Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"

2 minute de citit Publicat la 23:39 15 Dec 2025 Modificat la 23:39 15 Dec 2025

Compania a care a anunțat descoperirea zăcământului spune că e vorba despre "un moment de cotitură" pentru independența Americii în materie de minerale critice. Foto: Getty Images

O companie minieră cu sediul în statul american Utah anunță că a descoperit un zăcământ masiv de pământuri rare și alte minerale critice, scrie presa de peste Ocean.

Ionic Mineral Technologies - cunoscută sub numele de Ionic MT - susține că zăcământul este, probabil, "una dintre cele mai semnificative descoperiri din America de Nord" de până acum.

Compania precizează că testele efectuate în cadrul proiectului său Silicon Ridge din Utah au confirmat că este vorba despre "un sistem de argilă cu adsorbție ionică (IAC) găzduit în haloizit".

În comparație cu sistemul geologic convențional de rocă dură, noul zăcământ este mai ușor de exploatat, indică Ionic MT.

Potrivit companiei, IAC reprezintă aceeași formațiune geologică ce furnizează aproximativ 35%-40% din producția totală de pământuri rare a Chinei și peste 70% din elementele de pământuri rare grele din lume.

Specialiștii companiei caracterizează zăcământul din Utah ca având un profil "IAC-Plus", care ar conține nu numai pământuri rare, ci și alte minerale critice, inclusiv galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, scandiu, litiu, vanadiu, tungsten și niobiu.

Consecințele acestei descoperiri au și implicații politice la nivel internațional: la începutul celui de-al doilea mandat al său, președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat intenția de a anexa Groenlanda inclusiv prin forță, invocând rațiuni de securitate dar fiind interesat, potrivit experților, și de resursele de pământuri rare de pe insulă.

"Un moment de cotitură pentru independența resurselor SUA"

Andre Zeitoun, fondator și director executiv al Ionic MT, a numit descoperirea un "moment de cotitură" pentru independența Americii din punct de vedere al resurselor minerale critice.

"Pentru prima dată, avem o sursă internă, gata de exploatare, pentru un spectru complet de minerale critice, toate extractibile printr-un proces mai rapid și mai curat decât mineritul și extracția tradițională a rocilor dure", a explicat el.

Directorul a continuat afirmând că proiectul Silicon Ridge ar putea fi "cea mai semnificativă rezervă de minerale critice din SUA.

Acolo s-ar afla până la 16 elemente chimice diferite utilizate în aplicații cheie, de la cipuri semiconductoare pentru Inteligența Artificială și magneți permanenți până la sisteme de supraveghere a apărării și tehnologii energetice.

Directorul Ionic MT a mai arătat că proiectul său are deja permise de exploatare în vigoare și dispune de o instalație de procesare de 74.000 de metri pătrați în Provo, unde compania sa își are sediul.

Este un aspect care ar permite un calendar rapid pentru producția comercială, a indicat Zeitoun.

Proiectul și instalația de procesare fac parte din modelul de afaceri integrat vertical al Ionic MT, axat pe conversia argilei din haloizit provenind din proiectele de la Silicon Ridge și Halloysite Hills.

Argila este procesată în trei fluxuri de produse: minerale critice, alumină de înaltă puritate și nano-siliciu.

Cum a fost descoperit z ăcăm â ntul de p ăm â nturi rare din Utah

Descoperirea de la Silicon Ridge vine în urma unui program extins de explorare realizat de laboratoarele ALS Chemex.

Acestea au analizat testele din 106 foraje și 35 de tranșee pe o suprafață de peste 260 de hectare.

Rezultatele inițiale au arătat un grad combinat de pământuri rare și metale critice de aproximativ 2.700 de părți per milion (ppm) sau 0,27%.

Potrivit Ionic MT, rezultatul poate fi comparat "favorabil" cu zăcămintele chinezești de argilă cu adsorbție ionică, unde gradul de pământuri rare și alte elemente critice care variază, de obicei, între 500 și 2.000 ppm.

Prezența mineralelor a fost confirmată pe 11% din suprafața totală a resurselor, la o adâncime de maximum 30 de metri, ceea ce indică un potențial semnificativ de extindere, menționează Ionic MT.

Folosind rezultatele explorării ALS, compania a inițiat o evaluare economică preliminară a proiectului, care ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026.