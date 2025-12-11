România, noul gigant european în pământuri rare? Bogdan Ivan: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa 50% din zăcământul Groenlandei

Sedimente de pământuri rare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România ar putea procesa până la 50% din pământurile rare extrase din Groenlanda, prin dezvoltarea unei fabrici moderne la Feldioara, un proiect care ar transforma țara într-un pilon strategic al industriei occidentale de materiale critice. Anunțul a fost făcut joi de Ministerul Energiei, odată cu prezentarea parteneriatului propus între Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU), deținută de compania de stat Neclearelectrica, și compania americană Critical Metals Corp.

Unitatea din comuna Feldioara din județul Brașov ar urma să devină prima verigă complet integrată din lumea occidentală pentru prelucrarea materialelor critice, fiind eligibilă pentru finanțare în cadrul planului european RESourceEU Action Plan, în valoare totală de până la trei miliarde de euro.

„Devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că România intră pentru prima dată în rândul jucătorilor majori în lanțurile globale ale pământurilor rare.

„Este pentru prima oară când România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice, pentru că fabrica de procesare va funcţiona la noi în ţară, la Feldioara. Avem o oportunitate excelentă de a accesa finanţări europene care totalizează trei miliarde de euro.

Astfel, devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare. Acest proiect schimbă jocul, pentru că pământurile rare sunt esenţiale pentru lumea de mâine, fiind folosite în producerea sateliţilor, stocarea energiei şi dezvoltarea inteligenţei artificiale”, a subliniat ministrul Bogdan Ivan, potrivit unui comunicat al ministerului transmis joi, citat de Agerpres.

Accesul României la procesarea a 50% din pământurile rare extrase din cel mai mare zăcământ din lume

Ministerul Energiei sprijină dezvoltarea, în România, a unui proiect crucial pentru stabilizarea producţiei mondiale de materiale critice, printr-un parteneriat tip Joint Venture între compania Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) de la Feldioara şi compania americană Critical Metals Corp.

Proiectul va constitui primul lanţ de aprovizionare complet integrat pentru materiale critice din lumea occidentală.

Potrivit sursei citate, proiectul ar asigura accesul României la procesarea a 50% din pământurile rare extrase din cel mai mare zăcământ de acest tip din lume, situat în Groenlanda. Prin procesarea în fabrica de la Feldioara, cu tehnologie de ultimă generaţie, România poate deveni un furnizor constant de materiale indispensabile pentru industrii-cheie cum ar fi cea de microprocesoare, aerospaţială sau de apărare.

Ulterior etapei de evaluare iniţiale, care stabileşte fezabilitatea înfiinţării parteneriatului tip Joint Venture, vor fi prezentate detalii despre etapele proiectului, mecanismul de finanţare, precum şi strategia de dezvoltare în direcţia consolidării României ca un pilon esenţial în industria euro-atlantică de procesare a pământurilor rare.