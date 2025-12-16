Deșertul plin de lagune, unic în lume, este vizitat de sute de mii de oameni în fiecare an: Cum arată și unde este „miracolul natural”

Parcul Național Lençóis Maranhenses din Brazilia. Sursa foto: Getty Images

La prima vedere pare un ocean de nisip, dar câteva luni pe an se transformă într-un peisaj ireal, presărat cu sute de lagune cu apă dulce. Lençóis Maranhenses, din nord-estul Braziliei, este locul unde deșertul dispare sub ploi și renaște ca unul dintre cele mai spectaculoase ecosisteme de pe planetă, potrivit BBC.

Mărginit de vegetație luxuriantă pe o parte și de Oceanul Atlantic pe cealaltă, Parcul Național Lençóis Maranhenses se întinde pe aproximativ 1.500 de kilometri pătrați și este modelat constant de vânturile puternice de coastă. Acestea împing nisipul spre interior, formând dune uriașe, de până la 30 de metri înălțime, care dau senzația unui deșert clasic. Totuși, aparențele înșală.

Între lunile ianuarie și iunie, sezonul ploios schimbă complet fața locului. Cantitățile mari de precipitații se adună în adânciturile naturale dintre dune, iar un strat compact de sedimente impermeabile împiedică apa să se infiltreze. Rezultatul: sute de lagune temporare cu apă dulce, limpezi, numai bune pentru înot, plutit sau traversat la pas.

› Vezi galeria foto ‹

Prima zi printre dune începe de obicei la răsărit. Coborârile abrupte se fac mai degrabă alunecând decât mergând, iar privite de jos, dunele par adevărate ziduri de nisip. Pe traseu apar lagune atât de mari încât seamănă cu niște râuri, unele fiind traversate cu apa până la brâu, rucsacul ținut deasupra capului.

Parcul din patrimoniul UNESCO este vizitat de peste jumătate de milion de oameni pe an

Aceste oglinzi de apă efemere fac ca Lençóis Maranhenses să nu semene cu nimic altceva de pe Pământ. Tocmai această unicitate a stat la baza includerii parcului pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în 2024. Odată cu recunoașterea internațională, a venit și un val fără precedent de turiști: în 2024, parcul a fost vizitat de 552.000 de persoane, iar până în septembrie 2025 numărul trecuse deja de 580.000.

Astăzi, Lençóis Maranhenses este al patrulea cel mai căutat obiectiv turistic din Brazilia, după Pão de Açúcar, statuia lui Hristos Mântuitorul și Cascada Iguazú. Popularitatea aduce însă și presiuni: infrastructură suprasolicitată, acces ilegal al vehiculelor în zone protejate și speculații imobiliare de lux la marginea parcului.

Protejarea acestui teritoriu delicat, dar și a comunităților care trăiesc aici, este o misiune complexă. Peste 1.000 de familii locuiesc în interiorul parcului, iar autoritățile au realizat recent un recensământ complet pentru a înțelege nevoile fiecărui sat. Accentul cade pe turism responsabil, pe trasee parcurse pe jos și pe implicarea localnicilor în mici structuri de cazare și popasuri tradiționale.

„Ca să cunoști cu adevărat acest mediu unic, nimic nu se compară cu mersul pe jos”, spun ghizii locali. „Doar așa observi nisipul care se mișcă, urmele păsărilor și ale animalelor, semnele discrete ale vieții din deșert.”

Informații utile pentru vizitatori

Cea mai bună perioadă de vizitat : iunie–septembrie, când lagunele sunt pline (vârful sezonului: iulie–august)

: iunie–septembrie, când lagunele sunt pline (vârful sezonului: iulie–august) Unde te cazezi : Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão și Atins – principalele porți de acces către parc

: Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão și Atins – principalele porți de acces către parc Cum rezervi : prin agenții locale de ecoturism sau direct cu ghizi certificați

: prin agenții locale de ecoturism sau direct cu ghizi certificați Durata : drumețiile durează de obicei 3–5 zile; recomandat un sejur de aproximativ o săptămână

: drumețiile durează de obicei 3–5 zile; recomandat un sejur de aproximativ o săptămână Cum ajungi: zbor până la São Luís (SLZ), apoi 4–6 ore de transfer terestru sau combinat cu barca