Nicuşor Dan a contestat legea "Novak" la CCR: "Sprijinirea sportivilor formați local se poate face fără criterii de cetăţenie"

Nicuşor Dan a sesizat marţi Curtea Constituţională cu privire la legea "Novak". Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a sesizat marţi Curtea Constituţională cu privire la legea "Novak", care impune un minimum de 40% sportivi români în echipele care concurează în competiţiile naţionale. "Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie", a scris şeful statului pe Facebook.

"Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte", a scris el.

Preşedintele spune că legea "încalcă principiul nediscriminării".

"Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

In plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodata, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă", a subliniat Nicuşor Dan.

El susţine că "sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie".

"Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare", a adăugat Preşedintele.

Camera Deputaților a adoptat, la mijlocul lunii noiembrie, cu o majoritate de voturi modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum 40% sportivi români.



"Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă", prevede articolul 37.1 introdus în Legea Sportului.



Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Președintele Comitetului Național Paralimpic, Eduard Novak, inițiatorul legii, a afirmat că beneficiile legii adoptate de Parlamentul României "se vor vedea peste 3-4 ani".