Camera Deputaţilor a adoptat legea care impune o cotă minimă de sportivi români în competiţiile naţionale. Stroe: "O discriminare"

2 minute de citit Publicat la 18:00 19 Noi 2025 Modificat la 18:00 19 Noi 2025

Deputatul PNL Ionuţ Stroe. Foto: Agerpres

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege iniţiat de AUR, POT şi SOS România, prin care se stabileşte că 40% din sportivii din competiţiile naţionale trebuie să fie români. Deputatul PNL Ionuţ Stroe a criticat proiectul, spunând că "riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar".

Stroe susţine că "este o iniţiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă şi care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare, pentru că este o lege care discriminează cetăţenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o ţară membră a UE, este neconstituţională şi afectează sportul românesc".

"De ce nu trebuia votată această lege? Pentru că nu va creşte nicidecum - precum susţin iniţiatorii - nivelul de performanţă şi calitatea sportivilor români, impunându-i titulari în echipele sportive. Asta se obţine investind în copiii români care fac sport, în academiile unde se formează, în programe naţionale de sprijin ale activităţilor sportive, în şcoli de antrenori şi în infrastructură sportivă. Nu dacă le anulăm «străinilor» dreptul de muncă în România, cu atât mai mult celor comunitari, partenerilor noştri din UE care au aceleaşi drepturi ca noi", subliniază Stroe.

El mai afirmă că legea încalcă libera circulaţie a forţei de muncă în Uniunea Europeană.

"Pe scurt, introduce o formă de discriminare pe bază de cetăţenie. N-aş vrea vreodată ca sportivii români dintr-o altă ţară membră a UE să fie discriminaţi şi trimişi acasă printr-o lege similară adoptată de alt stat european. Dar din fericire, e puţin probabil să se întâmple asta într-o ţară civilizată. Pentru că dreptul de a munci liber oriunde în Europa este garantat de tratatele şi dreptul muncii în UE.

Singura diferenţiere existentă în legislaţia europeană acceptată în toate statele democratice este între comunitari şi extracomunitari, dar competenţa în a stabili numărul sportivilor extracomunicatari pentru fiecare disciplină în parte aparţine federaţiilor naţionale prin regulamentele sportive ale competiţiilor. Nu parlamentelor, nu politicului. Nu statul trebuie să stabilească lotul de jucători al unei echipe printr-o lege", a explicat Ionuţ Stroe.

El subliniază faptul că "legea transmite un mesaj toxic investitorilor şi finanţatorilor din sport".

"Când statul arată că poate impune cote arbitrare, cluburile şi sponsorii privaţi îşi pierd încrederea şi sunt descurajaţi să mai investească. E o ingerinţă abruptă în sport şi în strategia internă a fiecărui club. Legea reduce competitivitatea echipelor româneşti. Limitarea artificială a numărului de jucători străini transferaţi scade nivelul echipelor şi implicit al competiţiilor, afectată fiind şi performanţa echipelor româneşti în competiţiile europene.

Legea ratează problema reală: lipsa investiţiilor. Calitatea sportivilor români nu creşte prin cote de cetăţenie. Creşte prin academii, antrenori buni, infrastructură sportivă modernă şi programe naţionale serioase. Nu printr-un fals patriotism ieftin", afirmă Stroe.

Stroe susţine că legea este "un autogol legislativ împotriva sportului românesc".

"Această lege este un autogol legislativ împotriva sportului românesc şi împotriva României europene. Îmi doresc cât mai mulţi sportivi români valoroşi in echipele romanesti, performanţi, bine pregătiţi, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul străinilor de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde", subiniază deputatul PNL.