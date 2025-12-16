În ce țări din Europa masa tradițională de sărbători este mai ieftină în 2025 decât anul trecut

Masă festivă de Crăciun. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sezonul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou este sinonim cu daruri, reuniuni de familie și, foarte adesea, cu mâncatul în exces. Euronews a făcut o analiză pentru a vedea ce costuri implică, în 2025, organizarea tradiționalei mese festive, în diferite țări din Europa.

Familiile din întreaga Europă încep de obicei să cumpere delicatesele festive pentru masa de Crăciun cu săptămâni înainte, iar în acest an, cele mai multe dintre ele, vor trebui, din nou, să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a acoperi cheltuielile suplimentare.

Ingrediente precum carnea, ouăle și ciocolata s-au scumpit din nou, punând presiune pe bugetele consumatorilor europeni.

Grecia: Prețuri mai mari cu peste 15% față de 2024

Costul unei mese bogate de Crăciun în Grecia este estimat să crească semnificativ, cu 16–20% față de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de INKA, Federația Generală a Consumatorilor.

Studiul se referă la o masă de Crăciun pentru patru persoane și nu include cheltuieli standard precum uleiul, lămâile, ouăle, electricitatea, decorațiunile sau lumânările, care pot adăuga cel puțin 10 euro la costul total, chiar și într-o estimare generoasă.

Carnea s-a scumpit cu 12–18%, ajungând la 15–17 euro pe kilogram, iar prognozele indică faptul că prețul ar putea urca până la 20 de euro.

Mielul și capra, preferate de consumatorii greci, înregistrează creșteri de 15–18% față de anul trecut, în timp ce carnea de porc este mai scumpă cu 10–12%.

Brânzeturile au înregistrat, de asemenea, creșteri de 10–12%, iar prețul uleiului de măsline a crescut spectaculos, cu 60%, din cauza reducerii producției.

În acest an, costul per persoană pentru o familie de patru membri este estimat la aproximativ 186 de euro, față de 156 de euro pentru aceleași produse anul trecut.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, inflația alimentară din luna noiembrie a fost mai mare decât inflația generală: 3,1% față de 2,5% în aceeași lună a anului trecut.

Spania: Masa tradițională de Crăciun, mai scumpă în 2025

Alimentele tradiționale pentru sărbătorile de Crăciun din Spania s-au scumpit cu 5,1% față de 2024, produse precum jamón-ul, carnea asortată și fructele de mare iberice atingând niveluri record.

Inflația și creșterea accentuată a prețurilor cauzată de gripa aviară au dus la majorarea semnificativă a coșului mediu de cumpărături. O masă tipică de Crăciun va costa aproximativ 44 de euro de persoană.

Carnea de vită este cu 18% mai scumpă decât în 2024, ajungând la 27 de euro pe kilogram pentru mușchi și la 55 de euro pentru antricot. Între timp, carnea de pasăre tradițională, precum curcanul, se vinde cu 9–12 euro pe kilogram, însă prețurile sunt așteptate să continue să crească.

Cu cât achiziția este făcută mai târziu, cu atât costul este mai mare, motiv pentru care măcelarii recomandă cumpărarea din timp și vidarea cărnii.

Peștele și fructele de mare se confruntă cu o situație similară, deficitul de marfă împingând prețurile în sus. Comercianții avertizează că un pește care costă astăzi 40 de euro pe kilogram ar putea ajunge la 80–90 de euro până pe 24 decembrie.

Anul acesta, spaniolii vor cheltui în medie aproximativ 800 de euro de Crăciun, cu 100 de euro mai mult decât anul trecut, potrivit unui sondaj al Asociației Consumatorilor și Utilizatorilor.

52% dintre spanioli se așteaptă să cheltuiască mai mult decât plănuiseră inițial pentru sărbători. Cei care vor organiza o petrecere de Revelion vor cheltui suplimentar, în medie, 73 de euro de persoană.

Portugalia: Ciocolata se scumpește, dar uleiul de măsline se ieftinește

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Portugalia (DECO) estimează că un coș de produse de bază pentru Crăciun va costa, la începutul lunii decembrie, în medie 54,35 euro. Această valoare reprezintă o creștere de 2,8% față de aceeași perioadă din 2024. Produsele care au contribuit cel mai mult la această scumpire sunt ciocolata, ouăle, curcanul și codul.

În ceea ce privește prețurile, codul mare ajunge la 16,71 euro pe kilogram anul acesta, față de 12,84 euro anul trecut, curcanul costă 5,70 euro pe kilogram comparativ cu 4,33 euro în urmă cu un an, iar ouăle depășesc 2 euro pe pachet, față de 1,53 euro anul trecut.

Produsul cu cea mai mare creștere de preț este însă ciocolata, care a ajuns la 4,07 euro pe pachet, comparativ cu 1,86 euro anul trecut. La polul opus, uleiul de măsline extravirgin s-a ieftinit cu 34,6%, ajungând la 6,65 euro pentru 750 ml, față de 10,17 euro anul trecut.

Italia: Sărbători cu 9% mai scumpe decât anul trecut

Italienii vor cheltui aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru cina tradițională din Ajunul Crăciunului și prânzul de Crăciun, potrivit asociației italiene pentru protecția consumatorilor (Codacons), unele produse înregistrând scumpiri semnificative.

Cacaoa s-a scumpit cu 21,1% de la un an la altul, cafeaua cu 18,8%, ciocolata cu 9,3% și ouăle cu 7,7%. Brânzeturile și produsele lactate sunt mai scumpe cu 6,4% față de anul trecut, iar prețul cărnii a crescut cu 5,8%.

Cheltuielile pentru masa de Crăciun sau cina din Ajun la restaurant se vor ridica la aproximativ 440 de milioane de euro.

Un aspect notabil îl reprezintă oferirea cadourilor. În acest an, procentul italienilor care vor oferi bijuterii – un cadou tradițional în țară – a scăzut semnificativ, deoarece prețurile bijuteriilor au crescut în medie cu 26,3% de la un an la altul, pe fondul creșterii accentuate a prețului aurului.

În topul cadourilor cel mai probabil oferite în acest sezon, după inevitabilele jucării pentru copii, se află hainele și accesoriile, urmate de electronice și produse alimentare.

În total, italienii vor cheltui 9,5 miliarde de euro pe cadouri anul acesta, 3,1 miliarde de euro pe masa de sărbători, 15 miliarde de euro pe călătorii și 440 de milioane de euro pe cinele la restaurant.

Franța: Costuri reduse pentru masa de Crăciun

Potrivit ICI franceinfo, coșul mediu de cumpărături pentru Crăciunul 2025 costă 155,30 euro, înregistrând o ușoară scădere pentru al doilea an consecutiv. Cea mai notabilă creștere de preț vizează cutiile de ciocolată, care s-au scumpit cu 22% față de anul trecut, potrivit unui studiu realizat în colaborare cu NielsenIQ.

Coșul de Crăciun din acest an costă cu 1,77 euro mai puțin decât în 2024, conform studiului realizat de ICI (fostul France Bleu) și franceinfo împreună cu NielsenIQ.

După o perioadă de inflație ridicată, prețurile scad ușor pentru al doilea an consecutiv, în ciuda creșterii prețului la ciocolată.

Coșul de Crăciun, alcătuit din 12 produse festive (curcan, foie gras, somon afumat, înghețată, șampanie etc.), costa 157,07 euro în 2024. Anul acesta, prețul a scăzut cu 1,1%. Totuși, pe parcursul a trei ani (2022–2025), prețul acestui coș a crescut cu 10,39 euro, adică 12%.

Potrivit NielsenIQ, prețurile nu vor reveni niciodată la nivelurile de dinainte de 2022, în ciuda încetinirii accentuate a inflației.

De exemplu, foie gras-ul, preferatul francezilor, costă cu 8,7% mai puțin decât anul trecut (17,91 euro pentru un borcan de 180 de grame), dar pe o perioadă de trei ani rămâne mai scump cu 2%. Curcanul este poate cel mai relevant exemplu: s-a scumpit cu doar 0,2% anul acesta, însă pe parcursul a trei ani a crescut cu 15%.

Germanii cheltuie mai mult de sărbători în 2025, dar nu pe mâncare

Potrivit unui sondaj realizat de Shopfully în colaborare cu YouGov, desfășurat în Germania în luna noiembrie, prudența financiară este o caracteristică esențială a planurilor pentru Crăciunul 2025.

Sondajul arată că peste jumătate dintre germani intenționează să cheltuiască cel mult 200 de euro pentru cadouri, mese și decorațiuni, la un loc.

27% vor cheltui mai puțin de 100 de euro, 23% între 100 și 200 de euro, iar doar 7% plănuiesc să cheltuiască peste 600 de euro.

Remarcabil este faptul că doar 5% dintre respondenți doresc să cheltuiască mai puțin pentru cina de Crăciun, ceea ce sugerează că aceasta rămâne o tradiție prețuită și protejată.

Ca în majoritatea țărilor europene, inflația a afectat sectorul alimentar din Germania, majoritatea produselor scumpindu-se cu peste 2% în fiecare lună.

Institutul Economic German a calculat anul trecut prețul unei salate de cartofi cu cârnați pentru patru persoane, în toate regiunile țării, între 7,52 și 7,81 euro. Varianta cu maioneză era puțin mai scumpă decât cea cu oțet și ulei. Se așteaptă ca acest preț să fie mai mare anul acesta, din cauza creșterii prețului la clătite. Iar cei care doresc să prepare o gâscă de Crăciun vor plăti între 18 și 22 de euro pe kilogram în acest an.

Polonia: Reducere istorică a cheltuielilor de Crăciun

În Polonia, datele sunt incluse în raportul Asociației Băncilor Poloneze intitulat „Portofelul de Crăciun al polonezilor”. Analiza nu vizează doar cina de Crăciun, ci mai mult de două zile de sărbătoare, întrucât în Polonia festivitățile încep în Ajunul Crăciunului și se încheie în seara zilei de 26 decembrie.

În acest context, Polonia oferă un Crăciun mai ieftin, fiecare cetățean urmând să cheltuiască anul acesta cu 1% mai puțin. Deși procentul nu este mare, este semnificativ comparativ cu restul Europei.

Costul estimat al coșului de Crăciun (care include mâncare, cadouri, combustibil, brad etc.) pentru o familie de patru persoane va fi de 3.655,30 zloți (862 euro), în scădere față de 2024, când coșul era evaluat la 3.804,90 zloți (901 euro).

Reducerea cheltuielilor se datorează în principal combustibilului mai ieftin și costurilor mai mici pentru pregătirea reuniunilor de familie. Hainele și serviciile de coafură vor costa în medie 1.147 zloți (271 euro), cu 148 zloți (35 euro) mai puțin decât anul trecut, iar un plin de carburant va costa 348 zloți (82 euro), față de 394 zloți (93 euro) în 2024.

Există și vești bune pentru meniul din Ajunul Crăciunului. Crapul, element esențial al tradiției, costă în prezent 117 zloți (27,7 euro) pentru 2 kg, față de 140 zloți (33,17 euro) în 2024, ceea ce ușurează pregătirile pentru cina festivă.

Prețurile multor produse de bază, precum untul, ouăle și pâinea, rămân stabile.

Deși unele produse s-au ieftinit, alte categorii generează costuri mai mari. Alte alimente, inclusiv carnea și mezelurile – elemente de bază pe masa de Crăciun – au crescut la 1.050 zloți (248 euro), față de 1.003 zloți (237 euro) în 2024.

Ungaria: Plafonarea prețurilor la produsele de Crăciun

Guvernul Ungariei a decis în acest an să plafoneze prețurile produselor de bază de Crăciun, în special ale alimentelor, pentru a limita costul final al sărbătorilor pentru cetățeni.

Inflația alimentară a fost de 3,2% în noiembrie față de aceeași lună a anului trecut, autoritățile ungare impunând plafoane de preț pentru produse precum laptele, făina, cartofii, pieptul de pui și altele.

În mod tradițional, ungurii aleg pentru masa festivă unul dintre următoarele preparate: supă de pește cu boia, șnițel de porc cu cartofi, sarmale (poate cel mai emblematic preparat) și desertul beigli, un cozonac rulat umplut cu nucă sau mac.

Pentru prepararea tuturor acestor patru feluri de mâncare, costul ingredientelor se ridică la 78,19 euro.

Turcia: Inflația afectează gospodăriile și masa de sărbători

În Turcia nu există date agregate, însă un prim sondaj arată că masa de sărbători pentru patru persoane va costa 153,14 euro, adică 38,29 euro de persoană.

Suma poate părea mică în termeni absoluți, însă trebuie menționat că salariul mediu lunar în Turcia este sub 700 de euro.

În prețurile produselor observăm că curcanul se apropie de 7 euro pe kilogram, cotletele de miel ajung aproape de 15 euro, iar cârnații costă 14,94 euro pe kilogram.

Desertul tradițional este, desigur, baklavaua, care anul acesta costă 19,92 euro pe kilogram.