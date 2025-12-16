Seismologii au descoperit de ce insulele Bermude par să plutească: "E o umflătură oceanică în inima ultimului supercontinent"

Insulele se află pe o “umflătură oceanică”, unde scoarța este mai înaltă decât împrejurimile sale. FOTO: Hepta

Seismologii au făcut o descoperire fascinantă despre ce se află sub Bermude: o coloană de rocă nemaivăzută până acum. Oamenii de știință susțin că asta face ca arhipelagul să pară că pur și simplu plutește în mijlocul oceanului, potrivit unui articol publicat luna trecută în Geophysical Research Letters.

De obicei, insulele vulcanice sunt susținute de panașe de magmă, care împing scoarța Pământului în sus. Dar în cazul Bermudelor, vulcanii care au stat la baza ei nu au fost activi de milioane de ani. Asta a declanșat un mister cu privire la structura care s-ar putea afla sub insule, potrivit abcnews.

Ultima erupție majoră a avut loc în Bermuda acum aproximativ 30 de milioane de ani, timp în care este posibil ca roca de manta să fi fost injectată în scoarță.

Cercetătorii au folosit înregistrări ale unor cutremure mari din întreaga lume, de la o stație seismică din Bermuda, pentru a obține o imagine a straturilor Pământului aflate la aproximativ 50 de kilometri sub Bermuda. Analiza locurilor unde undele seismice s-au schimbat brusc a dezvăluit ceva misterios: un strat gros de rocă.

Insulele se află pe o “umflătură oceanică”, unde scoarța este mai înaltă decât împrejurimile sale. Însă nu există dovezi ale vreunei activități vulcanice continue care să fi creat acea umflătură - ultima erupție vulcanică cunoscută a insulei a avut loc acum 31 de milioane de ani.

Descoperirea noii „structuri” gigantice sugerează că ultima erupție ar fi putut injecta rocă de mantă în scoarță, unde a înghețat pe loc, creând ceva asemănător unei plute care ridică fundul oceanului cu aproximativ 500 de metri.

Cum au reușit cercetătorii să descopere ce se află sub Bermuda

Cercetătorii au folosit înregistrări de la o stație seismică din Bermuda ale unor cutremure mari îndepărtate din întreaga lume pentru a obține o imagine a Pământului până la aproximativ 50 km sub Bermuda. Aceștia au examinat locurile în care undele seismice ale acestor cutremure s-au schimbat brusc. Acest lucru a dezvăluit stratul neobișnuit de gros de rocă, care este mai puțin dens decât celelalte roci din jurul său.

„Încă există acest material rămas din zilele vulcanismului activ sub Bermude, care contribuie la menținerea acestei zone de relief înalt în Oceanul Atlantic”, a declarat pentru Live Science Sarah Mazza, geolog la Smith College din Massachusetts, care nu a fost implicată în studiul citat.

Cercetările lui Mazza asupra istoriei vulcanice a Bermudelor au descoperit că tipurile de lavă de acolo au un conținut scăzut de silice minerală, ceea ce este un semn că provin din roci bogate în carbon.

Examinarea de către Mazza a variațiilor moleculelor de zinc din probele din Bermude, publicată în septembrie în revista Geology, a constatat că acest carbon provine din adâncul mantalei.

Probabil a fost împins acolo pentru prima dată când supercontinentul Pangea s-a format acum între 900 și 300 de milioane de ani, a spus Mazza. Acest lucru este diferit de ceea ce se observă pe insulele formate în puncte fierbinți din oceanele Pacific sau Indian, a adăugat ea. Această diferență se poate datora faptului că Atlanticul, care s-a deschis când Pangeea s-a desprins, este un ocean tânăr în comparație cu oceanele Pacific sau Indian, care se aflau la marginile Pangeei.

„Faptul că ne aflăm într-o zonă care anterior a fost inima ultimului supercontinent este, cred, o parte din povestea motivului pentru care acest lucru este unic”, a spus ea.