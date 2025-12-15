Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest

Gestul este identic celui făcut de Elena Udrea, în mai multe rânduri, în timpul anchetei din dosarul „Gala Bute”. Foto: captură Antena 3 CNN

Călin Georgescu a stat, luni, față în față cu Horațiu Potra, mercenarul cu care ar fi complotat pentru a răsturna ordinea constituțională a țării, la Curtea de Apel București. În timp ce Potra a sosit în cătușe, în duba jandarmilor, și a fost așteptat de iubită în fața instanței, fostul candidat la prezidențiale a venit flancat de oameni de pază și a făcut un gest pe care nu l-a mai făcut până acum: și-a dus degetul la nas, la fel cum a făcut-o Elena Udrea atunci când a vrut să le transmită celor care o voiau la pușcărie că știe „totul” despre ei.

Înconjurat de bodyguarzi, Călin Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, când a ajuns în instanță. A făcut, în schimb, un gest inconfundabil, care a fost surprins de camerele de filmare. Și-a atins nasul cu degetul. Iată imaginile:

Gestul este identic celui făcut de Elena Udrea, în mai multe rânduri, în timpul anchetei din dosarul „Gala Bute”, în care a și fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare. Inițial, fosta ministră a susținut că gestul a fost un mesaj pentru o persoană dragă ei.

„Văd că gestul meu din Parlament în care am dus mâna la nas a creat mare vâlvă şi s-a transformat în subiect de analiză semiotică. În realitate, e un semn pe care l-am făcut unei persoane dragi mie, căreia am vrut să-i transmit că "totul e în regulă””, spunea Elena Udrea în 2015.

Ce spunea Elena Udrea despre gestul notoriu

În 2023 însă, într-un interviu acordat din închisoare, Elena Udrea a dezvăluit adevărul din spatele gestului notoriu.

„Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celine Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui.

A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de "știu totul despre voi". Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei”, a spus ea.

Analistul politic Radu Turcescu a speculat, în platoul Antena 3 CNN, că gestul lui Călin Georgescu poate avea mai multe interpretări.

„Poate însemna mai multe lucruri. Poate însemna nu-l lăsați singur, urmează și alte declarații, poate fi și o formă de atenționare sau poate doar se scărpina la nas. Rămâne de văzut. Oricum românii așteaptă răspunsuri clar pentru ce a fost anul trecut”, a spus analistul.

La rândul său, liberalul Silviu Feroiu a declarat că gestul nu este deloc întâmplător, ci specific modului de comunicare preferat de Călin Georgescu.

„Nu știu ce ar putea să știe, poate știe totuși ceva despre finanțările și oamenii care l-au finanțat și poate le spune 'aveți grijă', 'nu vă dau în gât', 'nu o să spun nimic', putem face multe supoziții. Ee trebuie să observăm este dacă mai repetă acest gest. La domnul Georgescu nu e nimic întâmplător în ultima perioadă, domnia sa trăiește din simboluri, din misticism”, a explicat Silviu Feroiu.

Potra și Georgescu ar fi complotat pentru a da o lovitură de stat

Magistrații de la Curtea de Apel București decid astăzi dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței au fost citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, cu arme albe, pentru a destabiliza instituțiile statului după anularea alegerilor.

Horațiu Potra a fost adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar, ambii încercând să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda probelor și declarațiilor martorilor.

În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum si 20 de „locotenenți” ai lui Potra, au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor din noiembrie 2024.