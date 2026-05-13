Serviciile secrete americane, în stare de alertă pentru Cupa Mondială. Avertismentul unui fost agent CIA

2 minute de citit Publicat la 14:44 13 Mai 2026 Modificat la 14:45 13 Mai 2026

Mondialul din 2026, transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Întrucât Campionatul Mondial din acest an este cel mai mare din istorie, cu 104 meciuri, și riscurile sunt mai mari ca niciodată. Toate serviciile speciale din Statele Unite, țară în care se vor juca nu mai puțin de 78 de partide, sunt în alertă. Un fost agent CIA avertizează că cea mai mare problemă de securitate în fața posibilelor acte de terorism este comunicarea ineficientă dintre structurile de forță.

Au mai rămas doar 29 de zile până la startul celei mai urmărite competiţii sportive a planetei. 48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege.

Specialiștii în combaterea terorismului avertizează că amenințarea unui posibil atentat la World Cup 26 este la un nivel foarte ridicat, în condițiile în care sistemul de securitate are puncte vulnerabile ce ar putea fi exploatate.

Tracy Walder, fost agent CIA care lucra în cadrul Agenţiei la atentatul din 11 septembrie 2001, cea mai mare hibă ar fi reprezentată de comunicarea ineficientă dintre diferitele structuri de forţă ale SUA.

"Am observat că avem lacune în securitatea noastră când diferite agenții, cum ar fi Securitatea Internă, FBI și ofițerii de poliție locali, nu reușesc să comunice. Aceasta este cea mai mare problemă a noastră", a declarat Tracy Walder pentru The Guardian.

Cea mai mică națiune participantă la Mondial a rămas fără antrenor la mai puțin de o lună de startul competiției. Curaçao, o insulă cu o populaţie de puţin peste 180.000 de locuitori, joacă pentru prima dată la World Cup.

Olandezul Fred Rutten trebuia să fie pe bancă la meciul cu Germania, însă selecţionerul de 63 de ani şi-a anunţat demisia după rezultatele slabe din ultimele meciuri. În locul său s-ar putea întoarce antrenorul care a calificat Curaçao şi care demisionase în luna februarie pentru a avea grijă de fiica sa bolnavă. Potrivit presei din Ţările de Jos, antrenorul este acum pregătit să revină pe banca echipei.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic.