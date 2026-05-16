CM 2026: Didier Deschamps a anunţat lotul Franţei pentru turneul final. O vedetă de la Real Madrid a fost lăsată acasă

Publicat la 09:23 16 Mai 2026

CM 2026: Didier Deschamps a anunţat lotul Franţei pentru turneul final.

48 de echipe naționale se vor lupta, la Cupa Mondială 2026, pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv in universul Antena. Una dintre principalele favorite ale Campionatului Mondial din acest an, Franța, și-a anunțat lotul final de 26 de jucători pentru marele turneu.

Jucători precum Kylian Mbappe, Desire Doue sau Ousmane Dembele speră să conducă naționala cocosului galic spre victorie. Cea mai mare absenţă din lotul francezilor este probabil cea a mijlocașului lui Real Madrid, Eduardo Camavinga, prezent în lotul de acum patru ani. Acesta a jucat atunci inclusiv în finala competiției. Antrenorul și-a motivat decizia spunând ca sezonul mijlocașului a fost măcinat de accidentări.

Selectionerului Frantei, Didier Deschamps, a anunțat că va părăsi echipa după turneul final. Acesta a preluat Franța în urmă cu 14 ani, în 2012, iar după anunțul despărțirii de naţionala cocosului galic au început să apară zvonurile că se va retrage din fotbal. La 57 de ani, el răspunde zvonurilor și spune că este pregatit sa preia din nou o echipa de club.

În ceea ce-i privește pe francezi, se vehiculează ca Zinedine Zidane este următorul selecționer.

