Neymar, la un pas de Cupa Mondială 2026. Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, face parte din lotul Bosniei

1 minut de citit Publicat la 09:55 12 Mai 2026 Modificat la 10:08 12 Mai 2026

A mai rămas o lună până la Cupa Mondială 2026: Neymar și Jovo Lukić, în centrul atenției. Sursa colaj foto: Getty Images & Agerpres

A mai rămas doar o lună până la startul celei mai urmărite competiţii sportive de pe planetă. 48 de echipe naționale de fotbal se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada si Mexic, pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege. Neymar a fost preconvocat de Carlo Ancelotti în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară. Iar Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, a fost inclus în lotul Bosniei și Herțegovinei. World Cup 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic, va fi transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Neymar este la un pas de a-și asigura locul în naționala Braziliei pentru Cupa Mondială. Numele său a fost inclus de Carlo Ancelotti pe lista lotului lărgit de 55 de jucători. Însă, doar 26 dintre ei vor juca pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic. Lista finală va fi anunțată la începutul săptămânii viitoare.

Neymar este golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de meciuri. Fostul atacant al lui FC Barcelona sau Paris Saint-Germain, acum la Santos, ar putea juca pentru prima dată pentru Seleção de la 17 octombrie 2023 (0-2 împotriva Uruguayului).

Golgheterul campionatului României, Jovo Lukić, este primul jucător din Liga 1 convocat la Cupa Mondială din America de Nord.

După un sezon de vis în tricoul Universității Cluj, Jovo Lukić și-a câștigat locul în naționala Bosniei şi Herţegovinei. El are 18 goluri în Superliga și va împărți vestiarul la World Cup cu legendarul atacant Bosniac, Edin Džeko.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

