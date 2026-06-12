Deschiderea Cupei Mondiale 2026, la Antena 1, a fost lider absolut de audiență în România

Toată lumea la Antena! Aşa a debutat aseară Cupa Mondială la Antena 1, deschiderea 2026 fiind lider absolut de audiență atât cu primul meci, Mexic – Africa de Sud, cât şi cu toate programale speciale dedicate FIFA World Cup 2026™. Față de ultimele turnee de Mondial, primul meci din FIFA World Cup™ 2026 a debutat la Antena 1 cu peste 47% creştere față de ultima Cupa Mondială (Qatar 2022) şi 61% față de precedenta Cupă Mondială din Rusia (2018).

Astfel, Antena 1, în intervalul meciului de deschidere Mexic - Africa de Sud, 22.02 – 00.04, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului commercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.7 puncte de rating şi 39.9% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.7 puncte de rating şi 17.1% cota de piață.

Şi la nivelul întregii țări, prima televiziune comercială din țară care transmite FIFA World Cup™, Antena 1, s-a impus ca lider de audiență cu o medie de 7.9 puncte de rating şi 29.2% cota de piață, urmat de Pro TV cu 3.4 puncte de rating şi 12.5% cota de piață.

De altfel, toate programele speciale de la Antena 1 dedicate Cupei Mondiale s-au impus ca lider detaşat de audiență în intervalele lor de difuzare.

Studioul Toată lumea la Antena, alături de Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu şi Ştefan Bănică, dar şi prima ceremonie de deschidere, din Mexic, difuzate aseară in intervalul 20.29 – 22.01 au condus clasamentul de audiență cu 6.4 puncte de rating şi 26.8% cota de piață, urmate de Pro TV cu 5.3 puncte de rating şi 22.4% cota de piață.

De altfel, acestea au fost şi cele mai urmărite evenimente de deschidere din istoria ultimelor trei turnee mondiale.

Mexic a învins-o aseară pe Africa de Sud în meciul de deschidere de la Cupa Mondială disputat în prima etapă din cadrul Grupei A, scor 2-0.

Partida de pe Estadio Azteca a fost decisă de golurile lui Quinones și Raul Jimenez, primul menționat scriind istorie la Ciudad de Mexico.

Meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 a fost marcat de o premieră istorică la cel mai prestigios turneu final. Reușita lui Julian Quinones din minutul 9 din duelul dintre Mexic și Africa de Sud a fost primul de la o partidă inaugurală în care primul gol este marcat de un jucător născut în afara țării pe care o reprezintă.

De la ora 05:00, pe stadionul Akron, din Zapopan, lângă Guadalajara, s-a disputat cel de-al doilea meci din Grupa A! Coreea de Sud a întâlnit Cehia și a reușit o revenire de senzație. După ce în minutul 59, Krejci, a deschis scorul pentru cehi, In-Beom Hwang, jucătorul lui Feyenoord și Hyeon-Gyu Oh au reușit să răstoarne orice calcul și să aducă victoria pentru Coreea de Sud!

Cu multe ocazii ratate și un gol anulat, Cehii au luptat până în ultima clipă, însă s-au văzut nevoiți să accepte înfrângerea și primul pas greșit în grupă.

Cupa Mondială continuă astăzi la Antena 1 cu Studioul Toată lumea la Antena şi cea de-a doua Ceremonie de deschidere, din Canada, începând cu ora 20.30 şi primul meci, Canada – Bosnia, de la 22.00, iar de la 02.30 Studioul Toată lumea la Antena şi cea de-a treia ceremonie de deschidere, din SUA, dar şi meciul SUA – Paraguay, de la ora 04.00.