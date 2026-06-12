Spania este favorita lui Victor Pițurcă la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Cine ar putea fi marea surpriză a turneului

Fostul selecționer Victor Pițurcă, interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Foto: Antena 3 CNN

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN în care a vorbit despre Campionatul Mondial 2026, dar și despre naționala de fotbal a României.

Pe cine vede favorită la câștigarea marelui trofeu, de ce nu s-a aflat pe lista cu nominalizații pentru postul de selecționer și cel mai mare regret al carierei:

VICTOR PIȚURCĂ, OPTIMIST ÎN PRIVINȚA NAȚIONALEI

VIOLETA MOROIANU: Suntem astăzi alături de Victor Pițurcă, fost selecționer al naționalei de fotbal a României în trei mandate distincte. Două calificări majore obținute la Campionatele Europene în 2000 și 2008. A contribuit, de asemenea, esențial la calificarea pentru Euro 2016 și a reușit să ducă naționala la barajul pentru Cupa Mondială din 2014. Să nu uităm însă și de calificarea cu tineretul în 1995, atunci când, în premieră după 32 de ani, cu punctaj maxim, a reușit să îi ducă pe tricolori la un turneu final al Campionatului European. Domnule Victor Pițurcă, mulțumim că ați acceptat invitația noastră astăzi.

VICTOR PIŢURCĂ: Cu plăcere și aștept întrebările dumneavoastră.

VIOLETA MOROIANU: Naționala, din păcate, nu este la Campionatul Mondial. Ați văzut probabil meciurile tricolorilor, le-ați urmărit. Acum deja s-a intrat într-o nouă etapă. Gheorghe Hagi este pe banca naționalei. S-au disputat deja primele două meciuri cu Georgia și Țara Garilor.

VICTOR PIŢURCĂ: Da, așa este, un suflu nou, un început bun din punctul meu de vedere. Am reușit un meci egal în Georgia, am reușit să câștigăm contra Țării Galilor. Un început bun, foarte bun pentru Gică. Îmi era teamă de aceste jocuri, însă eu cred că ce și-a propus el i-a reușit foarte bine, în sensul că a adus foarte mulți jucători, să-i evalueze, să vadă pe cine se poate baza în toamnă, începând cu meciurile oficiale. Deci un început bun, care dă speranțe și eu cred că există șanse bune ca totul să meargă bine.

VIOLETA MOROIANU: S-a axat mult pe tineri am văzut, în aceste două meciuri, așa cum ați făcut și dumneavoastră în perioada în care ați fost selecționer.

VICTOR PIŢURCĂ: Eu când am preluat echipa națională, am mizat mult pe jucătorii cu care m-am calificat la turneul final al Campionatului European. Au fost 10-12 jucători care au îmbrăcat tricoul echipei naționale, nu numai că l-au îmbrăcat de dragul de a-l îmbrăca, ci s-au impus și au jucat la echipa națională. Deci revenind la echipa națională, zic eu că e pe drumul cel bun.

DAVID MATEI DE LA CRAIOVA, REMARCATUL LUI VICTOR PIȚURCĂ

VIOLETA MOROIANU: Sunt remarcați care v-au impresionat în aceste două amicale?

VICTOR PIŢURCĂ: Nu pot să spun că m-a impresionat neapărat un jucător….la echipa națională și în general la fotbal e vorba de grup, grupul e important, grupul obține rezultat. Sigur că ar fi de lăudat puțin un jucător foarte tânăr. E vorba de Matei de la Craiova, care a intrat fără pic de emoții și și-a pus amprenta asupra jocului și rezultatului. Mă refer la meciul cu Țara Galilor.

VIOLETA MOROIANU: Urmează Nations League pentru naționala de fotbal a României. Este o grupă infernală acolo. Suedia, Bosnia Hertegovina, Polonia. Primele două participă la Campionatul Mondial.

VICTOR PIŢURCĂ: Da, exact, dar asta e un mare avantaj pentru noi, că primele două participă la un turneu final de campionat mondial, fiindcă știm cu toții că după un turneu final jucătorii nu mai sunt la același nivel psihic începând cu jocurile de calificări și nu-s de acord cu tine. Nu mi se pare că e o grupă internală, fiindcă nici Suedia, nici Polonia nu mai sunt echipele care erau altădată, le-am văzut, le-am urmărit, deci șansele noastre sunt bune de a câștiga grupa sau de a termina pe locul doi.

VIOLETA MOROIANU: Primul meci în septembrie împotriva scandinavilor. Ar fi importantă o victorie la debut?

VICTOR PIȚURCĂ: Ce important ar fi sau cel puțin să nu pierzi, rezultat de egalitate. Ar fi aur pentru pentru echipa națională.

VIOLETA MOROIANU: Se știe deja obiectivul lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei, calificarea la EURO 2028. Este un obiectiv care poate fi atins?

VICTOR PIȚURCĂ: Părerea mea că da, contează foarte mult aceste jocuri care urmează, jocuri oficiale. Contează foarte mult grupa din care vom face parte, contează absolut totul. Aud tot timpul că au fost meciuri amicale. Nu, aceste două jocuri n-au fost meciuri amicale, că iată, am învins Țara Galilor și am urcat în clasamentul FIFA trei locuri, ceea ce este foarte important. Ştim foarte bine că grupele se formează în funcție de valoarea și de rezultatele obținute de echipele respective. Pe ce loc eşti, poți fi în grupa a 2-a, dispui de o echipă foarte, foarte grea. Când eşti în grupa a 3-a poți să dai peste două echipe bune, mari, de care e foarte greu să treci.

VIOLETA MOROIANU: Deci un clasament bun ne-ar ajuta enorm.

VICTOR PIȚURCĂ: Exact, exact.

VIOLETA MOROIANU: Revenim la Campionatul Mondial pentru că este în desfășurare. Care ar fi fost parcursul României dacă ar fi fost prezentă la acest Campionat Mondial?

“IMPORTANT ERA SĂ FIM LA TURNEUL FINAL. ERA CEVA FANTASTIC PENTRU OAMENI.”

VICTOR PIȚURCĂ: Important era să fim aici la turneul final. Era ceva fantasic pentru oameni, pentru cei care iubesc fotbalul, fiindcă românii iubesc foarte mult fotbalul, știu ce impact a avut echipa națională a României la turneul final cu Eduard Iordănescu. Nu știu ce s-ar fi întâmplat fiindcă depindea foarte mult de grupă, de adversari, dar cert era că pentru români era foarte important ca România să fie la acest turneu final, iar ei să fie în tribună, să încurajeze echipa.

VIOLETA MOROIANU: Din păcate nu este, dar putem doar să analizăm acum. De ce ar avea nevoie România pentru a se califica la Campionatul Mondial? Mai e mult până atunci.

VICTOR PIȚURCĂ: Da, are nevoie de un lot cu jucători de valoare. Deci indiferent ce se întâmplă, îți trebuie un lot cu jucători de valoare care în meciurile importante cu adversari importanţi să câștige jocul. Și jocul de fotbal e o luptă, intri în teren, iar echipa cea mai bună câștigă. Mai e vorba de șansă, fiindcă și dacă ai echipe foarte bune în grupă, poți să treci cu o anumită strategie, o anumită pregătire a jocului, dar cu șansă. În momentul când joci cu o echipă foarte bună, e mai greu să câștigi.

VIOLETA MOROIANU: Spuneați recent că nu se mai nasc jucători de valoare în campionatul intern.

VICTOR PIȚURCĂ: Așa e, nu numai în campionatul României. Dacă e să luăm Italia, care iată că a fost campioana europeană și n-a reușit calificărea. Vizavi de tineri, din păcate, astăzi se întâmplă alte lucruri decât cele normale, iar copiii, în afară de faptul că nu mai au terenuri, nu mai sunt interesați de fotbal. De asemenea, vorbim de terenurile unde să-și desfășoare activitatea. Nu mai sunt terenuri de iarbă și de asemenea antrenorii pentru copii și juniori nu mai sunt. Această meserie e foarte prost plătită și nu e interesantă pentru oamenii de fotbal. Sunt foarte importanți antrenorii pentru copii, pentru juniori. De acolo pornește totul. Sigur că da. Ori dacă nu ai condiții, nu ai antrenori, cum să vină fotbaliștii? Nu mai vorbesc de factorul economic. Acum, orice școală de fotbal cere bani copiilor. Mă gândesc la acei copii amărâți care ar avea șanse să devină fotbaliști. Nu pot să meargă, fiindcă trebuie să plătească, iar părinții nu au bani. Sunt niște lucruri care, în general, se știu, se vorbeste de ele. Aici, părerea mea, că numai statul român ar putea să facă ceva, să întindă o mână către sport, în general, nu vorbim numai de fotbal.

VIOLETA MOROIANU: Dispar ușor-ușor jucătorii valoroși? Îl avem acum pe Radu Drăgușin, despre care se vorbește de asemenea că ar putea pleca de la Tottenham.

VICTOR PIȚURCĂ DESPRE RADU DRĂGUȘIN: CEL MAI VALOROS PRODUS AL FOTBALULUI ROMÂNESC

VICTOR PIȚURCĂ: Da. Uite că Radu Drăgușin..şi eu sunt de aceeași părere, cred că e cel mai valoros produs al fotbalului românesc în momentul ăsta. Iată că nu a ales bine. Faptele o spun, în sensul că a mers în Premier League la o echipă bună din Premier League, chiar dacă era să retrogradeze. Ghinionul a fost să se accidenteze, să se și accidenteze, n-a jucat mult timp și a intrat într-un con de umbră. Acum se discută că...

VIOLETA MOROIANU: Ar merge la Fiorentina

VICTOR PIȚURCĂ: Din punctul meu de vedere, ar fi bine să revină în fotbalul italian, fiindcă acolo a avut succes, acolo s-a ridicat, acolo a jucat la un nivel foarte bun. El are nevoie să joace, iar echipa națională a României are nevoie de Drăgușin care să joace meci de meci.

VIOLETA MOROIANU: Dennis Man?

VICTOR PIȚURCĂ: Da, și Dennis Man a avut un recul, s-a întors într-un campionat mai slab ca cel din Italia. Înțeleg că ar fi transferabil într-un campionat mai puternic. Se vorbeşte de Anglia. Da, el a avut un sezon bun, mai ales că Eindhoven a ieşit campioana Olandei, dar în continuare trebuie să crească, să joace și mai bine, iar echipa națională sigur că are nevoie de jucători de genul ăsta.

VIOLETA MOROIANU: Și pentru că vorbeam despre campionatul intern mai devreme, Darius Olaru ar fi bine să plece de la FCSB? Se tot vorbește despre oferte pe care le are jucătorul.

VICTOR PIȚURCĂ: Eu cred că ar fi foarte bine să plece. Deja are niște ani jucați la FCSB și el a împlinit nu știu, în jur de 28 de ani. Sigur că ar fi bine să plece și să ridice ștacheta. E normal. Orice jucător își dorește și în momentul când joci ani la rând la o echipă mai începi să schiopătezi așa că o altă echipă, eu cred că i-ar prinde foarte bine.

VIOLETA MOROIANU: Se desfășoară Campionatul Mondial, cele mai bune 48 de echipe se întrec în cea mai importantă competiție din lume. Ce favorite are Victor Piţurcă?

SPANIA, PRINTRE FAVORITELE LUI VICTOR PIȚURCĂ LA MONDIAL

VICTOR PIȚURCĂ: Eu rămân la părerea că Spania, datorită faptului că are mulți tineri în echipă și au un joc foarte bine pus la punct, are mari șanse de a câștiga. Franța are echipă care are jucători foarte puternici. Jocul lor șchiopătează. Mi se pare că se mizează pe câțiva jucători care din punctul meu de vedere n-ar mai trebui să fie la echipa națională. Acum va depinde foarte mult de moment. Eu mă gândesc și la Argentina, chiar dacă văd că în top nu e pusă în primele trei echipe care ar putea câștiga camionatul mondial. Dar să nu uităm că cel mai mare jucător de pe planetă joacă la Argentina, chiar dacă are anii pe care îi are, joacă într-un campionat, să spunem, mai slab al lui. Messi rămâne totuși cel mai bun jucător de pe planetă și Argentina are şi ea o șansă de a câștiga acest turneu.

VIOLETA MOROIANU: Va fi ultimul mondial pentru Lionel Messi?

VICTOR PIȚURCĂ: Cu siguranță și pentru mai mulți jucători... și pentru Cristiano Ronaldo, mai mulți jucători care probabil nu vor mai juca la următorul turneu final.

VIOLETA MOROIANU: Lionel Messi are avantajul că are deja o cupă mondială, în schimb Ronaldo cu Portugalia...

“KYLIAN MBAPPE RĂMÂNE ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ CEL MAI VALOROS JUCĂTOR DIN LUME.”

VICTOR PIȚURCĂ: Sigur că Ronaldo și-ar dori și el foarte mult și își dorește foarte mult să câștige un campionat mondial. Cine nu-și dorește? Portugalia e o echipă care are un cuvânt de spus din punctul meu de vedere fiindcă dispune de jucători foarte buni, foarte valoroși, dar nu cred că sunt jucători atât de puternici pentru a câștiga în momentul ăsta Mondialul. În același timp încă o dată, repet, Portugalia are o echipă foarte bună.

VIOLETA MOROIANU: Spuneați de Spania mai devreme că este una dintre favorite. Este o presiune în plus acum pe Lamine Yamal. Este jucătorul vedetă, nu, al acestei formaţii?

VICTOR PIȚURCĂ: Pe Lamine Yamal nu poate să existe presiune, nu l-ați văzut? Are o personalitate extraordinară.

VIOLETA MOROIANU: Și vârsta îl ajută.

VICTOR PIȚURCĂ: Și vârsta îl ajută. Nu sunt jucători mulți de vârsta lui care să aibă o personalitate atât de mare și el indiferent cum se derulează lucurile, e un jucător extrem de dotat, de valoros, care vine cu ceva nou tot timpul în teren, așa că nu se pune problema ca Lamine Yamal să aibă probleme de genul acesta.



VIOLETA MOROIANU: Șansă mare pentru Kylian Mbappe, finalist în 2022, campion mondial în 2018. Dacă ar câștiga acum un mondial ar intra pe o listă selectă a celor mai buni jucători din lume?

VICTOR PIȚURCĂ: El este unul dintre cei mai buni jucători din lume dacă nu este cel mai bun jucător în momentul ăsta. Eu așa îl consider în momentul ăsta, chiar dacă îl iubesc pe Messi foarte mult, dar el, încă o dată spun, joacă într-un campionat mai slab. Kylian Mbappe, zic eu că a avut un recul în ultimul an la Real Madrid. De ce? Fiindcă el joacă pe un post care nu este propice lui, nu-l avantajează deloc. El nu este atacant central, n-are mișcări de atacant central. Chiar şi așa a reușit să înscrie foarte multe goluri. Deci valoarea lui și-a spus cuvântul. Eu cred că dacă Mbappe ar juca pe postul lui, bandă stângă, ar fi cu totul și cu totul altceva. Văd că la echipa națională e folosit tot atacant și valoarea lui nu va fi aceeași, 100% nu va fi aceeași ca atunci când joacă în partea stângă. Dar eu zic că rămâne în momentul de față cel mai valoros jucător din lume.

VIOLETA MOROIANU: Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, a reușit eventul în Italia. Va reuși să se impună la această ediție a Mondialului pentru Argentina?

VICTOR PIȚURCĂ: Nu are cum să nu se impună Martinez. Fiindcă Martinez, jucătorul care când intră în teren, în afară de faptul că are și realizări, marchează goluri, el pune secundarul la zero. Din punct de vedere fizic e la cel mai înalt nivel, luptă în teren și asta contează foarte mult. Eu cred că se va impune cu siguranță, depinde de jocul echipei, fiindcă e atacant. Sigur că îl are pe Messi în spate, deci eu cred că va avea un Campionat Mondial foarte bun.

VIOLETA MOROIANU: La acest mondial vor fi prezente multe staruri în devenire. Vorbeam despre Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Pedri sau Kylian Mbappe. Vor reuși să facă diferența acești jucători pentru echipele la care joacă?

“PEDRI, UN JUCĂTOR FANTASTIC.”

VICTOR PIȚURCĂ: Da, cu siguranță. Vorbim de Pedri. Din punctul meu de vedere el e unul dintre cei mai mari jucători de pe planetă, un jucător foarte tânăr, un jucător fantastic. Deci eu cred că Mbappe, Pedri, Yamal pot fi cei mai buni jucători. Încă o dată, să nu-l omitem pe Messi, pe Neymar, dacă și el își va reveni. M-am bucurat foarte mult că a fost selecționat. E un jucător care trebuie să fie la un turneu final, să participe echipa Braziliei și să nu fie Neymar..sigur că Ancelotti e cel care a decis. A decis foarte bine. Sper să-și revină, să joace.

REVELAȚIA TURNEULUI: “POATE SĂ PĂTRUNDĂ EGIPT JAPONIA.”

VIOLETA MOROIANU: Cine va fi revelația turneului? S-a tot vorbit despre Maroc.

VICTOR PIȚURCĂ: Da, știu de Maroc fiindcă e și poziționată foarte bine. Dispun de jucători foarte buni, ar putea fi o surpriză. Mă gândesc și la Canada, care e o țară gazdă, care mi-a plăcut foarte mult cum au jucat, văzându-i aici contra noastră în România. Sigur că pot fi surprize. Să vedem cine. Poate să pătrundă Egipt, Japonia. Deci pot exista surprize, depinde și de moment, de forma de moment, de perioada când începe turneul final, depinde și de, am spus, de drumul pe care îl va avea, adversarii pe care îi va întâlni.

VIOLETA MOROIANU: Japonia are mulți jucători, nu, în campionatele puternice?

VICTOR PIȚURCĂ: Exact, exact și jucători tehnici, jucători valoroși. Nu prea i-am băgat noi în seamă. Da, sunt jucători foarte mulți, jucători japonezi valoroși fiindă acolo munca, de fapt, în societatea japoneză se muncește foarte mult și așa și la fotbal și de asta au ajuns unde au ajuns japonezii.

VIOLETA MOROIANU: Dacă ar fi să ne uităm așa, la toate echipele, sunt multe, 48, de data aceasta. Care ar fi echipa cu cel mai puternic lot? Sau primele trei?

“FRANȚA AR PUTEA ALCĂTUI TREI ECHIPE DACĂ ȘI-AR DORI.”

VICTOR PIȚURCĂ: Franța are cel mai puternic lot. Cred că Franța ar putea alcătui trei echipe dacă și-ar dori. Franța, Spania, echipele despre care am vorbit, Argentina are mulți jucători valoroși. Brazilia rămâne în continuare cu mulți jucători și Brazilia cred că ar face două echipe, dar iată că în ultimii ani n-au mai avut rezultate la nivel de echipă națională. Aceste echipe au loturi foarte, foarte bune și mulți jucători care ar mai fi intrat în loturile acestor echipe.

VIOLETA MOROIANU: Capul Verde, Curacao, Iordania, Uzbekistan vor evolua în premieră la Cupa Mondială.

DESPRE ECHIPELE DEBUTANTE: “ CINE VA JUCA ÎMPOTRIVA LOR VA AVEA DE FURCĂ.”

VICTOR PIȚURCĂ: Da, nu-i cunosc foarte bine. Fiţi siguri că cine va juca împotriva lor va avea de furcă să câștige punctele puse în joc.

VIOLETA MOROIANU: Am putea să ne așteptăm la o surpriză, nu din partea unor echipe care participă în premieră la aceasta ediţie a Mondialului?

VICTOR PIȚURCĂ: Aduceți-vă aminte la ultimul turneu final de Campionat Mondial că echipa națională a Argentinei, campioana mondială, a fost învinsă de Arabia Saudită. Eu sunt alături de Arabia Saudită fiindcă am antrenat 2 ani în Arabia Saudită, m-am simțit foarte bine în această țară și e o echipă cu care țin la acest mondial.

VIOLETA MOROIANU: M-am uitat puțin pe date. Este și un mondial al contrastelor. Am citit că portarul scoțian, Creg Gordon, va fi cel mai în vârstă jucător de la acest turneu la 43 de ani. De cealaltă parte, mexicanul Gilberto Mora, cel mai tânăr la 17 ani.

VICTOR PIȚURCĂ: Da, da, și mai sunt jucători tineri. Sigur, să participi la 43 de ani la un turneu final este ceva. E vorba de un post care să spunem că nu depune foarte mult efort fizic, dar psihic trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Da, pe zi ce trece și trec anii, mulți fotbaliști, iată că au ajuns să treacă de vârsta de 40 de ani. Depinde cum te menții, cum te antrenezi, cum te odihnești. Ronaldo şi-a câştigat acest drept şi prin muncă. A fost și un talent și este un talent, dar el a muncit și muncește foarte mult pentru a obține aceste performanțe. Pentru copii, pentru mulți copii, el ar trebui să fie un exemplu. Nu un exemplu, trecem în partea cealaltă, ce casa are Ronaldo, ce mașini are Ronaldo. Nu, copiii ar trebui să-l vadă cât și cum muncește.

VIOLETA MOROIANU: N-am vorbit deloc despre Turcia. Ce credeţi că va face adversarea României de la baraj la acest mondial?

VICTOR PIȚURCĂ: Turcia n-are un lot rău. Turcia poate ieși din grupă, poate obține niște rezultate, fiindcă totuși are o echipă bună. Nu e de anvergura echipelor de care am vorbit, primele cinci, șase, 10 echipe, dar e o echipă care poate să-și spună cuvântul până la un anumit moment.

VIOLETA MOROIANU: Ați spus că poate ieși din grupe. Deci nu o vedeți mai departe? Nu știu, în sferturi, în semifinal?

VICTOR PIȚURCĂ: Nu o văd, nu. Turcia are doi trei jucători valoroși, dar atât.

VIOLETA MOROIANU: Alocarea biletelor pentru iranieni a fost retrasă cu câteva zile înainte de începerea Campionatului Mondial. Cum vedeți această decizie?

VICTOR PIȚURCĂ: Da, nu mi se pare în regulă. Sigur că eu acum vorbesc ca fotbalist, fost fotbalist, ca antrenor. Normal, suporterii iranieni trebuie să fie alături de echipa lor și probabil mulți vor fi, fiindcă mulți cred că locuiesc prin Statele Unite, Mexic. Oamenii au fost oricum năpăstuiţi de acest război, de ce se întâmplă în Iran. Probabil cei care nu le-au dat voie să participe la aceste meciuri au avut teama de alte lucruri rele care se pot întâmpla. Adevărul e că organizatorii trebuie să fie foarte, foarte atenți la ceea ce se va întâmpla în stadion, fiindcă știm cu toții că se pot întâmpla și lucruri urâte.

VIOLETA MOROIANU: Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj are șanse să prindă lotul Bosniei. Înțeleg că sunt jucători care s-au accidentat?

VICTOR PIȚURCĂ: Poate prinde lotul, să sperăm, ne-am mândri cu un jucător care joacă în campionatul României să fie la un turneu final, dar care să şi joace.

VICTOR PIȚURCĂ: Revenind la cariera dumneavoastră, nu ați mai antrenat de 6 ani. Vă gândiți la o revenire în antrenorat?

Da, mă gândesc la o revenire în forță.

VIOLETA MOROIANU: Da?

“TIMPUL MEU A CAM EXPIRAT.”

VICTOR PIȚURCĂ: Glumesc acum. Timpul meu a cam expirat. Chiar dacă mă mai gândesc, să nu îşi facă cineva idei că nu mă mai gândesc. Mai visez câteodată, dar cred că am pus punct carierei de antrenor, fiindcă deja am o vârstă și vreau să mă mai bucur și eu de viață mai libertină. Să îmi petrec ultimii ani cu familia mea, cu nepoții mei, cu copiii mei.

VIOLETA MOROIANU: Ați spus totuși că mai visați. Atunci când mai visați, ce echipe vă vin în minte sau unde v-ar plăcea să reveniți?

VICTOR PIȚURCĂ: Nu știu. Ca antrenor e mai greu. Cine știe? Poate dacă ar fi un proiect, vorbesc de țările arabe. Aici mă gândesc, fiindcă acolo ar fi, zic eu, bine pentru mine. Am spus, în campionatul intern nu se mai pune problema.

VIOLETA MOROIANU: CSA Steaua rămâne o variantă?

CSA Steaua rămâne o variantă, dar nu neapărat antrenor. Cine știe? Dacă Steaua ar avea drept de promovare, dacă ar veni niște investitori serioși. M-aș gândi să mă înham la o treabă dificilă, grea, fiindcă Steaua e un brand și în momentul când ar reveni pe prima scenă a fotbalului românesc ar trebui să fie la un nivel înalt, să se lupte pentru câștigarea campionatului, pentru a juca în cupele europene. Nu e simplu, nu e ușor și e o perioadă de durată, nu se poate întâmpla. Vedem ce s-a întâmplat cu Dinamo. Iată, ei, ușor, ușor au ajuns să joace un playoff. Așa se poate întâmpla și cu Steaua.

VIOLETA MOROIANU: Să nu uităm că cele mai mari performanţe le-ați obținut totuși, ca selecționer al naționalei de fotbal a României. De ce credeți că în ultimii ani nu v-ați aflat pe lista propunerilor pentru postul de selecționer?

VICTOR PIȚURCĂ: Nu știu, eu am făcut o declarație clară că se poate să revin la echipa națională când va fi schimbat președintele Federației, cu care, atenţie, fac o paranteză, nu am nimic cu el. Așa am declarat. Eu l-am susținut pe Ionuț Lupescu. Dacă l-am susținut pe Ionuț Lupescu, am rămas cu Ionuț Lupescu. Sigur că poate deranjez pe cei care au fost în tabăra lui Ionuț Lupescu și au mers la Federație. Nu, nu văd niciun inconvenient. Fiecare face ce vrea. Chiar Gică Hagi a fost de partea lui. Eu îl înțeleg foarte bine pe Gică Hagi. Şi-a dorit foarte mult să conducă echipa națională și eu cred că a făcut foarte bine.

VIOLETA MOROIANU: Totuși, pe viitor, dacă ar fi o ofertă concretă, să reveniți ca selecționer al naționalei de fotbal a României, care ar fi răspunsul dumneavoastră?

VICTOR PIȚURCĂ: Răspunsul tocmai ți l-am dat.

VIOLETA MOROIANU: Excludem faptul că domnul Răzvan Burleanu este președinte.

“ AM AVUT TOT TIMPUL CU O PARTE A PRESEI PROBLEME.”

VICTOR PIȚURCĂ: N-am primit nicio ofertă din partea nimănui. E foarte clar că am făcut această declarație și au dreptate oamenii. Sigur că am fost mirat de mass-media. Mass-media, știți foarte bine că nu am fost agreat și am avut tot timpul cu o parte a presei probleme. Nu știu, trebuie să-i întrebați pe ei.



VIOLETA MOROIANU: Să înțeleg că și mass-media are o parte de vină pentru că nu v-ați aflat pe acele liste?

VICTOR PIȚURCĂ: Cred că da, nu ar trebui să fie așa? Un antrenor care a obținut totuși niște rezultate nu a apărut și au apărut antrenori care nu au avut nimic în comun cu echipa națională. Da, probabil ăsta e interesul și mass-media în urma declarațiilor mele, a văzut că nu voi mai reveni la echipa națională și poate și acesta e un motiv.

VIOLETA MOROIANU: În Italia, Cristi Chivu a câștigat eventul de curând. Sunteți un susținător al lui Cristi Chivu, ați declarat în nenumărate rânduri că îl susțineți. Cum vi se pare performanța reușită de Cristi?

DESPRE CRISTI CHIVU: “ EU L-AM ADUS LA ECHIPA NAȚIONALĂ.”

VICTOR PIȚURCĂ: Eu de la început l-am susținut pe Cristi Chivu. Nu numai că el a antrenat și echipa mea preferată de suflet și fiindcă am lucrat cu el la echipa națională și au fost niște ani extraordinari. Un profesionist 100% . Nu mai vorbesc că am fost prieten cu tatăl lui. Nu mai vorbesc de faptul că eu l-am adus la echipa națională. M-am bucurat foarte mult. Pentru mine, performanța lui Cristi Chivu e una extraordinară. A ajuns repede la un un nivel înalt. Nu va fi ușor pentru el, fiindcă din momentul ăsta lumea își dorește performanțe și performanțe, noi, performanțe, iar Inter e un club cu tradiție. Eu sper să fie inspirat, fiindcă are nevoie de niște jucători. Văd că nu se mișcă nimic până în momentul de față, pentru că Inter trebuie să obțină rezultate în continuare.

VIOLETA MOROIANU: Cât de greu este acum să se mențină în top?

VICTOR PIȚURCĂ: E mai ușor să obții un rezultat, dar e foarte greu să te menții. Deci el știe foarte bine acest lucru, are o conducere acolo care conlucrează foarte bine. Eu sper că având toată lumea încredere în el, fiindcă și suporterii i-a atras de partea lui, că în continuare el va obține rezultate foarte bune.

“ E FOARTE BENEFIC VAR.”

VIOLETA MOROIANU: Mondialul de fotbal, care se va desfășura în premieră în Statele Unite, Canada și Mexic, are multe surprize. VAR va avea puteri sporite la acest mondial, vor fi multe decizii unde asistenții video vor putea interveni. Ajută asta echipele sau nu?

VICTOR PIȚURCĂ: Din punctul meu de vedere ajută foarte mult, dar greșeli vor mai fi și din partea VAR-ului care are ocazia să vadă reluările de mai multe ori, dar greșelile sunt omenești, adică când ești acolo în mijlocul jocului, în momentele alea poți să și greșești. Asta se întâmplă mai rar având VAR-ul la dispoziție. Părerea mea că e un lucru benefic, fiindcă un gol care e anulat sau o fază din care reiese un gol anulat, poate duce la o catastrofă în sensul că poţi pierde meciul, poți pierde o calificare, calificare mai departe și așa. Deci punctul meu de vedere, e foarte benefic VAR.

VIOLETA MOROIANU: Messi sau Ronaldo, Hagi sau Dobrin?



VICTOR PIȚURCĂ: Messi nu se poate compara nimeni pe această planetă cu el. Jucătorii mari care au fost Pele, Maradona, Cruyff, marii jucători. Ceea ce a realizat și calitățile acestui jucător, nu am văzut niciodată. Hagi sau Dobrin? Hagi fiindcă Hagi a obținut rezultate mari în cariera lui. Dobrin însă a fost cel mai talentat din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai talentați jucători, dacă nu cel mai talentat. Dar rezultatele contează. Avem noi un jucător cu rezultate fantastice în România, care nu este mediatizat atât cât ar trebui. Este vorba despre Belodedici. Belodelici are două Ligi ale Campionilor câștigate, cu două echipe diferite. Se numesc Steaua amândouă. De asemenea și Cupa Intercontinentală. Orice jucător din România pe postul lui, dacă e să-l comparăm cu... .nu se compară. Deci niciun jucător fundaș central nu se poate compara cu Belodedici. Nu numai datorită valorii lui, ci și faptului că a câștigat niște trofee fantastice.

VIOLETA MOROIANU: Și pentru că ați amintit de domnul Miodrag Belodedici, nu pot să nu vă întreb de câștigarea Cupei Campionilor Europeni, pentru că au trecut 40 de ani, vă vine să credeți?

VICTOR PIȚURCĂ: Nu-mi vine să cred. Și am avut acea perioadă în 7 mai când am fost invitat și în Parlament și de guvernatorul țării. Știi, m-am simțit ca și când în acele zile am câștigat Liga Campionilor. Fiind şi cu colegii zi de zi acele zile, două, trei zile. ieșind la masă împreună. Aşa am simțit și nu numai eu, ci și colegii mei mi-au afirmat acest lucru. A fost mai special, fiindcă am ieșit, cum s-ar zice, din matca noastră, fiindcă acum un an, am mers toți la fotbal, locul unde ne pregăteam noi și ne-am simțit extraordinar, adică după mari perioade de ani petrecuți la fotbal ne-am simțit extraordinar. A fost ceva mai deosebit și vorbeam cu băieții fiindcă ne doream să mergem la Sevilla în acești 40 de ani. Totuși a fost mai bine că am rămas. Nu e timpul pierdut, erau 40 de ani. Mai e puţin și vine 2027 și se fac 40 de ani de când am câștigat Supercupa Europei. Am discutat și am vorbit, stând și Loți în zonă acolo la Nice că am putea merge în Franța cu ocazia asta. Vom vedea dacă se va întâmpla.

VIOLETA MOROIANU: Este, totuşi, şi acum când vorbim, cea mai mare performanță obținută de un club la nivel european?

VICTOR PIȚURCĂ: Exact, exact. Păi nici nu ne imaginăm cât de mare a fost performanța, mai ales prin prisma faptului că, atenție, această echipă era formată numai din români, numai din jucători autohtoni, jucători din campionatul României. Imaginați-vă cât era de puternic campionatul României în acele momente, fiindcă erau echipe extraordinar de bune. Mă refer la Universitatea Craiova , Dinamo, la multe echipe care erau valoroase și greu puteai câștiga contra lor.



VIOLETA MOROIANU: Este bine sau este rău că și acum se vorbește tot despre performanța Stelei de acum 40 de ani?

VICTOR PIȚURCĂ: Păi dacă e singură, normal că se vorbește, se va vorbi mulți ani. Asta vorbeam cu băieții. Noi suntem niște norocoși că am obținut aceste rezultate, fiindcă nu se va uita niciodată sau poate va veni timpul când echipe din România vor ajunge în finală sau vor câștiga o finală de Liga Campionilor. Știm cu toții că e foarte greu, fiindcă acum e vorba de rețeta financiară. Cele mai mari cluburi din lume dispun de cei mai buni jucători de pe planeta, e destul de dificil să se mai întâmple lucrul ăsta cu o echipă din România.

VIOLETA MOROIANU: Sunt echipe din campionatul intern care au un potențial de a ajunge în Liga Campionilor?

LIGA CAMPIONILOR: “NU MAI REUȘIM SĂ INTRĂM ÎN GRUPE”

VICTOR PIȚURCĂ: Exclus. Nu mai reușim să intrăm în grupe. Exclus, fiindcă ai nevoie de marfă umană, de jucători. Atâta timp cât n-ai jucători, iar din spate, Academiile din România nu produc, nu ai cum. Sau și dacă produc academiile din România, orice jucător cu calități mai bune este imediat cumpărat, pleacă în afara graniţelor României. Deci vorbim tot de rețeta financiară. Ai nevoie de bani să-ți iei jucătorii, să ai antrenor care să-i pregătească, să fie educați să ajungă la cel mai înalt nivel.

DESPRE CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: AȘ FI VRUT SĂ MARCHEZ ÎN FINALĂ

VIOLETA MOROIANU: Pentru că vorbeam de performanța de la Sevilla, vi se întâmplă să revedeți acea finală?

VICTOR PIȚURCĂ: Da, îți imaginezi că mă mai uit la finală și nu numai la finală, mă uit la toate meciurile. Mă uit, sigur că da. Mă uit și la meciul cu Vejle și la meciul cu Kuusysi Lahti care a fost un meci extrem de dificl. Mă uit la meciul cu Anderlecht, care eu cred că a fost cel mai bun meci jucat de vreo echipă românească în istorie. Anderlecht, din punctul meu de vedere era unul dintre cele mai mari cluburi din lume și aveau jucători extraordinari care formau acea echipă. La București i-am spulberat pur și simplu. Scorul putea fi mult mai mare. A fost meciul în care am marcat 2 goluri. Aș fi vrut să marchez gol în finală. Nu s-a întâmplat, din păcate, acest lucru.

CEL MAI MARE REGRET AL LUI VICTOR PIȚURCĂ: N-AM REUȘIT CALIFICAREA LA CAMPIONATUL MONDIAL

VIOLETA MOROIANU: Aveți regretul că nu ați reușit o calificare la o ediție de Campionat Mondial?

VICTOR PIȚURCĂ: Cel mai mare regret, cel mai mare. M-am gândit și mă gândesc tot timpul că am fost foarte aproape când am jucat barajul cu Grecia, un adversar accesibil, fiindcă imediat după acel baraj, am jucat cu ei în preliminarii și am învins în Grecia.. Am învins în Grecia chiar jucând în 10 oameni. N-am reușit la baraj. Diferite motive, nu mai stau să le aduc aminte acum.

VIOLETA MOROIANU: Sunt totuși două calificări la Campionatele Europene 2000 și 2008 și faptul că ați contribuit decisiv la calificarea la Euro 2016.

VICTOR PIȚURCĂ: Da, da, am cu ce mă mândri în cariera mea .

Am reușit cu tineretul, în premieră, să ne calificăm la Campionatul European. Am venit la echipa mare, am adus în jur de 12 jucători de la tineret. Am reușit într-adevăr să formez grupuri la echipa națională foarte puternice, foarte unite și să obținem performanțe bune.

VIOLETA MOROIANU: Câștigătoarea Campionatului Mondial de anul acesta se va decide la loviturile de departajare sau credeți că se va decide în timpul regulamentar? O previziune.

VICTOR PIȚURCĂ: Se poate întâmpla orice. Se poate ajunge și la penalty-uri. Nu e de dorit. Pentru noi, privitorii, e spectaculos. Nu știm ce se va întâmpla. Se poate ajunge și în semifinale la penalty-uri și în finală. E posibil orice.

VIOLETA MOROIANU: Domnule Victor Piţurcă, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră astăzi.

VICTOR PIȚURCĂ: Cu plăcere.