CNN: Iată care sunt cele mai interesante zece meciuri din faza grupelor de la Cupa Mondială 2026

Mbappe, starul naţionalei Franţei, ar putea fi unul dintre golgheterii de la CM 2026. Sursa foto: Hepta- Abaca Press / Thibaud MORITZ

Cupa Mondială 2026, care va începe pe 11 iunie, înseamnă acțiune aproape non-stop pentru suporteri, având în vedere că participă 48 de echipe, care vor juca un total de 104 partide. Dintre acestea, 72 de meciuri au loc în fazele grupelor, o etapă a competiţiei care va dura 17 zile, notează CNN.

Sursa amintită a realizat un top al celor mai interesante partide din faza grupelor:

Brazilia - Maroc, grupa C, duminică, 14 iunie, ora 01:00

Brazilia, de cinci ori campioană mondială, intră în competiție pe o traiectorie oarecum fluctuantă: Seleção a terminat pe locul cinci în calificările Conmebol și a jucat un fotbal mediocru. Cu toate acestea, echipa a arătat mult mai bine recent, câștigând trei meciuri la rând.

De asemenea, are unele dintre cele mai mari talente, precum Vinícius Jr., Raphinha și Endrick, alături de veterani precum Neymar Jr. și Casemiro. Între timp, Marocul este campioana Africii și este o echipă foarte echilibrată, cu nume precum Brahim Díaz, Achraf Hakimi și portarul Yassine Bounou - care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale din 2022.

Olanda - Japonia, grupa F, duminică, 14 iunie, ora 23:00

Olanda are mult talent atât în ​​atac, cât și în defensivă și a avansat recent în fazele eliminatorii atât la Campionatul European (semifinalistă în 2024), cât și la Cupa Mondială (sferturi de finală în 2022). Între timp, Japonia este cea mai bună echipă din Asia și intră în turneu cu o serie de șase victorii consecutive. Samurai Blue a fost liderul grupei sale, din care au făcut parte Spania și Germania, la Cupa Mondială din 2022, așa că nu se vor teme de nimeni din America de Nord. Acest meci va decide probabil câştigătoarea din Grupa F.

Franţa - Senegal, grupa I, marţi, 16 iunie, ora 22.00

Această bătălie a națiunilor francofone, în ceea ce se poate spune că este Grupa Morții a acestui turneu, va fi electrizantă, susţine sursa amintită. Franța este una dintre favoritele la începutul turneului, având în lot jucători precum Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué și Rayan Cherki.

Între timp, Senegalul a fost campioana Cupei AFC din 2025, înainte ca o succesiune bizară de evenimente să-i răpească titlul. "Leii" au un lot talentat și probabil vor avansa în faza eliminatorie, fie de pe locul 2, fie ca una dintre cele mai bune echipe de pe locul 3.

Anglia - Croaţia, grupa L, miercuri, 17 iunie, ora 23.00

O ciocnire între forțe europene de talie înaltă. Cei Trei Lei intră în acest turneu ca a treia favorită a caselor de pariuri și se mândresc cu o echipă incredibilă, cu jucători precum Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka și Declan Rice.

Există multe așteptări și speranțe în Anglia pentru a transforma în sfârșit afirmația „fotbalul se întoarce acasă” în realitate, așa că presiunea va fi asupra oamenilor antrenorului Thomas Tuchel pentru a face națiunea mândră.

Croația are rezultate notabile la Cupa Mondială, terminând pe locul doi în Rusia 2018 și ajungând în semifinale în 2022. Croaţii au o generație de aur, formată din jucători precum Luka Modrić, Ivan Perišić și Mateo Kovačić. Să vedem dacă veteranii mai au suficientă energie pentru a mai face o încercare.

Norvegia - Senegal, grupa I, marţi, 23 iunie, ora 03:00

De ce: Erling Haaland. Toate privirile vor fi ațintite asupra mașinii de goluri de 1,95m, aflată la prima sa Cupă Mondială. Norvegia s-a calificat ușor la turneu, marcând 37 de goluri și primind doar cinci – Haaland a marcat un număr uimitor de 16 dintre acestea. Deși acesta va fi al doilea meci al echipei în faza grupelor (așteptați-vă ca jucătorul lui Manchester City să joace împotriva Irakului pe 16 iunie), acest meci va determina probabil locul doi din Grupa I.

Alte cinci partide care merită urmărite în faza grupelor la CM 2026:

Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 - New Jersey, SUA (joi, 25 iunie)

Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 - Los Angeles, SUA (vineri, 26 iunie)

Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 - Foxborough (Boston), SUA (vineri, 26 iunie)

Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 - Guadalajara, Mexic (sâmbătă, 27 iunie)

Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 - Miami, SUA (duminică, 28 iunie)