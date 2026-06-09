O companie aeriană a îngrijit ursulețul de pluș „Bobby” timp de o săptămână, pentru a-l reuni cu băiețelul de 4 ani care îl pierduse

Ursulețul de pluș Bobby a fost reunit cu băiețelul de patru ani care îl pierduse, după o săptămână. Sursa foto: American Airlines

O vacanță a unei familii din nordul Texasului a început fără un „membru” foarte important, până când angajații companiei aeriene American Airlines au intervenit pentru a-l aduce înapoi.

Angajații companiei American Airlines de pe Aeroportul Internațional Dallas–Fort Worth au reunit, săptămâna aceasta, un băiețel de 4 ani, Patrick Webb din Fort Worth, cu ursulețul său de pluș, după ce jucăria fusese uitată din greșeală într-un lounge al aeroportului, potrivit presei locale.

Familia Webb se pregătea să plece într-o vacanță în Insulele Virgine împreună cu cei doi copii ai lor, când a descoperit că ursulețul preferat al lui Patrick, numit „Bobby”, dispăruse chiar înainte de decolarea avionului.

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„Ne-am așezat în scaune și ne-am dat seama că îl lăsasem pe Bobby în urmă”, a spus tatăl copilului, Joe Webb. „Am încercat să-l recuperăm înainte de decolare, dar era foarte puțin timp. Și apoi pur și simplu nu am știut ce să mai facem.”

Familia, care nu mai putea coborî din avion, a raportat obiectul pierdut către American Airlines. Angajații au reușit rapid să îl localizeze pe Bobby în lounge-ul Admirals Club de pe aeroportul DFW, unde familia așteptase înainte de îmbarcare.

Deși arată puțin uzat, părinții spun că Bobby a fost un companion constant în călătorii și în viața de zi cu zi a lui Patrick.

„A trecut prin multe, dar într-un mod bun. Este parte din familia noastră.”, a spus mama lui Patrick, Hollis Webb.

Bobby a devenit un „membru onorific” al echipei, timp de o săptămână

După ce jucăria a fost recuperată în siguranță, angajații American Airlines au asigurat familia că vor avea grijă de Bobby până la întoarcerea acasă. În săptămâna următoare, personalul companiei a ținut legătura cu familia Webb, trimițând actualizări și fotografii pentru ca Patrick să știe că ursulețul său este în siguranță.

„Completam formularele pentru obiecte pierdute și am primit un răspuns înapoi”, a spus mama băiatului, Hollis Webb. „Și erau toate acele fotografii uimitoare cu ce făcea Bobby. Eram atât de recunoscători că cineva are grijă de el.”

În timpul șederii sale neprevăzute pe aeroportul DFW, Bobby a devenit un „membru onorific” al echipei American Airlines. Angajații au documentat „aventurile” ursulețului prin aeroport, inclusiv în centrul de control al operațiunilor, pe platforma de îmbarcare, în zona de manipulare a bagajelor și chiar în lounge-ul pentru pasageri.

„Felul în care ați avut grijă de el este uimitor”

Când familia Webb s-a întors în Texas, angajații companiei îi așteptau la poartă pentru revedere.

Patrick a alergat spre Bobby și l-a îmbrățișat, moment pe care familia l-a descris ca fiind extrem de emoționant.

„Sunt foarte recunoscătoare, nu credeam că cineva îl va arunca. Dar felul în care ați avut grijă de el este uimitor”, a spus Hollis.

Pentru a sărbători, compania aeriană i-a oferit lui Patrick și fratelui său geamăn, William, cadouri cu cărți de colorat, suveniruri și un obiect special pentru Bobby – un „pașaport” care documentează aventura sa de o săptămână pe aeroport.