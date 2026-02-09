Bolojan nu exclude recesiunea: „Important este să nu fie pe termen lung”

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, că România va traversa „inevitabil” o perioadă de contracție economică, în contextul măsurilor de ajustare a deficitului bugetar, dar a subliniat că aceasta ar trebui să fie limitată în timp.

„Nu știu dacă vom avea recesiune. Inevitabil va fi o contracție, nu există nicio măsură de ajustare a deficitului fără o contracție. Important este să nu fie pe termen lung, să fie un trimestru - trei trimestre”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a explicat că revenirea economică depinde de capacitatea statului de a corecta dezechilibrele acumulate și de a limita cheltuielile publice.

„Ar trebui să ne putem reveni, nu mai putem consuma ce nu avem. Noi am încercat să ne menținem cheltuielile”, a adăugat Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind reducerea deficitului bugetar și ajustările fiscale necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.