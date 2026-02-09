Ilie Bolojan, primele reacții după atacul lui Hubert Thuma la adresa sa. „Unele scutiri de taxe sunt din culpa primăriilor”

Bolojan, despre excepția de la plata impozitelor în cazul persoanelor cu handicapPublicat acum 8 minute
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, la Digi 24, că „trebuie gândit” dacă persoanele cu handicap vor trebui să plătească impozit pe case sau mașini și dacă aceste excepții pot viza o singură proprietate.
„Sunt 957.000 de persoane în această situație care ne-a dus la un efect în care o bun parte, 10% din fondul de propietate nu plătea impozite”, a spus Bolojan.
„Trebuie gândit dacă să venim cu măsuri compensatorii, ele trebuie să se limiteze la o locuință de o anumită suprafață, sau la o mașină de o anumită capacitate cilindrică”.
Bolojan: Unele scutiri de taxe sunt din culpa primăriilorPublicat acum 16 minute
- Bolojan, despre nemulțumirile legate de creșterile de taxe: Creșterea de taxe și de TVA nu au fost dublate de măsuri compensatorii, de corectare a nedreptăților, de exemplu, corectarea pensiilor magistraților, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăți, a făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepție că nu toată lumea e pusă să achite nota de plată a ceea ce s-a întâmplat. Există posibilitatea ca acest sentiment să se fi consolidat.
- Despre primarii nemulțumiți: În astfel de perioade, când iei măsuri de ajustare și corectezi deficite, dacă mutăm în cheltuielile unei familii: ani de zile ai cheltuit mai mult decât ți-au putut permite. Ai luat credite de la bancă, ai cheltuit banii, uneori cu folos, alteori nu, dar pentru că nu ți-ai plătit creditele, pentru că ai luat împrumuturi de la mai mulți, nimeni nu te mai finanțează.
Premierul Bolojan a spus că România nu mai putea merge cu nivelul de impozitare de până acum și că unele excepții la taxe sunt „din culpa primăriilor”.
„Am creat excepții: mulți nu plăteau taxe și impozite locale, erau persoane cu dizabilități, tot felul de scutiri și de reduceri
„Am anulat foarte multe excepții, o bună parte dintre cetățeni nu plăteau impozite”.
„Suntem țara cu cele mai mari transferuri de la bugetul de stat către autoritățile locale. Aproape jumătate din investiții le facem cu autoritățile locale, dar nu pe banii lor, ci pe banii de la guvern, sau fonduri. Nu e o situație bună”.
Hubert Thuma: Crin Antonescu a fost trădat. Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la prezidențialele din 2024Publicat acum 3 ore si 16 minute
Hubert Thuma, considerat principalul adversar al prim-ministrului Ilie Bolojan din interiorul PNL, a spus că fostul candidat liberal la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, „a fost trădat”.
„Crin Antonescu a fost trădat, dar este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României. Candidatul PNL la Președinția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru”, a spus Thuma.
În plus, Thuma, care este președintele liberal al CJ Ilfov, l-a acuzat pe Bolojan că „USR-izează PNL-ul” și că favorizează oameni din USR și REPER, în dauna celor din propriul partid.
„Ce se întâmplă acum în PNL, ce m-a deranjat pe mine acum este faptul că și eu și ceilalți colegi care nu avem aceeași opinie ca prim-ministrul României suntem atacați. Suntem atacați, stigmatizați, etichetați ca fiind pesediști mascați, nereformiști, dar aș vrea să-i aduc aminte domnului prim-ministru că nici domnia sa nu a fost niciodată în consens cu președinții partidului sau cu președintele României”, a spus Huber Thuma.
„Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului și acest lucru e evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și REPER la cabinetului premierului decât de la PNL, deci este o USR-izare a partidului”, a adăugat Hubert Thuma, duminică, la Antena 3 CNN.
De asemenea, Hubert Thuma a mai spus că „nu vrea nimeni să îl mute din funcția de premier, nici din cea de președinte PNL” pe Ilie Bolojan. Astfel, el a subliniat că nu e liderul pucișitilor din PNL și nici un „pesedist mascat”. „Sunt un liberal autentic”, a spus Huber Thuma, subliniind faptul că „pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat”.