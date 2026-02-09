Ilie Bolojan, primele reacții după atacul lui Hubert Thuma la adresa sa. „Unele scutiri de taxe sunt din culpa primăriilor”

Publicat acum 3 ore si 16 minute

Hubert Thuma, considerat principalul adversar al prim-ministrului Ilie Bolojan din interiorul PNL, a spus că fostul candidat liberal la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, „a fost trădat”.

„Crin Antonescu a fost trădat, dar este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României. Candidatul PNL la Președinția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru”, a spus Thuma.

În plus, Thuma, care este președintele liberal al CJ Ilfov, l-a acuzat pe Bolojan că „USR-izează PNL-ul” și că favorizează oameni din USR și REPER, în dauna celor din propriul partid.

„Ce se întâmplă acum în PNL, ce m-a deranjat pe mine acum este faptul că și eu și ceilalți colegi care nu avem aceeași opinie ca prim-ministrul României suntem atacați. Suntem atacați, stigmatizați, etichetați ca fiind pesediști mascați, nereformiști, dar aș vrea să-i aduc aminte domnului prim-ministru că nici domnia sa nu a fost niciodată în consens cu președinții partidului sau cu președintele României”, a spus Huber Thuma.

„Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului și acest lucru e evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și REPER la cabinetului premierului decât de la PNL, deci este o USR-izare a partidului”, a adăugat Hubert Thuma, duminică, la Antena 3 CNN.

De asemenea, Hubert Thuma a mai spus că „nu vrea nimeni să îl mute din funcția de premier, nici din cea de președinte PNL” pe Ilie Bolojan. Astfel, el a subliniat că nu e liderul pucișitilor din PNL și nici un „pesedist mascat”. „Sunt un liberal autentic”, a spus Huber Thuma, subliniind faptul că „pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat”.