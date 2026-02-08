Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat

Thuma spune că a avut parte de „un șoc” atunci când Ilie Bolojan i-a propus pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi candidații partidului. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Hubert Thuma, principalul adversar al prim-ministrului Ilie Bolojan în interiorul PNL, face dezvăluiri despre campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, atunci când, spune el, l-a propus pe Ilie Bolojan drept prezidențiabil. Thuma spune că Bolojan i-a propus atunci să fie candidații partidului Mircea Geoană sau Elena Lasconi. Thuma spune că sondajele interne ale PNL arătau că Nicolae Ciucă nu poate să câștige alegerile prezidențiale și că va avea un scor de aproximativ opt procente. El a vorbit, într-un interviu la Antena 3 CNN, și despre „userizarea” PNL-ului, dar a acuzat și că Crin Antonescu „a fost trădat”.

„Personal, nu am nimic împotriva domnului președinte Bolojan și am să vă spun o poveste, o poveste de acum doi ani de zile.

În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, domnul președinte de pe atunci, Nicolae Ciucă, ne spusese în două sau trei rânduri că dânsul nu dorește să candideze la Președinția României și ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-și asume această candidatură, dânsul face pasul lateral și îl sprijină.

M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan împreună cu doi colegi liberali, doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa și i-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Aveam sondajele și ne arătau că nu avem șanse să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu nu putea să-l treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a declarat Hubert Thuma.

Întrebat care ar fi fost motivele pentru care Ilie Bolojan ar fi trecut testul și Nicolae Ciucă nu, acesta a răspuns:

„Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat. Părea, cel puțin atunci, un om foarte echilibrat. Reușise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea și, ca și ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, credeam în el”, a mai adăugat acesta.

Thuma: „Pentru mine a fost un șoc”

El susține că a avut parte de „un șoc” atunci când Ilie Bolojan i-a propus pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi candidații partidului.

„Primul șoc mi-a dat chiar atunci, pentru că nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau, să zicem, a fost un șoc pentru mine. Faptul că a venit cu două alternative.

Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină.

Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu nu am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național”, a mai adăugat acesta.

Întrebat de ce tocmai aceste două variante, el a răspuns că:

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu pesedistul din partid, când văd când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat.

Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu userizarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de userizare pe care o văd eu acum în interiorul partidului”, a mai declarat Hubert Thuma.

Totodată, el a mai adăugat că e de părere că s-a dorit „userizarea” PNL.

„Interpretarea mea e userizarea Partidului Național Liberal. Să știți că sondajele pe care le aveam noi în 2024 ne arătau că scorul nostru la prezidențiale cu domnul Nicolae Ciucă va fi de unul de 8%. Partidul stătea între 14 și 20%, dar scorul pe care urma să-l obținem cu Nicolae Ciucă, și au fost trei sau patru sondaje la care am avut acces și eu, și domnul Ilie Bodojan, și domnul Dan Motreanu, și domnul Boc, pentru că toți au văzut acele sondaje, ne arătau că luăm 8% cu Nicolae Ciucă și că partidul nu va putea să ia mai mult de 14%, între 14 și 20% optim”, a mai declarat acesta.

„Crin Antonescu a fost trădat”

Hubert Thuma a declarat că, în opinia sa, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025. El a dat ca exemplu faptul că în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României, ci Ilie Bolojan.

„Crin Antonescu a fost trădat, dar este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României.

Candidatul PNL la Președinția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă. Dar e nevoie și de o precampanie. Ai nevoie să te pregătești, ai nevoie să mergi în teritoriu, oamenii să te cunoască, să cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte. Cum ar fi fost optim?

Pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea de faptul că „nu e Crin Antonescu. Candidatul va fi Ilie Bolojan”. Și încă o dată vă spun.

Niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru: toți oamenii care sunt acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului, nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai adăugat Hubert Thuma.