Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că a „USR-izat” PNL. „Inclusiv la cabinetul său sunt de la USR”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Agerpres

Hubert Thuma, principalul adversar al premierului Ilie Bolojan în PNL, a declarat, duminică, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că PNL-ul se „USR-izează” în era Bolojan și îl acuză pe șeful partidului că favorizează oameni din USR și REPER în dauna celor din propriul partid.

„E prima oară când vin într-o emisiune, într-un platou de televiziune și am ales să fac acest lucru pentru că sunt liberal și cred în libera exprimare. Ce se întâmplă acum în PNL, ce m-a deranjat pe mine acum este faptul că și eu și ceilalți colegi care nu avem aceeași opinie ca prim-ministrul României suntem atacați. Suntem atacați, stigmatizați, etichetați ca fiind pesediști mascați, nereformiști, dar aș vrea să-i aduc aminte domnului prim-ministru că nici domnia sa nu a fost niciodată în consens cu președinții partidului sau cu președintele României.

Cu toate astea, nu a fost nicioadată atacat sau etichet și, dimpotrivă, vedeți, a ajuns președintele partidului și a fost susținut să devină prim-ministru.

(...)

Într-un partid ca PNL-ul, democrația internă e extrem de importantă. Domnul Bolojan a putut să se exprime de fiecare dată liber în interiorul partidului și nu a fost niciodată o problemă pentru domnia sa să-și ducă proiectele la bun sfârșit la Oradea.

(...)

Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului și acest lucru e evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și REPER la cabinetului premierului decât de la PNL, deci este o USR-izare a partidului”, a declarat Hubert Thuma, duminică, la Antena 3 CNN.

„PNL nu mai are mesaj pentru nicio categorie din această țară”

Întrebat despre posibilitatea fuziunii cu USR, Thuma a spus că este o „utopie”.

„Eu cred că e o utopie. Domnul Pîslaru, am văzut recent chiar într-o emisiune la dumneavoastră, când o colegă a spus că dorim să schimbăm filialele din București pentru a veni cu oameni noi. Unul dintre exemplele date de doamna Trăilă atunci a fost domnul Pîslaru.

Domnul Pîslaru nu a trecut de votul popular în vara anului trecut sau la alegerile de acum doi ani. A luat doi la sută în Iași. Care e figura nouă cu care vine PNL în București? Pîslaru care a luat doi la sută la Iași?

Eu nu cred că acești oameni pot veni și ajuta PNL să redevină partidul care se poate bate de la egal la egal cu alte partide în București”.

Hubert Thuma spune că i-a spus lui Ilie Bolojan că PNL ar trebui să încerce să-și recâștige electoratul cu oameni din interiorul partidului.

„PNL nu mai are un mesaj articulat din punctul meu de vedere. PSD apără categorii vulnerabile, este normal.

PNL ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii de afaceri mici și mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem, la ora actuală, niciun mesaj către nicio categorie din această țară”, a adăugat Thuma.