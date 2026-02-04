Thuma: Pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat. Nu vorbim despre plecarea lui Bolojan

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a clarificat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că „nu vrea nimeni să îl mute din funcția de premier, nici din cea de președinte PNL” pe Ilie Bolojan. Astfel, el a subliniat că nu e liderul pucișitilor și nici un „pesedist mascat”. „Sunt un liberal autentic”, a spus el, subliniind faptul că „pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat”.

„Ca să fac o glumă, cred că ar fi sunat mult mai bine «liderul brătienilor» și nu «al puciștilor». Evident că nu sunt, pentru că a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat. Suntem mai mulți colegi care au avut o altă opinie. Sunt de peste 20 de ani membru PNL și niciodată, în partid, libertatea de opinie nu a fost un delict. Nu știu dacă este un delict, dar văd că cei cu altă opinie suntem stigmatizați și primim diferite etichete: pesediști, nereformiști și așa mai departe, lucru care nu este adevărat.

Sunt președinte al CJ Ilfov la al doilea mandat. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt PNL. 80% din primarii din Ilfov sunt membri PNL. Cine poate spune despre mine că sunt un pesedist mascat? Nu sunt, sunt un liberal autentic”, a spus Hubert Thuma.

El a subliniat că „nu vrea nimeni să îl mute din funcția de premier, nici din cea de președinte PNL”. Totuși, președintele CJ Ilfov a subliniat că, totuși, îi reproșează faptul că „mi-aș fi dorit o dezbatere”.

„Nu vrea să îl mute nimeni nici din funcția de premier, nici din cea de președinte al PNL. Votul de acum două zile de la Vila Lac a demonstrat acest lucru. Au fost 50 de colegi care au votat: 47 au votat pentru susținere, 3 împotrivă. Eu am votat pentru susținerea lui. Dacă aș fi votat împotrivă, aș fi spus. Sunt un om asumat.

Ce îi reproșez, în schimb, este faptul că mi-aș fi dorit o dezbatere în PNL, inclusiv legată de măsuri. Ce am văzut în seara asta, că este dispus să revină asupra unor măsuri, este un prim pas spre normalitate. Cea mai mare calitate a unui om politic este să recunoască atunci când a greșit și să fie dispus să remedieze aceste greșeli.

Deficitul nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi rezolvat astfel. Sunt ani întregi de decizii, de dezechilibre și o economie bazată pe consum. Lucrurile trebuie văzute mult mai profund. Îi reproșez faptul că nu a ales să negocieze cu baza partidului. Mă refer la primarii PNL, la președinții de CJ și la mediul de afaceri. Brandul PNL este acela de a scădea taxe și impozite și de a ajuta economia privată.

Suntem colegi în același partid și aceste discuții se poartă în interior. Evident că îmi doresc ca aceste corectări să fie făcute cât mai urgent, pentru că, dacă vă uitați pe cifrele de la INS, veți vedea că în România, în ultimele patru luni, din august până în noiembrie anul trecut, consumul a scăzut. Mâine ies datele din decembrie și veți vedea că și atunci consumul a scăzut. Sunt cinci luni consecutive în care România a scăzut consumul. Este cea mai mare scădere din 2010. Veți vedea pe 15–16 februarie același INS care ne va spune că în ultimele două trimestre economia a scăzut, ceea ce înseamnă, de fapt, recesiune tehnică”, a subliniat Thuma.

Astfel, Thuma susține că „Bolojan a luat multe măsuri curajoase care trebuiau luate de mult”.

„Bolojan a luat multe măsuri curajoase care trebuiau luate de mult. Atât în administrația locală, cât și în cea centrală, sunt oameni care nu își fac treaba și care trebuie să plece, dar și aici este nevoie de o evaluare. Nu sunt adeptul cifrelor fixe ,10%, 20% etc. Să plece cei care nu își îndeplinesc datoriile”, a spus el.

Liberalul a subliniat faptul că nu se vorbește în partid de plecare alui Bolojan și nici nu au un alt nume pregătit pentru funcția sa, deoarece „nu ne-am gândit la acest lucru”.

„Am avut o discuție săptămâna trecută cu Bolojan și probabil că voi mai avea una și săptămâna aceasta. Niciodată nu s-a pus problema de a-l da afară de la guvern sau din partid. Ne dorim o consultare reală cu mediul de afaceri, ca să luăm cele mai bune decizii pentru ca economia română să își revină. Nu vorbim despre plecarea lui. Nu știu, întrebați-i pe ceilalți colegi, nu pot să speculez. Nu avem pregătit un nume, pentru că nu ne-am gândit la acest lucru”, a spus el.

În încheiere, Hubert Thuma a adăugat faptul că Bolojan „face foarte multe lucruri bune și și-a asumat niște lucruri pe care unii nu le-au făcut de 10 ani”.

„Probabil face foarte multe lucruri bune. Le face și și-a asumat niște lucruri pe care unii nu le-au făcut de 10 ani de zile. Eu umblu mult în teritoriu. M-am întâlnit cu oameni de afaceri mici din Ilfov care și-au mutat afacerile în Bulgaria. Cei cu o cifră de afaceri mai mare s-au mutat fie în Dubai, fie în alte țări europene. Cel mai mare risc pe care îl avem acum este că acești oameni care și-au mutat afacerile, chiar dacă sistemul fiscal din România va fi readaptat, să zicem, de anul viitor, nu se vor mai întoarce, pentru că ceea ce ne reproșează ei este lipsa de predictibilitate.

Evident, niciodată un parlamentar din PNL nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Evident că noi, liberalii, susținem guvernul PNL și, implicit, pe Bolojan în fruntea guvernului”, a concis el.

PNL a avut o ședință tensionată luni, la Vila Lac, ședință ce a durat aproape 5 ore. Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a spus că „nu e corect să ne evaluăm colegii pentru că n-au avut niciodată ocazia să arate ce pot face”. Mai mult, Alina Gorghiu a subliniat că ruptura din PNL a început „de la Congres”, adăugând: „Oricum, suntem un partid de misogini”.