Rareș Bogdan: „Nu-s pucist”. Ce i-a reproșat lui Ilie Bolojan: „Trebuie să schimbe stilul și optica”

Europarlamentarul a subliniat că el nu este „un pucist”. Foto: Agerpres

Rareș Bogdan a negat, la Antena 3 CNN, că i-ar fi spus premierului Ilie Bolojan că „distruge partidul” în ședința extrem de tensionată a liderilor PNL, care a avut loc luni seara. Europarlamentarul PNL recunoaște însă că i-a reproșat că se fragilizează singur cerând un vot de încredere în partid. Bogdan a mai afirmat că nu este „măcel” în PNL, iar scandalul este exagerat de presă, susținând, de asemenea, că el nu este „pucist”. Europarlamentarul a declarat, de asemenea, că cine consideră că Ilie Bolojan trebuie să plece de la șefia partidului sau de la Guvern greșește.

Rareș Bogdan s-a numărat printre liderii PNL care i-au făcut reproșuri lui Ilie Bolojan în ședința PNL. Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, acesta i-a spus premierului: „distrugi partidul, nu e firesc să ceri vot din lună în lună, eşti președinte ales și e absolut absurd, de fapt te fragilizezi singur.”

Europarlamentarul PNL a susținut însă că cei care au scurs informațiile din ședință nu l-au citat corect.

„Poate nu au fost atenți la ce am spus că am spus mai multe. Eu nu am spus „distrugi partidul”, restul citării mele e corectă. Am spus că 'nu cred că ajută pe cineva nici pe tie, Ilie, nici partidul, că ceri atât de multe confirmări, ești președinte al partidului, nimeni nu îți contestă poziția, ai fost ales cu o majoritate covârșitoare, nu cred că e cazul ca la fiecare două luni să ceri reconfirmări, atât timp cât nimeni din sala asta nu îți contestă chestiuni legate de partid'. Sunt alte probleme”, a declarat Rareș Bogdan.

Liderul liberal a declarat că nu a fost „măcel” în ședința PNL, ci discuția de aseară a fost una „absolut firească, normală, cu argumente, așa trebuie să aibă loc într-un partid democratic”. Rareș Bogdan susține și că nu există tabere în PNL.

„În PNL nu e scandalul care se proiectează în spațiul public nici pe departe. Nu sunt tabere în PNL, puciști și anti-puciști. Sunt oameni care vor să afle, nu de la TV, măsurile pe care ei apoi trebuie să le explice oamenilor”, a spus Bogdan.

Europarlamentarul a subliniat că el nu este „un pucist”, iar cine consideră că Ilie Bolojan trebuie să plece de la conducerea partidului sau de la Guvern greșește”.

„Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. El trebuie să schimbe stilul și optica, nu trebuie să fie schimbat de la Palatul Victor și vă spun de ce, e foarte simplu. Ilie Bolojan astăzi are șase-șapte procente la încredere peste partid. PNL astăzi nu are un lider politic care să aibă cu șase-șapte procente peste scorul partidului. Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți și că ceea ce face Ilie Bologan din punct de vedere al guvernării, repet, strict al guvernării, ca abordare, este cel mai bine”, a mai spus Bogdan.