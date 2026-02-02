Rareș Bogdan, atac la Ilie Bolojan, înainte să intre în ședința de la Vila Lac: „Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, înaintea ședinței de la Vila Lac. Foto: Captură video

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan l-a atacat dur pe Ilie Bolojan înaintea ședinței PNL de la Vila Lac: ”Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea”, a spus Bogdan înainte să intre în ședință unde a spus că este ”membru de drept” și nu i se poate contesta prezența la aceste întâlniri.

„Noi impozităm, restrângem, suntem un fel de guvern Ciorbea, seamănă foarte mult”, a declarat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a spus că „nu întotdeauna impozitele aduc mai mulți bani” și că „eu cu Ludovic Orban am dus partidul de la 14% la 28%”.

„În momentul în care câștigi Primăria Capitalei, bazându-te pe un candidat foarte bun, mi se pare nefiresc să schimbi generalii după ce au câștigat războiul. Eu știu un singur lucru: au fost alegeri la București, iar PNL a câștigat după 30 de ani. Eu sunt membru de drept în conducerea partidului, deci nimeni nu poate să îmi conteste prezența în ședințe.

Voi veni după ședință și, din respect pentru munca pe care o faceți, este absolut firesc să vin să stăm de vorbă. La fel cum mi se pare firesc că, atunci când am spus anumite lucruri, după discuțiile cu primarii, ei au confirmat. Deci eu nu mint. Eu sunt cel care a venit din stradă și am dus partidul de la 18% la 28%, la rugămintea lui Orban. Bolojan a câștigat cu 14%. Când am fost primul pe listă, l-am dus la 28%”, a spus Rareș Bogdan.

„Eu sunt interesat de ce se întâmplă cu PNL. Nu întotdeauna impozitele aduc mai mulți bani. Din cauza impozitării coletelor din e-commerce, noi, România, am mutat un business de 300 de milioane de euro pe an în alte țări. În semestrul al doilea al anului trecut, pe Otopeni au aterizat 7.630 de colete care au însemnat taxe de 240 de milioane de euro. Eu aș vrea să văd că România atrage business, pentru că, deocamdată, doar restrângem”, a mai spus acesta, înaintea ședinței de la Vila Lac.