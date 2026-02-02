Stenograme din ședința PNL. Gorghiu: Ruptura a început de la Congres. Oricum, suntem un partid de misogini

Ilie Bolojan și Alina Gorghiu. Foto: Agerpres

PNL a avut o ședință tensionată luni, la Vila Lac, ședință ce a durat aproape 5 ore. Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a spus că „nu e corect să ne evaluăm colegii pentru că n-au avut niciodată ocazia să arate ce pot face”. Mai mult, Alina Gorghiu a subliniat că ruptura din PNL a început „de la Congres”, adăugând: „Oricum, suntem un partid de misogini”.

„Cred că este normal ca oamenii ăștia care vor fi dați la o parte să existe înțelegere. Nu trebuie create tensiuni. Nu putem pune pe seama lor negocierile din ultimii ani (N.r. - referire la alianța cu PSD/USR de pe sectoare). Eu nu sunt de acord cu demisia celor de pe București”, a spus Adrian Veștea.

Hubert Thuma, a subliniat că „nu e corect să ne evaluăm colegii pentru că n-au avut niciodată ocazia să arate ce pot face. De fapt, ei au câștigat (N.r. - pe alianțe)”.

Mai mult, a fost o discuție aprinsă și între George Tuță și Motreanu, căruia i-a reproșat că „nu-și face treaba de secretar general și că nu există secretariatul general”.

Mai mult, Alina Gorghiu a subliniat că ruptura din PNL a început „de la Congres”.

„E normal să existe și alte păreri. Ruptura a început de la Congres, când Bolojan a susținut altă listă și că și-a permis să voteze o femeie de acolo. Oricum, suntem un partid de misogini”, a spus Gorghiu.

Ședința liderilor PNL, de la Vila Lac, s-a încheiat cu un vot de încredere pentru Ilie Bolojan. Premierul a obținut susținerea pentru a continua să conducă Guvernul României. Însă, Bolojan nu a primit voturile de care avea nevoie ca să îi schimbe pe liderii filialelor care au obținut cele mai mici rezultate la alegerile precedente.

PNL a transmis, într-un comunicat de presă, că în urma votului secret de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și trei împotrivă „confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL”.