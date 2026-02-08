Canada și-a înfipt steagul pe teritoriul Groenlandei

Foto: Profimedia Images

Canada a deschis un consulat la Nuuk, vineri, semnalându-și susținerea pentru groenlandezi în contextul amenințărilor lui Donald Trump, relatază Politico.

Chiar și așa, canadienii înșiși încearcă să evite un război politic și diplomatic cu America lui Trump. Deschiderea consulatului era un proces care era în mișcare dinainte ca Trump să amenințe Danemarca și Groenlanda.

Șefa diplomației canadiene, Anita Anand, a spus că deschiderea consulatului la Nuuk este un element cheie al strategiei arctice a Canadei.

„Subliniez că deschiderea acestui consulat arată intențiile noastre în ce privește politica externă arctică pentru viitor”, a declarat Anand pentru Politico, vineri, după ce a ajuns în mica capitală de pe insula arctică. „Vom deschide un consulat și în Anchorage (în statul american Alaska – n. red.)”.

Recentele amenințări ale lui Trump cu invadarea și anexarea insulei arctice au reconfigurat ceremoniile Franței și Canadei de stabilire a noilor lor misiuni diplomatice. Ele sunt menite, acum, să reasigure Groenlanda de sprijinul aliaților, într-o mișcare echilibristică delicată prin care să evite situația în care Trump se simte atacat.

Atacurile președintelui SUA au răcit puternic relațiile dintre Europa și SUA și au pus presiune pe Canada înainte de reevaluarea acordului SUA-Mexic-Canada, care ar urma să aibă loc în vară.

„Statele Unite sunt cel mai apropiat partener comercial al nostru și avem o istorie economică și de securitate lungă cu ei. Vrem să continuăm să aprofundăm aceste legături, mai ales când va fi momentul să ne așezăm la masa pentru a evalua USMCA în 2026”, a declarat Anand.

În ciuda declarațiilor precaute, ceremonia de vineri a avut o nuanță diplomatică interesantă. La eveniment a participat și reprezentanta Coroanei în Canada – guvernatoarea-generală Mary Simon – care îl reprezintă oficial pe regele Canadei, Charles al III-lea. De asemenea, a fost adus și un spărgător de gheață al marinei canadiene – Jean Goodwill. El a fost ancorat în portul pitoresc din Nuuk.

„Este și o demonstrație de sprijin pentru groenlandezi într-o perioadă din lunga lor istorie în care se simt anxioși și îngrijorați”, a adăugat Anand.

Momentul este cu atât mai emblematic cu cât Mary Simon este prima reprezentantă regală nativă americană din populația Inuk. A fost întâmpinată la Nuuk de mai multe zeci de inuiți canadiene care au mers să participe la ceremonie tot în semn de solidaritate.

Ea a fost primită ca o eroină pe insula arctică. După, Natan Obed, președintele Tapiriit Kanatami, organizația de reprezentanți ai populației inuite din Canada, a numit acțiunea canadienilor o importantă demonstrație de sprijin.

„Nu-s foarte sigur că Donald Trump va fi vreun pic mișcat de faptul că statul canadian va avea un consulat aici”, a declarat el.

„Ce sper, totuși, este ca guvernul canadian și aliații săi să vadă asta ca pe un pas pozitiv pentru că avem nu doar aliați tradiționali, precum NATO sau Commonwealth-ul, dar și țări care respectă dreptul populațiilor indigene la autodeterminare”.