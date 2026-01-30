Un sondaj danez arată că numai 5% dintre groenlandezi doresc apropierea de Statele Unite ale Americii

Sondajul a fost efectuat într-un moment de tensiuni transatlantice accentuate. sursa foto: Getty

Un sondaj realizat în Groenlanda și publicat vineri de cotidianul danez Copenhagen Post arată că doar 5% dintre locuitorii insulei ar prefera o apropiere de Statele Unite, în cazul în care ar fi puși să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Groenlanda are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Rezultatele sunt citate de agenția daneză Ritzau, relatează Agerpres.

„Numai 5% dintre groenlandezi ar alege o cooperare mai strânsă cu SUA dacă ar trebui să aleagă între UE şi SUA”, scrie agenţia daneză într-un comentariu asupra acestui sondaj.

Cercetarea a fost realizată în perioada 22–29 ianuarie, pe un eșantion reprezentativ de 610 persoane, dintr-o populație totală de aproximativ 56.000 de locuitori.

Potrivit datelor, 65% dintre respondenți au declarat că ar opta pentru „consolidarea cooperării cu UE”, iar 29% nu au exprimat nicio preferință în ipoteza unei alegeri între SUA și Uniunea Europeană.

Sondajul a fost efectuat într-un moment de tensiuni transatlantice accentuate. Președintele american Donald Trump a sugerat recent că nu exclude folosirea forței pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dacă Danemarca nu ar accepta să o vândă.

Trump a invocat motive de securitate națională, susținând că există riscuri legate de Rusia și China. Groenlanda are o poziție strategică în zona arctică și dispune de resurse minerale importante, inclusiv pământuri rare.

Ulterior, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a anunțat un acord preliminar cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind consolidarea securității în zona Groenlandei. În acest context, liderul american și-a retras amenințarea legată de utilizarea forței. Detaliile acordului sunt încă în negociere, iar interpretările Washingtonului și ale Danemarcei diferă în privința cadrului stabilit.