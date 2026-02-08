Dana Budeanu, după ce Trump l-a invitat pe Nicușor Dan la prima reuniune a ”Consiliului de Pace”: „Refuzul este categoric”

Dana Budeanu, la Antena 3 CNN / Sursă foto: captură video

Dana Budeanu a comentat, duminică seara, la Antena 3 CNN, invitația primită de președintele Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a ”Consiliului de Pace” de la Washington, care va avea loc în data de 19 februarie. Aceasta a precizat că șeful statului va refuza „categoric.”

„De refuz este categoric, pentru că în momentul în care te gândești, la ce te gândești? Deci, dacă te gândești, e clar că nu vrei să mergi, dar mai stai puțin, că poate cineva o să-ți spună dacă trebuie să mergi.

Problema României, și pentru că ați amintit despre relația România-SUA, ea nu există, este zero astăzi.

Noi nu avem niciun fel de relație cu administrația americană. Pe ce mă bazez? Pe tot ceea ce s-a întâmplat din momentul în care Nicușor Dan a ajuns președintele României. Care sunt relațiile cu Statele Unite? La ce nivel sunt? Unde este ambasadorul Statelor Unite?

Noi mai avem un pic și facem un an de când avem un nou președinte. Noi nu avem ambasador. Ce înseamnă asta concret?

Cum se uită Statele Unite la România? Suntem o țară importantă pentru Statele Unite, din moment ce Statele Unite nici măcar nu au ambasador la noi? Când a fost numit și de când a ajuns? Cât face pe drum? Ce se întâmplă? Sunt luni și luni de zile.

Aceasta este administrație. Acestea sunt relații externe. Noi nu avem politică externă. Nu doar eu spun asta, orice politician în deplinătatea facultăților mintale din România astăzi și sunt mulți care au afirmat asta, susțin același lucru. Care este politica externă României? Niciuna”, a declarat Dana Budeanu, la Antena 3 CNN.

Aceasta a mai adăugat că: „Unde este echipa lui Nicușor Dan? Care este echipa lui Nicușor Dan? Unde sunt consilierii ăia puși pe piedestal?

Că Nicușor Dan nu conduce de capul lui România. Nu stă la Cotroceni și zice: „Dreapta, stânga, stânga, dreapta”. Nu. El are o echipă. Care este acea echipă?

Ce face echipa în afară de a-l face de râs în fiecare zi? De aceea noi nu știm nimic din ceea ce el urmează să facă. De aceea îl avem pierdut prin Europa.

De aceea îl facem de râs în fiecare zi, că noi toți îl facem, pentru că el ne reprezintă pe noi. El astăzi este președintele acestei țări, al meu, al dumneavoastră, al tuturor. Deci nu contează că ne place rău, nu ne place.

Niciun președinte de pe acest glob pământesc nu funcționează singur pus în fața faptului împlinit în fiecare zi, fără absolut niciun fel de desfășurător”, a mai adăugat aceasta.