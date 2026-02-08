Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan la prima reuniune a ”Consiliului de Pace” de la Washington, în 19 februarie

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.

”Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii”, scrie preşedintele pe Facebook.

El aminteşte că, de la primirea invitaţiei ca România să se alăture ”Consiliului de Pace”, luna trecută, a fost declanşat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român.

”Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei”, precizează Nicuşor Dan.

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a ”Consiliului pentru Pace” în data de 19 februarie, la Washington, au relatat sâmbătă Axios şi CNN, citând oficiali americani şi surse diplomatice.

Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment şi au descris reuniunea ca fiind „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”, potrivit unei invitaţii văzute de CNN. Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Oficialul american a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace”.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în 29 ianuarie, că invitația Administrației Trump de a ne alătura „Consiliului pentru Pace” ne onorează, dar a atras atenția că modul în care a fost redactată Carta acestei organizații „a ridicat niște probleme României și altor state”. Astfel, a anunțat șeful statului, mai multe țări invitate au intrat într-un proces de negociere a acestui document, care ar putea dura „săptămâni sau chiar luni”.

Întrebat dacă România ar fi tentată să accepte invitația în cazul în care Statele Unite ar fi dispuse să modifice textul, Nicușor Dan a răspuns: „Suntem onorați, SUA e partenerul nostru strategic și bineînțeles că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze Orientul Mijlociu sau măcar o parte din regiune. Pe de altă parte, nu ne dorim să încălcăm alte obligații internaționale, de exemplu Carta ONU sau Tratatul UE”.

Italia a anunțat sâmbătă, prin vocea ministrului de externe italian, Antonio Tajani, că exclude definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile”. „Nu putem participa la Consiliul pentru Pace deoarece există o limitare constituţională. Suntem însă dispuşi să discutăm iniţiative de pace şi suntem gata să ne aducem contribuţia în Gaza, inclusiv prin instruirea poliţiei”, a declarat Tajani.

În urmă cu două săptămâni, prim-ministrul ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, declarase că, în „configuraţia actuală”, acest consiliu „ridică în mod obiectiv probleme, în special de natură constituţională”.

Şi alţi aliaţi ai SUA, între care Franţa şi Regatul Unit, şi-au exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la acest „Consiliu pentru Pace”.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a prezentat noul Consiliu al Păcii într-un discurs susținut pe una dintre cele mai vizibile scene globale, Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ideea Consiliului a apărut anul trecut, în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza, fiind ulterior menționată într-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Între timp, proiectul a căpătat o ambiție mult mai largă, cu o miză globală, și cu Donald Trump în centrul său.

Potrivit unor informații dintr-un proiect de cartă care a ajuns în presă, Trump ar urma să fie președintele Consiliului pe viață, inclusiv după încheierea mandatului său la Casa Albă. Documentul îi acordă puteri extinse: decide ce state pot deveni membre, poate crea sau dizolva structuri subordonate și are autoritatea de a-și desemna succesorul atunci când va considera necesar sau dacă nu își va mai putea exercita funcția. Pentru orice alt stat care dorește statut de membru permanent, prețul ar fi de un miliard de dolari.