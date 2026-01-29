Acceptă România invitația SUA în „Consiliul pentru Pace”? Nicușor Dan: „Am intrat cu toții într-un proces de negociere”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, la Digi24, că invitația Administrației Trump de a ne alătura „Consiliului pentru Pace” ne onorează, dar a atras atenția că modul în care a fost redactată Carta acestei organizații „a ridicat niște probleme României și altor state”. Astfel, a anunțat șeful statului, mai multe țări invitate au intrat într-un proces de negociere a acestui document, care ar putea dura „săptămâni sau chiar luni”.

„Este o invitație care ne onorează. Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, uneori chiar și cu constituțiile unora din țări. Procesul va dura săptămâni sau chiar luni”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă România ar fi tentată să accepte invitația în cazul în care Statele Unite ar fi dispuse să modifice textul, Nicușor Dan a răspuns: „Suntem onorați, SUA e partenerul nostru strategic și bineînțeles că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze Orientul Mijlociu sau măcar o parte din regiune. Pe de altă parte, nu ne dorim să încălcăm alte obligații internaționale, de exemplu Carta ONU sau Tratatul UE”.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre relația fracturată dintre Uniunea Europeană și SUA și a subliniat că el exclude „acest scenariu de rupere transatlantică”. „Nu cred că se va întâmpla”, a spus șeful statului.

„România are o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE. Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște șocuri în ultimul an, au fost niște tensiuni, însă ele nu au rupt această relație. Ceea ce noi încercăm să facem în dezbaterile europene este să descurajăm escaladarea tensiunilor între aceste opțiuni. Pentru moment suntem bine și sunt optimist pentru viitor. Relația asta a fost clădită în mult timp”, a spus președintele despre relația cu SUA.

În acest context, Nicușor Dan a spus că anul acesta „foarte probabil” va merge într-o vizită la Washington.

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an, că va fi în mai, în aprilie sau iunie. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios. Există discuții pe tipuri de colaborări economice și îmi doresc ca această vizită să aibă o importantă economică, dincolo de cea de securitate”, a spus președintele României la Digi24.

Președintele Donald Trump a lansat, oficial, „Consiliul pentru Pace” la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ceremonia de semnare a inclus reprezentanți din mai puțin de 20 de țări - și niciunul dintre aliații tradiționali ai SUA din Europa de Vest.

România a primit invitația în Consiliu printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan de către Donald Trump. Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de președintele SUA, obținută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” și a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator și să adere la carta Consiliului Păcii.