Nicușor Dan spune că Bolojan rămâne premier: „În momentul acesta nu există altă alternativă”

Nicușor Dan, despre crima din Timiș: „Este ceva absolut regretabil”Publicat acum 3 minute
„Este ceva absolut regretabil. Acum, însă, dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă. Dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Chestiunea drogurilor și înstrăinărea sau lipsa de apartenență la o comunitate și, de asemenea, lipsa de contact firesc între generații, părinți, copii. Pentru fiecare din probleme trebuie să avem, ca societate, un răspuns cât mai adecvat.
S-au făcut niște pași timizi pe chestiunea consumului de droguri, dar nu se poate spune că avem o strategie pe care o realizăm și niște obiective. Cum să facem ca tinerii de vârsta asta să iasă din fața calculatorului, să aibă niște preocupări cu care să se simtă integrați în societate – și aici mai avem mult de lucru.
Este un caz izolat la vârsta asta. Nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Până la judecarea acestui caz, statul român trebuie să ia acele măsuri provizorii astfel încât să fie sigur că acest copil să nu afecteze alți oameni. Statul face niște progrese în a proteja provizoriu victimele, dar și aici e mult de optimizat.”
Nicușor Dan: „Suntem în grafic cu OCDE, probabil că în vară vom intra”Publicat acum 5 minute
Președintele României a anunțat că țara noastră este în grafic cu aderarea la OCDE „probabil că în vară vom intra. Asta înseamnă un certificat că economia e competitivă.”
Ce crede Nicușor Dan despre majorarea taxelor pe proprietățiPublicat acum 5 minute
Întrebat dacă Guvernul Bolojan a exagerat cu majorarea de taxe și impozite, Nicușor Dan a spus că „există o discuție filosofică dacă să taxezi proprietatea, munca sau capitalul. Toată lumea le taxează pe toate, contează proporția”.
„A fost o analiză. Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt decise la Guvern, Parlament. A fost o analiză pe deficit și o parte importantă s-a redus prin TVA, cunoașteți opinia mea, o altă parte prin majorarea taxelor pe proprietate.
Eu cred ca în condițiile în care pe deficit toata lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri mai mult decât ai avut în 2025.
E un lucru bun că s-a redus taxa pe cifra de afaceri a marilor companii, deci există un stimulent ca mari companii să facă investiții în România. Prosperitatea astea o să vină după ani de zile.”
Nicușor Dan: Nu există perspectiva de majorări de taxePublicat acum 9 minute
Nicușor Dan a declarat că deși a scăzut puterea de cumpărare, lucrurile „par mai rele decât sunt” în realitatea. Șeful statului a adăugat că nu există „perspectiva de majorări de taxe” noi și a subliniat că nu a fost de acord în multe chestiuni cu Guvernul, dar „măsurile au fost anunțate”.
„În opinia publică, lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate comparat cu UE. La întrebarea: credeți că taxele pe proprietate sunt mai mari sau mai mici? Mulți români, 67%, spuneau că sunt mai mari, deși sunt mai mici. Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri care s-au acumulat și pe anumite aspecte, cum e funcționarea Coaliției, imaginea nu e perfectă”, a explicat el.
„În multe chestiuni n-am avut aceeași opinie cu Guvernul, dar suntem aliniați că măsurile au fost anunțate și s-a spus de atunci că n-o să mai fie altele. Până aici, Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există perspectiva de majorări de taxe.
În ce privește sacrificiul cu reducerea puterii de cumpărare, suntem mai bine cu deficitul. Există o ușoară colectare mai bună. Pe macroeconomic suntem mai bine decât estimam, deci nu există perspective de majorări de taxe”, a adăugat șeful statului.
Nicușor Dan spune că investitorii sunt îngrijorați de instabilitatea politicăPublicat acum 12 minute
Nicușor Dan a afirmat că instabilitatea politică se reflectă în îngrijorările exprimate de investitori.
„Dacă acum șase, șapte luni prima întrebare era dacă puteți reduce deficitul și a doua întrebare era despre stabilitate, acum e invers. Există percepția că probabilitatea de instabilitate politică e mai mare ca acum 6-7 luni.
Mult timp, ca observație generală, liderii politici români spuneau una în țară una în străinătate. Eu le spun că aceste partide au un istoric care îi împiedică să ia decizii rapide, dar lucrurile înaintează.”
Nicușor Dan anunță că a discutat cu Sorin Grindeanu despre criza din CoalițiePublicat acum 21 minute
„Pe chestiuni punctuale am mai mediat pe chestiuni din Coaliție. Săptămâna asta am discutat cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, separat.”
Nicușor Dan: Această Coaliție funcționeazăPublicat acum 26 minute
Președintele Nicușor Dan a declarat că Coaliția funcționează, în ciuda nemulțumirilor PSD, care au ajuns până la Palatul Cotroceni. Șeful statului a atras însă atenția că în acest moment nu există o „altă alternativă” la Bolojan.
„PSD nu trebuie să îmi ceară mie (schimbarea lui Bolojan n.red)E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte Coaliția asta. E un acord politic între 4 partide. Acesta a fost momentul dificil în urmă cu șapte luni. Mai departe e politică, oameni care au să-și plătească polițe, publicuri foarte diferite.
Această Coaliție funcționează, cu opinteli, durează până se iau decizii. Dincolo de asta există un protocol. Protocolul spune că până în 2027 există un premier numit de PNL, PNL are prim-ministru. În momentul acesta nu există altă alternativă (la Ili Bolojan n.red). PNL are un președinte, președintele partidului e premier”, a spus Dan.
Întrebat despre declarația lui Bolojan privind un guvern minoritar, președintele României a spus că „este puțin probabilă o guvernare minoritară” iar premierul „a răspuns ipotetic”. „Tot timpul e loc de mai bine. Să o lăsăm în zona asta filosofică”, a mai spus președintele.
Președintele Nicușor Dan, declarații de ultimă orăPublicat acum 4 ore si 52 minute
România nu are încă buget pentru anul 2026, iar Coaliția de guvernare trece printr-o criză puternică, care îi pune în pericol existența. Atacurile PSD la adresa premierului s-au întețit, iar Ilie Bolojan a declarat că un guvern minoritar nu poate fi exclus. În replică, social-democrații au amenințat cu alegeri anticipate. După ce a admis că relația dintre cele patru partide din Coaliție este mai proastă decât în urmă cu o jumătate de an, potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele a decis să medieze conflictul. După o discuție cu Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz, președintele USR.
În paralel cu criza politică, măsurile de austeritate adoptate anul trecut, noile taxe și impozite majorate de la 1 ianuarie 2026, inflația de aproape 10% și liberalizarea gazelor de la finalul lunii martie pun presiune pe bugetele românilor. În același timp, oamenii de afaceri cer ca povara asuterității să fie dusă și de stat, dar reforma administrației publice și centrale întârzie, iar legea care modifică pensiile magistraților este în continuare blocată la CCR.
De asemenea, numirea președintelui Nicușor Dan la CCR este contestată de o avocată apropiată AUR, iar Administrația Prezidențială așteaptă decizia de la Curtea de Apel București dacă Dragoș Dacian va fi suspendat din funcția de judecător al Curții Constituționale.
Șeful statului nu a anunțat nici pe cine și-ar dori la conducerea SIE și SRI.
Nici în plan extern, lucrurile nu sunt mai simple. Așa cum anticipa în discursul său către ambasadorii din România, 2026 a început pe o scenă globală marcată de „crize cronice sau spontane”, de „reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției dintre marile puteri.” „Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie așadar un partener de încredere”, spunea președintele.
În contextul în care relațiile UE-SUA sunt la cel mai mic nivel din istoria parteneriatului dintre cele două puteri, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, declarațiile referitoare la rolul jucat de statele europene în NATO, tarifele comerciale, Uniunea Europeană caută să-și consolideze singură apărarea și să mai reducă din dependența de SUA.
România, invitată de Donald Trump să ia parte la „Consiliul pentru Pace”, nu a dat încă un răspuns americanilor. Totuși, Nicușor Dan a declarat în mai multe rânduri că țara noastră rămâne un aliat al SUA și a insistat că UE are nevoie de relația transatlantică.