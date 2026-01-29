Nicușor Dan spune că Bolojan rămâne premier: „În momentul acesta nu există altă alternativă”

Publicat acum 3 minute

„Este ceva absolut regretabil. Acum, însă, dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă. Dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Chestiunea drogurilor și înstrăinărea sau lipsa de apartenență la o comunitate și, de asemenea, lipsa de contact firesc între generații, părinți, copii. Pentru fiecare din probleme trebuie să avem, ca societate, un răspuns cât mai adecvat.

S-au făcut niște pași timizi pe chestiunea consumului de droguri, dar nu se poate spune că avem o strategie pe care o realizăm și niște obiective. Cum să facem ca tinerii de vârsta asta să iasă din fața calculatorului, să aibă niște preocupări cu care să se simtă integrați în societate – și aici mai avem mult de lucru.

Este un caz izolat la vârsta asta. Nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Până la judecarea acestui caz, statul român trebuie să ia acele măsuri provizorii astfel încât să fie sigur că acest copil să nu afecteze alți oameni. Statul face niște progrese în a proteja provizoriu victimele, dar și aici e mult de optimizat.”