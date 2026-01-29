Surse: Nicușor Dan intervine în scandalul din Coaliție. După Ilie Bolojan, Președintele l-a chemat la Cotroceni și pe Dominic Fritz

Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

După întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan de luni, de la Palatul Cotroceni, Președintele Nicușor Dan l-a chemat la discuții și pe liderul USR, Dominic Fritz, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. În biroul lui Dan nu a ajuns însă și Sorin Grindeanu.

Potrivit informațiilor noastre, subiectul principal de discuție dintre cei doi a fost scandalul din Coaliție, după ce PSD și PNL s-au atacat reciproc în ultimele zile. Surse apropiate Administrației Prezidențiale spun că s-a discutat, de asemenea, despre numirile de șefi de la Serviciul Român de Informații și de la Serviciul de Informații Externe, pentru care și USR are propuneri de făcut.

Întâlnirea dintre Dan și Fritz ar fi avut loc miercuri, în ziua în care Sorin Grindeanu a convocat o ședință secretă cu miniștrii partidului, după scandalul din Coaliție.

Este a doua întâlnire dintre Președinte și lideri ai coaliției de guvernare, asta după ce șeful statului l-a chemat la discuții și pe Bolojan, luni.

Sursele Antena 3 CNN spun că la următoarea întâlnirae cu Nicușor Dan vor participa toți liderii partidelor de la guvernare.

Discuțiile au loc într-un context tensionat în Coaliție, cu atacuri din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Premierul a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar în viitorul apropiat, pe fondul tensiunilor dintre partenerii de guvernare.

Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a declarat miercuri că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul Bolojan. „Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a delcarat acesta la RFI.

De asemenea, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat, marți, o amenințare cu demiterea prin moțiune de cenzură, la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta declarase la RFI că nu exclude varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dacă PSD va continua atacurile la adresa sa. Manda i-a transmis, public, lui Bolojan, că dacă va fi demis prin moțiune de cenzură, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.