Grindeanu a convocat o ședință secretă, după scandalul din Coaliție. Miniștrii partidului au fost chemați în biroul său de la Parlament

Ședință la PSD, cu miniștrii partidului. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat, miercuri, o ședință cu miniștrii partidului, pentru a discuta bugetul pentru 2026 și măsurile de relansare economică. Este prima ședință a social democraților pe împărțirea banilor din buget. Ședința are loc în pline tensiuni în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu varianta unui guvern minoritar. Discuțiile au loc la Parlament, în biroul președintelui Camerei Deputaților.

Cu câteva zile în urmă, președintele PSD anunța că unul dintre obiectivele PSD pentru bugetul din acest an este să obțină acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. PSD are trei variante de ajutoare „one-off”, anunțate de ministrul Muncii.

În același timp, PSD vrea mai mulți bani pentru primari și susține că nu va vota un buget care să îi lase pe aleșii locali cu mai puțini bani. Social democrații vor ca primăriile să rămână și cu banii în plus încasați din taxele locale majorate, dar și din sumele venite de la bugetul de stat, de la guvern.

În ședința de miercuri se discută și despre pachetul de relansare economică. PSD a anunțat că nu va susține reforma administrației fără să fie adoptat în același timp și pachetul de relansare.

Discuțiile au loc într-un context tensionat în Coaliție, cu atacuri din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Premierul a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar în viitorul apropiat, pe fondul tensiunilor dintre partenerii de guvernare.

Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a declarat miercuri că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul Bolojan. „Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a delcarat acesta la RFI.

De asemenea, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat, marți, o amenințare cu demiterea prin moțiune de cenzură, la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta, în cursul dimineții, declarase la RFI că nu exclude varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dacă PSD va continua atacurile la adresa sa. Manda i-a transmis, public, lui Bolojan, că dacă va fi demis prin moțiune de cenzură, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.