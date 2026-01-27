Un nou atac din PSD, după ce Bolojan a vorbit despre scenariul guvernului minoritar: „Arogant. Fără alternative. Fără dialog”

Senatorul PSD Mihai Fifor i-a răspuns premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că nu poate fi exclus un guvern minoritar, printr-un nou atac la persoană. Social-democratul a declarat că prim-ministrul este „arogant” și alege calea cea mai „simplă și distructivă” pentru economia României, respectiv „austeritatea oarbă”. Mihai Fifor susține că PSD nu se agață de guvernare și că participarea partidului la această Coaliție a avut un cost electoral major. Totodată, el l-a avertizat pe premier că nu va adopta nicio reformă care nu include și măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Mihai Fifor l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru afirmațiile privind o guvernare minoritară , după ce mai multe măsuri au fost blocate de opoziția PSD.

„Gata! Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări. Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extrem, indiferent de costurile sociale și economice”, a acuzat Mihai Fifor.

Senatorul PSD susține că Ilie Bolojan a ales calea cea mai „simplă și distructivă” pentru finanțele României pentru că este „arogant”.