Un nou atac din PSD, după ce Bolojan a vorbit despre scenariul guvernului minoritar: „Arogant. Fără alternative. Fără dialog”

Senatorul PSD Mihai Fifor i-a răspuns premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că nu poate fi exclus un guvern minoritar, printr-un nou atac la persoană. Social-democratul a declarat că prim-ministrul este „arogant” și alege calea cea mai „simplă și distructivă” pentru economia României, respectiv „austeritatea oarbă”. Mihai Fifor susține că PSD nu se agață de guvernare și că participarea partidului la această Coaliție a avut un cost electoral major. Totodată, el l-a avertizat pe premier că nu va adopta nicio reformă care nu include și măsurile de relansare economică propuse de PSD.
Mihai Fifor l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru afirmațiile privind o guvernare minoritară, după ce mai multe măsuri au fost blocate de opoziția PSD.
„Gata! Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări. Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extrem, indiferent de costurile sociale și economice”, a acuzat Mihai Fifor.
Senatorul PSD susține că Ilie Bolojan a ales calea cea mai „simplă și distructivă” pentru finanțele României pentru că este „arogant”.
„În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată. Asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe”, a spus Fifor.
Social-democratul a adăugat că pentru PSD guvernarea alături de PNL și USR a presupus un „cost electoral major” pe care partidul și l-a asumat „exclusiv pentru a evita o criză politică și guvernamentală într-un moment dificil pentru România”. Fifor l-a amenințat, de asemenea, pe premier că nu va trece niciun nou pachet de măsuri guvernamentale dacă nu conține și programul de relansare economică propus de social-democrați.
„Dar PSD nu se agață de guvernare. Iar acest lucru trebuie spus clar și fără echivoc: indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție, nu va trece niciun nou pachet de măsuri guvernamentale care să însemne doar austeritate, dacă acesta nu conține Programul PSD de relansare economică.
Premierul, PNL și USR pot face ce calcule politice doresc. Pot vorbi despre guverne minoritare, pot poza în „reformatori neînțeleși”. Realitatea rămâne însă una singură: România nu poate fi scoasă din dificultate prin tăieri și taxe în lanț. Economia nu se repară prin frână, ci prin sprijin.
Iar PSD va insista, consecvent și ferm, pe adoptarea unui program de stimulare economică real, absolut necesar pentru stabilitatea și viitorul economiei naționale”, a conchis Fifor.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, la RFI, că adoptarea reformei administrației și a măsurilor de relansare economică se va face prin două legi separate și va fi amânată cu „probabil” o săptămână.
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ar fi trebuit să aibă luni ultima ședință înainte de adoptarea acestor două legi de care depinde bugetul pentru 2026. Nu au reușit însă să ajungă la un consens așa că reforma administrației și măsurile de relansare economică au fost amânate.
În același interviu, premierul a vorbit despre importanța menținerii stabilității Coaliției guvernare și a criticat PSD pentru că face „opoziție din interiorul guvernării.”
