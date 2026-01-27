Mediul de afaceri și decidenții politici, față în față: Companiile au pus pe masă toate problemele, cu ce soluții a venit Guvernul

Guvernul promite că 2026 va fi anul relansării economice și pregătește un pachet de măsuri pentru sprijinirea antreprenorilor. Foto: Antena 3 CNN

Guvernul promite că 2026 va fi anul relansării economice și pregătește un pachet de măsuri pentru sprijinirea antreprenorilor afectați de schimbările fiscale din ultimul an. Se lucrează la soluții precum credite fiscale, scheme de sprijin și facilități pentru mediul de afaceri, care ar urma să fie introduse chiar din acest an. Mediul de bussines avertizează că panica economică a dus la o scădere a consumului, iar acum roadele dezastrului sunt culese tot de companii. Temele au fost dezbătute între oamenii de business și decidenții politici la Forumul Dezvoltăm Împreună România: Premise de creștere economică, organizat de Intact Media Group.

După un an dificil, marcat de creșteri de taxe și liberalizări după eliminarea plafonărilor, Guvernul promite un pachet de relansare economică. Acesta include deduceri din profit pentru investiții, credite fiscale pentru companii, ajutoare de stat și măsuri de simplificare și debirocratizare.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Vizăm un meniu mult mai diversificat, mult mai complex, adaptat, modern, de atragere a investițiilor. O regândire a modului în care funcționează schemele de sprijin pentru companii, cu un accent pe zona de industrie prelucrătoare, cu niște punctaje și grupe de companii făcute exact în zona unde avem deficitul pe balanță comercială.

Radu Oprea, secretar general al Guvernului: Sper ca atunci când lansăm pachetul de relansare să aducem și puțin optimism pe chipurile dumneavoastră.

Ultimul an a dus și la o schimbare a comportamentului în rândul românilor. Veniturile înghețate suprapuse peste scumpiri i-au făcut să fie mai precauți. În plus, mesajele care au venit din partea decidenților politici cu privire la o presupusă criză au amplificat frica în societate. Iar efectul s-a văzut în cifre: consumul, motorul economiei, este în scădere.

Călin Costinaș, director general adjunct Profi România: Unul din factorii cheie care care influențează consumul este panica, intră, am într-o spirală de panică care blochează consumul și blocând consumul, se consumă mai puțin, cumpărăm mai puțin, companiile care produc produc mai puțin. Deci suntem într-un efect de domino destul de periculos. Cred că trebuie să ne oprim să creăm panică mai mult decât este cazul.

Claudiu Griech, director general companie de energie: Vin din energie, un sector care simte simultan presiunea inflației, a reglementării, a investițiilor masive și a așteptărilor sociale. Până la urmă, de ce cerem predictibilitate în energie? Pentru că suntem responsabili în fața a 3 milioane de clienți, să le putem asigura această această predictibilitate.

Alexandru Olaru, director Legal&External Affairs, companie de telecomunicații: Este nevoie însă să privim industria de telecomunicații ca pe un investitor major în sistemul național de securitate al țării și acesta este motivul pentru care măsuri care sunt luate fără consultare a industriei peste noapte pot avea efecte la nivel național care nu pot fi cuantificate.

Antreprenorii au avut ocazia să pună pe masă toate problemele cu care se confruntă și să le dezbată cu decidenții politici la Forumul Dezvoltăm Împreună România: Premise de creștere economică, organizat de Intact Media Group.

Alexandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group: Haideți să fie un dialog real, ca să putem știi la ce să ne așteptăm și pentru că ne cereți investiții în continuare și noi vrem să continuăm să avem sute de mii de angajați, să avem grijă de ei și să putem să nu ajungem în situații limită.Și, în al doilea rând, măsuri pentru a diminua panica deja instalată în societate.

Pachetul de relansare economică ar urma să fie asumat în Parlament după decizia finală din Coaliție.