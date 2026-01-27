Bolojan nu exclude un guvern minoritar și acuză PSD de întârzierea reformelor. „Dacă am fi respectat protocolul, multe erau adoptate”

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus marți că nu exclude un guvern minoritar, însă „nu este de dorit”, adăugând că nu susține acest lucru. Mai mult, premierul a acuzat PSD de întârzierea reformelor, spunând că „dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu poți să ai dezvoltare, politici predictibile, dacă nu ai stabilitate în coaliție. Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interior. Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice.

O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul țării noastre țin de stabilitatea guvernării. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”, a spus Bolojan, la RFI.

El a subliniat că un guvern minoritar nu este o ipoteză, spunând că „nu este de dorit”. El a lansat și un atac la adresa PSD, spunând că „dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză. Atunci când apar crize politice, în situații de parlament pulverizat, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație.

Dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate, iar multe lucruri adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate altfel. Este o problemă de politici responsabile. Nu poți cheltui ce nu ai și nu poți cheltui fonduri în zone care nu aduc un avantaj țării.

Indiferent cum modifici un protocol, problema sunt oamenii care trebuie să îl respecte. Este vorba de responsabilitate și seriozitate. Nu cred că o modificare de protocol schimbă lucrurile”, a mai spus el.