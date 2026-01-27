PSD îl amenință pe Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură susținută de AUR. ”Guvernăm, sau...?”

Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea. Instabilitatea și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică. România are nevoie de un model economic care să susțină capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile și să genereze creștere sustenabilă”, a spus Manda.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că social-democrații au depășit o linie roșie și îl atacă pe Ilie Bolojan pentru „aproape orice”. Acesta a afirmat că dacă PSD consideră că are soluții mai bune decât acest guvern pentru România poate guverna alături de AUR.

„Eu cred că Ilie Bolojan începe să realizeze că în Partidul Social Democrat, din motive care țin în special de poziționare a partidului în zona imagistică (sic!), sondaje și așa mai departe sunt destul de multe voci care depășesc o linie roșie a Coaliției și îl atacă pe Ilie Bolojan practic pentru aproape orice. Să nu uităm că suntem în luna ianuarie, intrăm în luna februarie și pachetul trei de reformă administrativă încă e blocat.

Ori în contextul în care în momentul de față românii spun așa domnule, nouă la noi a umblat, a tăiat, a tăiat sporul de condiții vătămătoare, taxele locale au crescut, inflația este cea care este, judecătorii și administrația publică au rămas în continuare așa, prin diverse tertipuri și alte chestiuni, coroborat cu faptul că cei patru jucători la curte care au blocat reforma pensiilor magistraților sunt de la PSD, cu declarațiile venite din zona PSD, începând cu secretarul general, cu celebra lui afirmație cu schimbăm lăutarul că nu respectă playlist-ul, cu domnul Câciu, cu toți cei de acolo și, în final, cu domnul Grindeanu, Ilie Bolojan poate ajunge la concluzia 'domnule, stai puțin, dacă ăștia nu vor, eu n-am ce face. Trebuie să mă gândesc și la varianta respectivă, pentru că, democratic, pot să mă dea și jos'.

Dacă ei trăiesc cu impresia că au o soluție mai bună, putem ajunge la un guvern minoritar. Dacă ei să opun reformelor, ne dau jos și fac guvern cu AUR”, a spus Fenechiu.

Daniel Fenechiu a denunțat o complicitate PSD-AUR în Parlament.

„Dacă PSD asta își dorește, pentru că la nivel parlamentar se simte un anumit tip de conivență, adică majoritatea blocajelor sau majoritatea costurilor bugetare pe măsurile lui Bolojan au fost făcute prin propuneri PSD susținute de AUR”, a spus liderul liberal.

Senatorul PNL a adăugat că Bolojan este făcut țap ispășitor pentru toate măsurile care „trebuiau luate într-un fel sau altul” de către PSD.

„Ilie Bolojan este într-o situație complicată, pentru că măsurile trebuiau luate într-un fel sau altul. Ilie Bolojan a găsit această variantă și a discutat-o în Coaliție. Problema e legată de faptul că după ce în Coaliție s-au stabilit o serie de măsuri, au apărut contestări din exterior și evident că avem nevoie de un țap ispășitor. Eu vă spun un lucru, cu sau fără Ilie Bolojan, reformele trebuie făcute”, a conchis Fenechiu.

Ilie Bolojan, a spus marți că nu exclude un guvern minoritar. Premierul a acuzat PSD de întârzierea reformelor, spunând că „dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu poți să ai dezvoltare, politici predictibile, dacă nu ai stabilitate în coaliție. Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interior. Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice.

O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul țării noastre țin de stabilitatea guvernării. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”, a spus Bolojan, la RFI.

El a subliniat că un guvern minoritar nu este o ipoteză, spunând că „nu este de dorit”. El a lansat și un atac la adresa PSD, spunând că „dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză. Atunci când apar crize politice, în situații de parlament pulverizat, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație.

Dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate, iar multe lucruri adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate altfel. Este o problemă de politici responsabile. Nu poți cheltui ce nu ai și nu poți cheltui fonduri în zone care nu aduc un avantaj țării.