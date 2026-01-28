PSD amenință cu alegeri anticipate, după afirmațiile lui Bolojan: „Să nu ne pună în situația să vadă care e forța reală a PSD”

Ruptură în coaiție, după ce Bolojan a vorbit despre posibilitatea unui guvern minoritar. Foto: Agerpres

Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a declarat miercuri că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul Bolojan. „Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a afirmat deputatul, la RFI.

Câciu i-a dat replică premierului Bolojan, care în urmă cu o zi a vorbit despre un eventual Guvern minoritar, pentru prima dată.

„Sunt afirmații făcute în defensivă, ca să spun așa, sunt, din punctul meu de vedere, aberații politice, raportat la realitatea politică din acest moment în Parlament, nu se poate forma nici un Guvern fără PSD, pentru că PSD are peste 30% în acest moment în Parlament, ca număr de parlamentari”, a spus fostul ministru de Finanțe.

Acesta a afirmat că dacă pică Guvernul Bolojan, există și varianta alegerilor anticipate: ”Dacă s-ar ajunge într-o ipoteză în care toate celelalte trei forțe politice proeuropene, USR, UDMR și PNL, nu ar mai dori să facă Guvern cu PSD, în cazul în care Guvernul acesta ar cădea, avem anticipate. Adică nu vom fi în situația, iar această chestiune chiar e o chestiune puțin de aroganță pe care unii o invocă, un Guvern minoritar (...). O astfel de atitudine înseamnă să sfidezi voința poporului. PSD a câștigat alegerile. Un partid de pe locul trei ne spune că face Guvern minoritar, hai să vedem dacă există această variantă. Din punctul meu de vedere, nu există”.

„Această ipoteză pe care am pus-o pe masă este fix egal ca perspectivă de întâmplare ca și ipoteza pe care a pus-o premierul pe masă. Din punctul meu de vedere și cunoscând politica și de la nivelul Parlamentului și cum se așează apele în fiecare dintre partidele care formează această coaliție, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”, a mai adăugat el.

Câciu a mai precizat, de asemenea, că Ilie Bolojan ar trebui să înțeleagă „că nu este dictator”: „Domnul Bolojan trebuie să facă un singur lucru și simplu, să înțeleagă că nu este dictator, să înțeleagă că este premierul unei coaliții, să înțeleagă că această coaliție este formată din partide care au fost trimise în Parlament de către oameni și reprezintă electorate, poate diferite, dar electorate, categorii de cetățeni, care au dorințele lor, nevoile lor și care trebuie acoperite”.

„Cred că putem să avem dialog în continuare, adică aș vrea să fiu optimist, dar chestiunea asta radicală pe care o pune pe masă nu ține și sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a încheiat Câciu.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat, marți, o amenințare cu demiterea prin moțiune de cenzură, la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta, în cursul dimineții, declarase la RFI că nu exclude varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dacă PSD va continua atacurile la adresa sa. Manda i-a transmis, public, lui Bolojan, că dacă va fi demis prin moțiune de cenzură, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.