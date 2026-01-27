Ruptură în Coaliție: atacurile PSD deschid ușa unor scenarii extreme. PNL vorbește de un guvern minoritar PSD-AUR

După niciun an de guvernare împreună, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este la un pas de implozie. Foto: Inquam Photos/George Călin

După luni de atacuri frontale din partea PSD și ședințe de Coaliție tensionate, care adesea s-au încheiat fără consens, premierul Ilie Bolojan a declarat, pentru prima dată, că un guvern minoritar nu poate fi exclus. Deși a spus ulterior că nu încurajează un astfel de scenariu, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat că social-democrații au depășit o linie roșie a Coaliției și îl atacă pe Bolojan „din aproape orice direcție”, astfel că varianta unui guvern PSD–AUR este viabilă, cu atât mai mult cu cât cele două partide sunt oricum complice în Parlament. La rândul său, sociologul Marius Pieleanu a declarat că este pe masă și scenariul unei guvernări minoritare PNL–USR–UDMR și minorități, iar social-democrații ar putea susține un astfel de guvern.

După niciun an de guvernare împreună, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este la un pas de implozie. Deși de regulă nu răspunde atacurilor venite din partea PSD, premierul Ilie Bolojan a făcut, marți dimineață, la RFI, mai multe declarații care arată că tensiunile din Coaliție sunt la cote înalte.

„Atunci când apar crize politice, în situații de parlament pulverizat, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație. Dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate, iar multe lucruri adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate altfel. Indiferent cum modifici un protocol, problema sunt oamenii care trebuie să îl respecte. Este vorba de responsabilitate și seriozitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Scenarii pentru un guvern minoritar

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, la Antena 3 CNN, că social-democrații au depășit o linie roșie și îl atacă pe Ilie Bolojan pentru „aproape orice”. Acesta a afirmat că dacă PSD consideră că are soluții mai bune decât acest guvern pentru România poate guverna alături de AUR.

„Eu cred că Ilie Bologan începe să realizeze că în Partidul Social Democrat, din motive care țin în special de poziționare a partidului în zona imagistică (sic!), sondaje și așa mai departe sunt destul de multe voci care depășesc o linie roșie a Coaliției și îl atacă pe Ilie Bolojan practic pentru aproape orice. Să nu uităm că suntem în luna ianuarie, intrăm în luna februarie și pachetul trei de reformă administrativă încă e blocat.

Ori în contextul în care în momentul de față românii spun așa domnule, nouă la noi a umblat, a tăiat, a tăiat sporul de condiții vătămătoare, taxele locale au crescut, inflația este cea care este, judecătorii și administrația publică au rămas în continuare așa, prin diverse tertipuri și alte chestiuni, coroborat cu faptul că cei patru jucători la curte care au blocat reforma pensiilor magistraților sunt de la PSD, cu declarațiile venite din zona PSD, începând cu secretarul general, cu celebra lui afirmație cu schimbăm lăutarul că nu respectă playlist-ul, cu domnul Câciu, cu toți cei de acolo și, în final, cu domnul Grindeanu, Ilie Bolojan poate ajunge la concluzia 'domnule, stai puțin, dacă ăștia nu vor, eu n-am ce face. Trebuie să mă gândesc și la varianta respectivă, pentru că, democratic, pot să mă dea și jos'.

Dacă ei trăiesc cu impresia că au o soluție mai bună, putem ajunge la un guvern minoritar. Dacă ei să opun reformelor, ne dau jos și fac guvern cu AUR”, a spus Fenechiu.

Daniel Fenechiu a denunțat o complicitate PSD-AUR în Parlament.

„Dacă PSD asta își dorește, pentru că la nivel parlamentar se simte un anumit tip de conivență, adică majoritatea blocajelor sau majoritatea costurilor bugetare pe măsurile lui Bolojan au fost făcute prin propuneri PSD susținute de AUR”, a spus liderul liberal.

Senatorul PNL a adăugat că Bolojan este făcut țap ispășitor pentru toate măsurile care „trebuiau luate într-un fel sau altul” de către PSD.

„Ilie Bolojan este într-o situație complicată, pentru că măsurile trebuiau luate într-un fel sau altul. Ilie Bolojan a găsit această variantă și a discutat-o în Coaliție. Problema e legată de faptul că după ce în Coaliție s-au stabilit o serie de măsuri, au apărut contestări din exterior și evident că avem nevoie de un țap ispășitor. Eu vă spun un lucru, cu sau fără Ilie Bolojan, reformele trebuie făcute”, a conchis Fenechiu.

La rândul său, sociologul Marius Pieleanu a afirmat că nu poate fi exclus nici scenariul unei guvernări minoritare în jurul PNL.

„Nu este o imposibilitate teoretică, fiindcă PSD-ul ar putea, pe proiecte care converg cu propria sa filozofie politică, să susțină un guvern potențial alcătuit din PNL, UDMR și USR PLUS și minorități? Evident că da”, a spus Pieleanu.

Totuși, un astfel de guvern ar avea nevoie și de voturi de la partidele extremiste.

„Politica este cinică și se pot întâmpla și lucruri de genul acesta. Greu de crezut că mai ales susținători în afara partidelor ai domnului Bolojan ar accepta o astfel de situație și n-ar primi critici domnul Bolojan, dar sigur că se că vă poate fi realizabil. Însă votul principal, consistența politică în Parlament cea mai importantă și aș spune-o, fundamentală și determinantă, este votul de la Partidul Social Democrat, care la un moment dat va trebui să facă pasul acesta, pentru că toate măsurile astea atacă inima electoratului PSD”, a conchis sociologul.