Mesajul României la Consiliul European pe tema relaţiei cu SUA. Nicușor Dan: „Avem nevoie de această relație transatlantică”

Conform site-ului Consiliului European, discuţiile de la Summitul informal se vor purta în jurul principiilor dreptului internaţional, integrităţii teritoriale şi suveranităţii naţionale. Foto: captură Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea Consiliului European de la Bruxelles, că la reuniunea din această seară liderii europeni vor discuta despre Groenlanda, tarife comerciale, războiul din Ucraina și „posibil” despre acordul UE-Mercosur. Șeful statului a spus că România se va poziționa în favoarea relației transatlantice și a salutat de-escaladarea tensiunilor SUA-Danemarca. Nicușor Dan a vorbit și despre invitația pe care a primit-o de la Donald Trump de a deveni membri în Consiliul pentru Pace. Președintele României a declarat că nu este o decizie simplă și trebuie făcută o analiză.

Liderii europeni se reunesc la Bruxelles, joi seara, pentru a discuta evoluţiile transatlantice recente şi implicaţiile asupra Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan a răspuns la câteva întrebări din partea jurnaliștilor înainte de a se alătura liderilor europeni. Relația cu Statele Unite „nu este stricată deloc”, a afirmat președintele, când a fost întrebat dacă ultimele evoluții pe scena internațională au stricat ireparabil relațiile cu SUA.

„În primul rând e un Consiliul European informal care are ca obiect relația transatlantică și asta are mai multe componente: Groenlanda, tarife, Ucraina, posibil să discutăm și de Mercosur. Mesajul meu general e că avem nevoie de această relație transatlantică și e foarte bine că o oarecare escaladare s-a diminuat în urma discuțiilor și am revenit în parametri normali”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la acordul anunțat miercuri de Donald Trump, după întâlnirea de la Davos cu șeful NATO, Mark Rutte, în urma căreia a precizat că renunță și la tarifele împotriva a opt state europene.

„Important este dialogul și pentru moment suntem într-o poziție de echilibru”, a adăugat Nicușor Dan.

Referitor la pretențiile SUA asupra Groenlandei, Nicușor Dan a spus că obiective care țin de apărare pot fi atinse prin dialog.

„Poziția României este că suveranitatea e ceva important care ține de dreptul internațional și orice chestiuni care țin de apărare, care sunt legitime, mai ales în contextul în care e vorba de două țări NATO, trebuie purtate prin dialog”, a spus președintele României.

Liderii europeni, întâlnire crucială la Bruxelles

Reuniunea de la Bruxllex va debuta cu un schimb de puncte de vedere cu preşedinta Parlamentului European, conform scrisorii de invitaţie adresată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, liderilor statelor membre, relatează Agerpres.



Conform site-ului Consiliului European, discuţiile de la Summitul informal se vor purta în jurul principiilor dreptului internaţional, integrităţii teritoriale şi suveranităţii naţionale. UE îşi va afirma sprijinul deplin şi solidaritatea cu Danemarca şi Groenlanda şi va susţine interesul transatlantic comun pentru pacea şi securitatea în Arctica, în special prin intermediul NATO. Nu în ultimul rând, se va exprima îngrijorarea din jurul tarifelor ce ar submina relaţiile şi acordul comercial UE-SUA.

Relaţiile transatlantice sunt subiect de dezbatere în ultimele zile, generând numeroase reacţii europene, în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat interesul pentru teritoriul autonom Groenlanda în cadrul Regatului Danemarcei - stat membru al Uniunii Europene şi a ameninţat cu tarife vamale crescute.

După revenirea sa la putere, preşedintele american a afirmat în mai multe rânduri că doreşte să impună controlul SUA asupra acestei insule arctice, susţinând că vrea să contracareze astfel avansarea Rusiei şi a Chinei în Arctica.

Ce a spus Nicușor Dan despre invitația la Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan a fost întrebat și despre invitația lansată de Donald Trump României de a se alătura Consiliului pentru Pace. Președintele României a arătat că nu a ajuns la o decizie.

„O să discutăm după mai în detaliu. Nu e vorba de o chestiune simplă, da? E vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie făcută o analiză a raporturilor dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de ex, la care România e parte”, a explicat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace”. SUA vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de președintele SUA, obținută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” și a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator și să adere la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administrației Trump a fost însoțită de alte două documente: planul cuprinzător și carta Consiliului.