Trump lansează la Davos Consiliul Păcii. Niciun aliat european important nu s-a alăturat. Nicușor Dan a amânat o decizie

Publicat acum 2 ore si 19 minute

Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să găzduiască joi o ceremonie de semnare a acordurilor pentru Consiliul Păcii, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Potrivit lui Steve Witkoff, până la 25 de țări au acceptat până acum invitația lui Trump de a se alătura consiliului, dar niciunul dintre principalii aliați europeni ai SUA nu și-a asumat încă un angajament, iar unii au respins ideea.

În propunerea de statut a „Consiliului Păcii”, pe care Statele Unite au trimis-o capitalelor naționale în ultimele săptămâni, un singur om are puterea de a se opune deciziilor, de a aproba ordinea de zi, de a invita membri, de a dizolva complet consiliul și de a-și desemna propriul succesor, potrivit NYT.

Numele său este menționat în articolul 3.2: „Donald J. Trump va fi președintele inaugural”.

„Dacă Trump, atunci pace”, a scris duminică pe Facebook prim-ministrul Viktor Orban al Ungariei, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Trump în Europa, după ce Trump l-a invitat să se alăture consiliului. „Am acceptat, desigur, această onorabilă invitație”.

Arabia Saudită, Egiptul, Israelul, Belarusul, Pakistanul și alte câteva țări au declarat, de asemenea, că se alătură, înainte de o ceremonie de semnare planificată pentru joi în Elveția.

Nicuoșor Dan, care a primit la rândul său o invitație pentru a face parte din Consiliul Păcii, a amânat marți o decizie și a anunțat într-un comunicat că ”a demarat un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat că invitația lui Donald Trump pentru „Consiliul Păcii” a fost primită „cu bucurie” de Nicușor Dan. Ea a spus că „sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori”: una ține de „board-ul pentru pace, pentru asigurarea pașilor viitori din procesul de pace din Fâșia Gaza”, iar cealaltă este „o componentă juridică mai extinsă, care, în acest moment, are nevoie de clarificări din partea SUA”.

Însuși Consiliul de Securitate al ONU a aprobat crearea unui Consiliu al Păcii în noiembrie, într-o rezoluție care salută planul de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza. Conform acestei rezoluții, consiliul urmează să funcționeze ca o „administrație de tranziție” până în 2027 pentru a supraveghea reamenajarea Gazei.

Dar, la dezvăluirea Consiliului Păcii în ultima săptămână, administrația Trump a prezentat Gaza ca fiind doar o parte a ceea ce ar face noua instituție. Deși puterile sale nu sunt definite, misiunea sa s-ar suprapune cu obiectivul Națiunilor Unite de a menține pacea și securitatea internațională.

Întrebat dacă dorește ca consiliul să înlocuiască Națiunile Unite, Trump a spus că „ar putea”. El a adăugat: „Cred că trebuie să lăsați ONU să continue, deoarece potențialul este atât de mare.”

Națiunile Unite însăși au încercat să minimizeze orice tensiuni. Un purtător de cuvânt, Farhan Haq, a declarat reporterilor că ONU „a coexistat alături de o serie de organizații”.

Consiliul Păcii „va fi înființat ca o nouă organizație internațională”, a scris Trump în scrisoarea sa către Orban, pe care prim-ministrul maghiar a postat-o online. Carta organizației spune în primul rând că „pacea durabilă” necesită „curajul de a se îndepărta de abordări și instituții care au eșuat prea des”.

Rusia și China au putere de veto în Consiliul de Securitate al ONU, așa că este probabil să privească cu suspiciune orice slăbire a organismului. Dar ambele au încercat, de asemenea, să câștige favoarea lui Trump.

China a declarat că a fost invitată, dar nu și dacă va accepta. Președintele rus Vladimir Putin a evitat, de asemenea, să accepte invitația, spunând că ministerul său de externe trebuie să analizeze problema. Dar, într-un exemplu al modului în care țările pot încerca să folosească ambițiile lui Trump pentru a-și promova propriile interese, Putin a adăugat că Rusia este pregătită să contribuie cu 1 miliard de dolari la consiliu - atâta timp cât banii provin din activele rusești care au fost înghețate în Occident.

Proiectul statutului consiliului prevede Taxă de 1 miliard de dolari pentru țările care doresc să rămână în Consiliu pentru un mandat mai lung de trei ani. Un oficial american a declarat marți că noul organism internațional „va implementa cele mai înalte controale financiare și mecanisme de supraveghere” pentru banii pe care îi colectează și că „fondurile vor sta doar în conturi aprobate la bănci reputate”.

Oficialul american a confirmat că dl Trump ar putea juca un rol central în consiliu chiar și după ce a părăsit președinția. Dl Trump poate deține președinția „până când demisionează”, a spus oficialul. „Un viitor președinte american, însă, poate alege să numească sau să desemneze reprezentantul Statelor Unite în consiliu”.