“România nu are nevoie doar de o poză la Davos”. Cristian Doaconescu, despre absența lui Nicușor Dan de la ceremonia lui Trump

Președintele Nicușor Dan și președintele SUA Donald Trump. Foto: Administrația Prezidențială

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a precizat la Antena 3 CNN că o hotărâre privind participarea României la Consiliul Păcii lansat de Donald Trump la Davos trebuie luată “cât se poate de repede”:

“Este o inițiativă a partenerului startegic al României, SUA, în legătură cu o formă de organizare colectivă, legată de crizele din acest moment, în desfășurare. Parțial, prin hotărârile Consiliului de Securitate, din noiembrie 2025, în ceea ce privește Fâșia Gaza există un mandat al ONU. Norma dreptului internaional ar putea fi considerată ca respectată. În legătură cu alte crize și rolul acestei coaliții privind soluționarea lor, sigur, aici mai sunt o serie de semne de întrebare, în ceea ce privește norma de drept internațional față de care trebuie să avem responsabilitatea necesară.

Clarificarea atât politică cu partenerii noștri, în egală măsură de natură strategică, cât și decizia politică internă trebuie luate cât se poate de repede”, a precizat Cristian Diaconescu.

El a atras atenția că este necesar ca la nivel instituțional să se cunoscă detaliile privind rolul Consiliului Păcii și că trebuie să existe o evaluare.

“Sunt două paliere aici: orice stat din vecinătatea României intră într-o astfel de organizare având un mandat. Ce ne dorim și ce spun legile interne reprezintă un argument hotărâtor. Sunt două principii fundamentale, o politică externă, așa cum se decide într-un stat democratic, așa cum este cazul României și executarea politici externe, un mecanism de tehnicalitate”.

De asemenea, Cristian Diaconescu a atras atenția că nu a contat dacă președintele a fost prezent sau nu la Davos, ci decizia care va fi luată, luând în calcul și interesele celorlalți parteneri:

“Nu atât momentul e important sau ideea de a sta sau nu în poză. Ceea ce este improtant este să conștientizăm că noi suntem un stat puternic, nu un stat care ar trebui să avem nevoie doar de o poză sau de acceptare sau zâmbet venit dintr-o direcție sau alta. Nu numai interesele noastre sunt în discuție, ci și ale partenerilor noștri în legătură cu promovarea securității”.

Anunțul lui Nicușor Dan, privind Consiliul Păcii

Nicuoșor Dan, care a primit la rândul său o invitație pentru a face parte din Consiliul Păcii, a amânat marți o decizie și a anunțat într-un comunicat că ”a demarat un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat că invitația lui Donald Trump pentru „Consiliul Păcii” a fost primită „cu bucurie” de Nicușor Dan. Ea a spus că „sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori”: una ține de „board-ul pentru pace, pentru asigurarea pașilor viitori din procesul de pace din Fâșia Gaza”, iar cealaltă este „o componentă juridică mai extinsă, care, în acest moment, are nevoie de clarificări din partea SUA”.