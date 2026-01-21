Trump susţine că Putin este de acord să intre în "Consiliul Păcii": "A fost invitat. A acceptat"

1 minut de citit Publicat la 23:58 21 Ian 2026 Modificat la 23:59 21 Ian 2026

Trump susţine că Putin este de acord să intre în "Consiliul Păcii".Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a "acceptat" invitaţia sa de a se alătura "Consiliului pentru Pace", considerat drept un concurent al ONU, notează Agerpres.

"A fost invitat. A acceptat", le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, inclusiv AFP, la Davos, în Elveţia. Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde.

"Ministrul rus de externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost trimise şi să se consulte cu partenerii noştri strategici pe această temă", a declarat Putin într-o şedinţă guvernamentală.

"Numai după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată", a adăugat el, mulţumindu-i în acelaşi timp lui Trump pentru iniţiativă.

De unde vrea Putin să plătească 1 miliard de dolari

Putin a mai afirmat că Rusia ar putea contribui cu miliardul de dolari solicitat ca taxă de intrare din "activele ruseşti îngheţate sub administraţia americană precedentă" din cauza războiului din Ucraina.

De asemenea, el a propus ca fondurile ruseşti rămase blocate în Statele Unite să poată fi folosite pentru "reconstruirea teritoriilor afectate de ostilităţi, după încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina".

"Consiliul pentru Pace" propus de Donald Trump vizează, potrivit Casei Albe, elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din teritoriul palestinian Fâşia Gaza.

"Este esenţial ca întregul proces să aibă un efect pozitiv asupra soluţionării pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, pe baza rezoluţiilor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite", a continuat preşedintele rus.

"Este necesar ca nevoile şi dorinţele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare", a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini "toate eforturile care vizează consolidarea stabilităţii internaţionale".

Pe de altă parte, comentând dorinţa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a afirmat că această problemă "nu preocupă absolut deloc" Rusia.

El a acuzat, totuşi, Danemarca că a "considerat întotdeauna Groenlanda ca o colonie" şi că a "tratat-o într-un mod destul de dur, ca să nu spun crud".