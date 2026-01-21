Trump vrea să conducă pe viață Consiliul Păcii: „ONU nu a fost utilă. Ar fi trebuit să rezolve războaiele pe care le-am rezolvat eu”

Trump a invitat 58 de țări să se alăture Consiliului. FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, vrea să conducă pe viață Consiliul Păcii, o structură pe care a anunțat că intenționează să o lanseze la Davos. De asemenea, Trump a sugerat că noul organism ar putea înlocui ONU, potrivit CNN.

„ONU nu a fost deosebit de utilă. Ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”, a declarat Trump reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă.

De asemenea, el a adăugat că niciodată nu a cerut ajutorul organizației în rezolvarea conflictelor militare.

Trump și-a dezvăluit inițiativa de a înființa un Consiliu al Păcii pe 16 ianuarie. Planul inițial pentru un astfel de organism a fost dezvăluit în noiembrie 2025. La acea vreme, ONU susținea ideea, deoarece se intenționa ca organismul să coordoneze reconstrucția Fâșiei Gaza în cadrul Planului Cuprinzător adoptat.

Cu toate acestea, statutul organizației, revizuit de Financial Times, sublinia crearea unui „organism internațional de consolidare a păcii mai flexibil și mai eficient”.

Următorul președinte al SUA va putea să numească propriul candidat în Consiliu

După cum notează Bloomberg , Consiliul este menit să servească eficient ca o alternativă la ONU. Trump va putea continua să conducă organizația după ce va părăsi funcția, a declarat o sursă importantă din Casa Albă pentru agenție. El a clarificat că președinția Consiliului va rămâne a lui Trump până la demisia sa, iar următorul președinte al SUA va putea să-și numească propriul candidat în Consiliu pentru a reprezenta țara.

Conform Axios, Trump a invitat 58 de țări să se alăture Consiliului. Printre acestea s-au numărat Rusia, Ucraina, Belarus, Israel, Arabia Saudită, China, majoritatea statelor europene și altele.

Cu toate acestea, majoritatea țărilor au refuzat să se alăture noii organizații, au declarat surse pentru Financial Times. Anterior, președintele francez Emmanuel Macron a refuzat să participe la noul consiliu, invocând îngrijorări cu privire la competența acestuia. Germania, la rândul ei a declarat că se va alătura consiliului doar dacă activitățile sale sunt pe deplin compatibile cu dreptul internațional existent. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat că i se pare „dificil de imaginat” că Rusia și Belarus vor lucra alături de Ucraina în cadrul consiliului.

Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace a fost umbrită de îngrijorări legate de componența, rolul său și de influența președintelui SUA asupra inițiativei. Trump a confirmat luni seară că l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin să se alăture consiliului, chiar dacă SUA încearcă să negocieze un acord pentru a pune capăt invaziei Kremlinului în Ucraina.

Îngrijorări în Europa privind Consiliul Păcii

Purtătorul de cuvânt al ONU, Farhan Haq, a declarat luni reporterilor că Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Consiliul pentru Pace doar pentru activitatea sa în Gaza și că organizația nu a dorit să discute despre alte operațiuni care au circulat în ultimele zile.

„Ar trebui să vedem în detaliu ce devine Consiliul pentru Pace pe măsură ce este efectiv înființat pentru a ști ce fel de relație vom avea cu acesta”, a spus Haq.

Diplomați europeni afirmă că majoritatea țărilor Uniunii Europene vor refuza să participe la „Consiliul de Pace” propus de președintele american Trump, invocând îngrijorări cu privire la impactul acestuia asupra eforturilor ONU. Diplomații au declarat pentru Reuters și ziarul israelian Haaretz că se așteaptă ca majoritatea țărilor Uniunii Europene să refuze invitația de aderare, în timp ce alte guverne și-au exprimat îngrijorările în privat, în loc să emită declarații publice. Observatorii se tem că inițiativa ar putea intra în conflict cu ONU.

Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest moment invitaţiei primite de a se alătura „Consiliului pentru Pace” dorit de Donald Trump, care „ridică întrebări importante”, a declarat pentru Le Monde o sursă din anturajul preşedintelui Emmanuel Macron.

Președintele Nicușor Dan nu va merge la Davos pentru „Consiliul de Pace”, inițiativa lui Donald Trump, potrivit surselor oficiale, citate de Antena 3 CNN.

Marți, președintele a spus că salută inițiativa președintelui SUA „de promovare a păcii şi securităţii internaţionale” și că analizează implicaţiile Cartei Board of Peace pentru interesele statului român.