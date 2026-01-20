Trump vrea să lanseze la Davos Consiliul Păcii în care a invitat și România. Cine a acceptat până acum să facă parte și cine a refuzat

Nu toți aliații Statelor Unite privesc cu ochi buni noul Consiliu pentru Pace anunțat de președintele SUA. Foto: GettyImages

Președintele Donald Trump este așteptat să organizeze o ceremonie oficială de semnare a acordului de constituire a mult așteptatului său „Consiliu pentru Pace” în Gaza joi, în timp ce participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, scrie Axios. Casa Albă a invitat aproximativ 60 de țări să se alăture „consiliului păcii”, printre care şi Rusia, Belarus şi China. Nu este clar, însă, cine se va alătura Consiliului, pentru care cei care vor să fie membri permanenți trebuie să plătească un miliard de dolari.

Într-o invitație publicată pe rețelele sociale de reporterul Axios, Barak Ravid, se arată că președintele Trump le-a cerut șefilor de stat sau de guvern din diferite țări să i se alăture pentru a semna statutul Consiliului, joi, la ora 10:30, la Davos.

?Trump's Board of Peace charter signing ceremony: Thursday 10:30am in Davos pic.twitter.com/155SrdeyvQ — Barak Ravid (@BarakRavid) January 19, 2026

Termenul limită scurt i-a pus pe politicienii din întreaga lume în dificultate să decidă cum ar trebui să răspundă la ceea ce pare să fie un organism controlat de Trump care să ia locul Națiunile Unite.

Cine a acceptat până acum să facă parte din Consiliul Păcii

Câteva țări, conduse de lideri apropiați de președitele SUA, au anunțat că acceptă invitația președintelui american. Ungaria și Vietnam, au declarat că au acceptat. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acceptat invitația de a se alătura consiliului de administrație, a declarat duminică la radioul de stat ministrul de externe Péter Szijjártó. Orban este unul dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump în Europa.

Liderul Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, a acceptat și el, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe. De asemenea, Regele Mohammed al VI-lea al Marocului și președintele Argentinei Javier Milei au acceptat roluri în consiliu.

Canada a anunţat la rândul său că „nu va plăti pentru un loc” în acest consiliu de pace, oferindu-se însă voluntar pentru a ocupa un loc temporar. Canada „nu va plăti pentru un loc” în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump, a declarat luni o sursă din cadrul guvernului său, reafirmând totuşi „intenţia” prim-ministrului canadian Mark Carney „de a accepta invitaţia”.

Macron îl refuză pe Trump, președintele SUA îl amenință cu tarife

Diplomați europeni afirmă că majoritatea țărilor Uniunii Europene vor refuza să participe la „Consiliul de Pace” propus de președintele american Trump, invocând îngrijorări cu privire la impactul acestuia asupra eforturilor ONU. Diplomații au declarat pentru Reuters și ziarul israelian Haaretz că se așteaptă ca majoritatea țărilor Uniunii Europene să refuze invitația de aderare, în timp ce alte guverne și-au exprimat îngrijorările în privat, în loc să emită declarații publice. Observatorii se tem că inițiativa ar putea intra în conflict cu ONU.

Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest moment invitaţiei primite de a se alătura „Consiliului pentru Pace” dorit de Donald Trump, care „ridică întrebări importante”, a declarat pentru Le Monde o sursă din anturajul preşedintelui Emmanuel Macron.

Luni, Trump a răspuns la decizia lui Macron de a refuza să devină membru amenințând cu o taxă vamală de 200% la importurile franceze de vin și șampanie.

„Se va alătura, dar nu este obligat să se alăture”, a adăugat Trump.

Ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a emis duminică o declarație în care avertiza că organismul propus de Trump „ar avea un mandat mai amplu decât implementarea Planului de pace pentru Gaza”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia va avea nevoie de permisiunea Consiliului de Miniștri pentru a adera la organizația internațională și de ratificarea de către Parlament.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat jurnaliștilor că Trump l-a invitat să participe la Consiliul Păcii, însă nu a precizat dacă acceptă. Zelenski a spus că „momentan” nu merge la Davos.

Răspunsul României la invitația lui Trump

Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pe teme de securitate națională, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace” și că președintele Nicușor Dan „nu poate să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante”. Lazurca a spus și că invitația făcută de Trump lui Nicușor Dan a fost „o surpriză, fără îndoială” pentru Administrația Prezidențială.

„Aș spune că, într-adevăr, președintele Dan nu a reacționat ca o minoritate, totuși, de șefi de state, 3 din 60, care au mulțumit public pentru primirea invitației. În același timp, a reacționat, a confirmat primirea invitației, în al doilea rând, președintele a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitația care e, în fond, un detaliu ceremonial, ci substanța inițiativei președintelui Trump care stă la temeiul acestei invitații. Suntem, în acest moment, într-un grup interinstituțional de analiză a acestei inițiative, într-un dialog direct nu numai între noi în adminisrația prezidențială, ci și cu MAE, misiunile noastre la Bruxelles și New York pentru a înțlege în detaliu și substanță inițiativa președintelui Trump și pentru a răspunde corespunzător”, a declarat Lazurca.

Ce este Consiliul pentru Pace condus de Trump. Cei care vor un loc permanent trebuie să plătească 1 miliard de dolari

Donald Trump face presiuni pentru ca propunerea sa privind „Consiliul Păcii” să fie ratificată de liderii mondiali într-o ceremonie specială organizată la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Trump a anunțat vineri înființarea Consiliului pentru Pace din Gaza, care va supraveghea reconstrucția devastată a Fâșiei Gaza. Însă proiectul de Cartă, difuzat online, nu menționează direct regiunea, ceea ce a dus la o reacție discretă și prudentă din partea oficialilor guvernamentali, care cred că consiliul lui Trump ar putea avea ambiții mai înalte.

Trump, care va prezida consiliul, a declarat într-o postare pe Truth Social săptămâna trecută că acesta va fi „cel mai mare și mai prestigios consiliu întrunit vreodată, în orice moment și în orice loc”, deși detaliile despre acesta rămân vagi.

Mai multe țări au declarat că au primit invitații de a se alătura consiliului în ultimele zile, inclusiv Belarus, Canada, Australia, Egipt, Ungaria, Pakistan, Iordania, Turcia, Israel și India - deși liderii țărilor respective par în mare parte reticenți în a face declarații publice de susținere explicită.

Kremlinul a anunțat luni că și președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație.

„Moscova studiază toate detaliile propunerii și speră să contacteze Washingtonul pentru a clarifica toate nuanțele”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Se așteaptă ca SUA să anunțe lista oficială a membrilor în următoarele zile.

O copie a proiectului de statut publicat online de Times of Israel pare să semnaleze că Consiliul Păcii ar putea avea un mandat mult mai larg decât a fost publicat inițial, unii oficiali speculând că Trump are obiective mai ambițioase decât simpla reconstrucție a Gazei și că dorește în schimb să construiască o alternativă la Națiunile Unite, condusă de SUA, care să vizeze rezolvarea conflictelor la nivel global.

Conform cartei, consiliul „este o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflict”.

Comitetul executiv care ar urma să supravegheze Consiliul Păcii îi va include pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair, prim-ministrul canadian Mark Carney și secretarul de stat american Marco Rubio, precum și pe trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Proiectul de statut prevede că națiunile care acceptă invitația vor primi un mandat de trei ani, dar statutul de membru permanent va fi acordat statelor membre care contribuie cu peste 1 miliard de dolari în numerar la Consiliul Păcii în primul an.

Consiliul Păcii ar urma să convoace ședințe cu vot cel puțin o dată pe an, iar ordinea de zi ar fi supusă aprobării președintelui, conform proiectului de statut.

Deciziile vor fi luate prin vot majoritar, se arată în proiect, fiecare stat membru primind un singur vot. Însă aceste decizii pot fi respinse de președinte, care are „autoritatea finală cu privire la sensul, interpretarea și aplicarea prezentei Carte”. Acest lucru îi oferă lui Trump, în calitate de președinte, o marjă considerabilă de manevră asupra procesului decizional.