Administrația Prezidențială analizează dacă România va face parte din „Consiliul Păcii” al lui Trump. Lazurca: „A fost o surpriză”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pe teme de securitate națională, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace” și că președintele Nicușor Dan „nu poate să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante”. Lazurca a spus și că invitația făcută de Trump lui Nicușor Dan a fost „o surpriză, fără îndoială” pentru Administrația Prezidențială.

„Aș spune că, într-adevăr, președintele Dan nu a reacționat ca o minoritate, totuși, de șefi de state, 3 din 60, care au mulțumit public pentru primirea invitației. În același timp, a reacționat, a confirmat primirea invitației, în al doilea rând, președintele a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitația care e, în fond, un detaliu ceremonial, ci substanța inițiativei președintelui Trump care stă la temeiul acestei invitații.

Suntem, în acest moment, într-un grup interinstituțional de analiză a acestei inițiative, într-un dialog direct nu numai între noi în adminisrația prezidențială, ci și cu MAE, misiunile noastre la Bruxelles și New York pentru a înțlege în detaliu și substanță inițiativa președintelui Trump și pentru a răspunde corespunzător.

Mi se pare nepotrivit ca președintele României să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante, o inițiativă care angajaează România pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung, într-o inițiativă de pace specifică referitoare le conflictul din Gaza dar e posibil ca instrumentul pe care președintele Trump dorește să-l creeze să fie utilizat și pentru soluționarea altor conflicte.

Așadar, președintele Dan a reacționat prompt dar nu a răpuns în pripă care reclamă multă reflecție din partea instituțiilor românești”, a spus Marius Lazurca, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă România ar fi dispusă să plătească suma de un miliard de dolari pentru a avea un loc permanent în așa-zisul „Consiliu de Pace” al lui Donald Trump, Lazurca a spus:

„Mi-e greu să răspund. Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu-mi aparține și cred că guvernul ar trebui să se pronunțe sau, în orice caz, președintele României.

Ce ne interesează pe noi în acest moment este să înțelgem nu numai în detaliile ei ințiativa președintelui Trump și angajamentele pe care România și le-ar asuma, ci și în ce fel echilibrele tuturor raporturilor pe care România le-a angajat cu SUA, cu statele din UE, sunt afectate de angajamentul nostru posibil sau eventual în această inițiativă.

Facem, așadar, o analiză aprofundată, sunt sigur că toate statele UE își dedică timpul acestei analize. Nu dorim să angajaăm România nici politic, nici financiar într-o inițiativă pe care, pentru moment, nu o înțelegem în ultimele ei consecințe”.

Întrebat dacă primirea scrisorii de la Trump a fost o surpriză pentru România, Lazurca a spus: „A fost o surpriză, fără îndoială”.