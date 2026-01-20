Trump amenință că va impune taxe de 200% pe vinurile și șampaniile franțuzești. Ce gest al lui Macron l-a înfuriat pe președintele SUA

„Am luat notă de declarațiile domnului Trump despre vinuri și șampanii”, a spus un oficial francez. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a amenințat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile și șampania franțuzească, după ce Emmanuel Macron a respins oferta președintelui american de a se alătura așa-numitului „Consiliu al Păcii”, o organizație care urmează a fi condusă de Trump, informează Politico.

Informat de un reporter de faptul că Macron a refuzat să facă parte din respectivul Consiliu, Trump a spus că Macron oricum nu mai are niciun fel de „influență” și că oricum „va pleca de la birou în câteva luni”.

„Voi impune taxe vamale de 200% pe vinurile şi şampaniile sale și o să adere, dar nu e obligat să adere”, a spus Trump.

În replică, un oficial francez a declarat Politico, sub anonimat:

„Am luat notă de declarațiile domnului Trump despre vinuri și șampanii. Așa cum am precizat de fiecare dată, amenințările cu taxe vamale, menite a influența politica noastră externă sun inacceptabile și ineficiente”.

Președintele SUA a confirmat, totodată, invitația similară făcută lui Vladimir Putin de a se alătura în Consiliul Păcii, o organizație care se dorește a concura cu ONU.

„Da, a fost invitat”, a spus Trump legat de invitația făcută lui Putin.

Totodată, Trump a făcut public un mesaj din partea lui Macron, în care președintele francez se arăta total surprins de intențiile președintelui american de anexare a Groenlandei. „Prietene, Suntem total pe aceeași linie în privința Siriei. Putem face lucruri mărețe în Iran. Nu înțeleg ce faci cu Groenlanda”, i-a transmis Macron președintelui SUA, pe care l-a și invitat, pentru discuții, la o cină, la Paris.