Nicușor Dan nu merge la Davos pentru întâlnirea cu Donald Trump. Surse Cotroceni: România e într-o stare de „expectativă analitică”

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan nu va merge la Davos pentru „Consiliul de Pace”, inițiativa lui Donald Trump, anunță surse oficiale. Marți, președintele a spus că salută inițiativa președintelui SUA „de promovare a păcii şi securităţii internaţionale” și că analizează implicaţiile Cartei Board of Peace pentru interesele statului român.

Surse de la Cotroceni spun că România este într-o stare de „expectativă analitică” și că nu știe deocamdată dacă va adera la Consiliul pentru Pace, problema fiind încă în studiu. Joi vor fi consultări cu alți lideri europeni, în Consiliul European, în această chestiune.

Analiză privind implicaţiile Board of Peace în raport cu angajamentele asumate de România

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, marţi, iniţiativa preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de promovare a păcii şi securităţii internaţionale şi a anunţat că a demarat "un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace" pentru "stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român".

"Preşedintele Nicuşor Dan salută iniţiativa preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore", a informat Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, şeful statului "a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi al Uniunii Europene".

"Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului comun de consolidare a păcii în lume", precizează sursa citată.

Circa 60 de state au fost invitate de Donald Trump să facă parte dintr-un "Consiliu pentru Pace", propus de liderul de la Casa Albă.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şefului statului român prin care este adresată oficial invitaţia ca ţara noastră să devină membru al "Consiliului pentru Pace".

"Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.