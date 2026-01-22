Ce țări au acceptat să facă parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump, cine „se mai gândește” și ce stat UE a transmis un refuz ferm

2 minute de citit Publicat la 09:06 22 Ian 2026 Modificat la 09:06 22 Ian 2026

inițiativa lui Trump e considerată drept o încercare de „înlocuire” a ONU cu un alt organism similar, dar aflat sub controlul președintelui SUA. Foto: Profimedia Images

Șapte state, printre care Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordan, Indonezia, Pakistan și Qatar au anunțat, în cadrul unei declarații comune, că vor face parte din așa-numitul „Consiliu pentru Pace” inițiat de Donald Trump, informează BBC.

Israelul a confirmat, de asemenea, că dorește să facă parte din același Consiliu.

Consiliul pentru Pace a fost inițial creat cu scopul de a pune capăt conflictului din Gaza dintre Israel și gruparea Hamas și a superviza reconstrucția acestei regiuni. Cu toate acestea, documentul care stă la baza creării respectivului Consiliu nu recunoaște statul palestinian.

De asemenea, inițiativa lui Trump pare mai degrabă o încercare de „înlocuire” a ONU cu un alt organism similar, dar aflat sub controlul președintelui SUA.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

„A fost invitat. A acceptat”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, inclusiv AFP, la Davos, în Elveţia. Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde.

„Ministrul rus de externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost trimise şi să se consulte cu partenerii noştri strategici pe această temă”, a declarat Putin într-o şedinţă guvernamentală.

Ce alte țări vor mai face parte din Consiliu. Vaticanul, UK și Canada se „mai gândesc”. Refuz ferm din partea unui stat UE

Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Albania, Armeni, Azerbaidjan, Belarus, Ungaria, Kazahstan, Maroc și Vietnam au acceptat de asemenea să facă parte din Consiliul Păcii.

Printre alte țări care au primit o invitație similară din partea lui Trump se numără Canada și Regatul Unit - care încă nu au dat un răspuns oficial.

Secretarul Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a confirmat că Papa Leon a primit și el o invitație, dar că se va mai gândi înainte de a lua o decizie.

Premierul sloven Robert Golog a anunțat că a refuzat invitația lui Trump, deoarece acest organism „interferează în mod periculos cu actuala ordine internațională”.

În cazul României, președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa „Consiliului de Pace” al lui Donald Trump, „de promovare a păcii şi securităţii internaţionale” și că analizează implicaţiile Cartei Board of Peace pentru interesele statului român.

Surse de la Cotroceni au declarat că România este într-o stare de „expectativă analitică” și că nu știe deocamdată dacă va adera la Consiliul pentru Pace, problema fiind încă în studiu. Joi vor fi consultări cu alți lideri europeni, în Consiliul European, în această chestiune.

De asemenea, potrivit surselor citate, România nu are „bază fiscală” sa adere la Consiliul pentru Pace. Adică nu are banii, 1 miliard de dolari.