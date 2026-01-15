Prima înfrângere pentru Nicușor Dan, în procesul suspendării judecătorului CCR. CAB decide vineri. Dacian Dragoș: „Nu sunt așa relaxat”

Procesul a fost deschis în decembrie 2025. Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a contestat la Curtea de Apel București (CAB) decretele de numire a judecătorilor CCR Dacian Cosmin Dragoș (numit de președinte) și Mihai Busuioc (numit de Senat, la propunerea PSD). Ea a invocat neîndeplinirea vechimii de 18 ani în activități juridice.

Nicușor Dan a suferit prima înfrângere la Curtea de Apel București în procesul privind suspendarea a doi judecători de la Curtea Constituțională a României, unul dintre ei, Dragoș Dacian, numit de președinte. Administrația Prezidențială ceruse schimbarea unei judecătoare din proces, dar astăzi CAB a respins solicitarea. Curtea de Apel este așteptată să se pronunțe mâine în acest proces, fără precedent în țara noastră, deschis de AUR. Tot mâine la CCR este ședința în care judecătorii ar trebui să ia o decizie cu privire la constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare.

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe mâine pe speța înaintată de AUR. Dacă CAB admite suspendarea, cei doi nu-și mai pot exercita calitatea de judecători CCR până la recurs, ce va fi judecat de Înalta Curte. Acest lucru are efecte directe în activitatea Curții Constituționale a României, care este așteptată tot mâine să ia o decizie, deja amânată în mai multe rânduri, în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților.

După ce Nicușor Dan a afirmat că legea este de partea Administrației Prezidențiale, Dacian Dragoș a spus, la Euronews, că „absolut orice se poate întâmpla” și nu este „relaxat”.

„Nu aș putea să spun că sunt atât de relaxat pentru că, sigur, teoretic absolut orice se poate întâmpla. Ce a spus președintele este corect. Asta este calea legală. Sigur, până se judecă cererea de anulare a decretului poate să dureze mai mult. Desigur că atunci se pot lua măsurile pentru înlocuire temporară din funcție, dar altceva nu aș avea ce să comentez”, a spus judecătorul CCR.

Dacian Dragoș a explicat că o decizie de suspendare a sa va avea repercusiuni asupra funcționării CCR. Anterior, Nicușor Dan a explicat că în cazul unei decizii nefavorabile de la CAB va numi un alt judecător.

„Sigur că o decizie de suspendare ar avea efect asupra funcționării Curții, în general, deci și asupra deciziei în acest caz, a pensiilor magistraților. Am încredere că nu se întâmplă lucruri care să fie dincolo de procedurile obișnuite ale instanțelor. Această antagonizare între diferite profesii nu este bună și să privim cu mai puțină patimă aceste lucruri, dar, în același timp, trebuie avut în vedere că există un conflict de natură socială în țară”, a spus judecătorul.

Avocata AUR îi impută faptul că nu ar întruni anii de experiență ceruți de lege pentru a fi judecător la CCR.

„Am activat tot timpul în domeniul juridic. Am experiență atât în învățământul juridic superior, mai mult decât cere legea. Am predat tot timpul materii de drept, indiferent în ce structură a universității se predau aceste materii de drept. Învățământul juridic superior se compune din cursuri de drept. Cursurile de drept pot să fie predate și la alte departamente, la alte specializări decât cea de la facultatea de drept.

Și nu s-a pus problema niciodată să nu fie o vechime în învățământul juridic superior. De altfel, am fost și membru în CNATDCU care este un organism al Ministerului Educației și Cercetării care validează tezele de doctorat în drept, care validează abilitările în drept, care trebuie să decidă cine poate să devină profesor de drept și să predea aceste materii

Mai mult decât această validare nu știu ce ar putea să mi se ceară ca să dovedesc aceste competențe”, a mai spus el la Euronews.