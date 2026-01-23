Meloni îndeamnă liderii UE să nu-l considere pe Trump „nebun sau imprevizibil” și avertizează: Lupta împotriva lui este o idee proastă

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Getty Images

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni le-a spus omologilor săi din UE, la summit-ul de urgență de joi la Bruxelles, că „lupta împotriva lui Trump este o idee proastă, deoarece Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America”, potrivit a patru persoane aflate la curent cu conversațiile liderilor și care au vorbit sub anonimat, potrivit Politico.

În schimb, ea i-a îndemnat pe toți să rămână calmi și să nu-l considere pe Trump „nebun sau imprevizibil”, așa cum l-au descris în privat unii oficiali în timpul unui început furtunos de 2026 în relațiile internaționale.

Vorbind după summit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că liderii și-au ”învățat lecția săptămâna aceasta”, și anume că „a-l înfrunta pe Trump într-un mod ferm, dar fără escaladare, a fost o strategie eficientă pe care ar trebui să o continue”.

Criza relației transatlantice a dominat discuțiile de la Bruxelles, iar liderii s-au reunit joi la cină pentru a încerca să schițeze o strategie de viitor.

După ce UE a amenințat că va folosi comerțul și alte metode pentru a riposta dacă Trump își va continua amenințarea cu tarife vamale, iar piețele au reacționat negativ, președintele SUA a dat înapoi și a indicat că dorește un acord amiabil cu privire la Groenlanda.

Rapoartele despre intervenția lui Meloni sugerau că aceasta dorea o abordare mai precaută decât unii lideri de la masa discuțiilor. Vineri, Meloni l-a primit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru a discuta o mai mare cooperare în domeniul apărării și industriei.

Liderii UE au decis să se întâlnească din nou luna viitoare pentru o sesiune de „brainstorming strategic” privind modalitățile de adaptare la o nouă ordine mondială dominată de rivalitățile dintre marile puteri, cu un rol mai redus al dreptului internațional.

„Impresia noastră a fost că marea majoritate a liderilor au identificat ultimele săptămâni ca fiind un punct de cotitură și că Europa ar trebui să acționeze rapid pe mai multe fronturi pentru a-și putea apăra interesele fundamentale”, a declarat o a cincea persoană informată despre discuții.