Summit de urgență la Bruxelles. Liderii decid poziția UE în raport cu SUA. Macron: „Europa poate impune respect”

Publicat acum 11 minute

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, se va întâlni mâine cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat biroul acestuia pentru presa daneză DR.

Întâlnirea are loc după ce președintele american Donald Trump a declarat ieri că a asigurat „cadrul” unui acord privind viitorul Groenlandei cu Rutte. Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a declarat că încă nu știe ce presupune exact acest acord.

Șeful NATO nu are dreptul să negocieze în numele Danemarcei sau Groenlandei, a declarat anterior ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen.

„Însă impresia mea este că a lucrat cu loialitate pentru a menține unitatea în cadrul NATO și este foarte pozitiv faptul că NATO dorește acum să facă mai mult pentru a consolida securitatea în și în jurul Arcticii”, a declarat Poulsen.