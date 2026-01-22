Summit de urgență la Bruxelles. Liderii decid poziția UE în raport cu SUA. Macron: „Europa poate impune respect”

Premierul Danemarcei se întâlnește cu Rutte, vineriPublicat acum 11 minute
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, se va întâlni mâine cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat biroul acestuia pentru presa daneză DR.
Întâlnirea are loc după ce președintele american Donald Trump a declarat ieri că a asigurat „cadrul” unui acord privind viitorul Groenlandei cu Rutte. Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a declarat că încă nu știe ce presupune exact acest acord.
Șeful NATO nu are dreptul să negocieze în numele Danemarcei sau Groenlandei, a declarat anterior ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen.
„Însă impresia mea este că a lucrat cu loialitate pentru a menține unitatea în cadrul NATO și este foarte pozitiv faptul că NATO dorește acum să facă mai mult pentru a consolida securitatea în și în jurul Arcticii”, a declarat Poulsen.
Președintele Lituaniei îndeamnă la reținere în ceea ce privește „bazooka comercială ” a UEPublicat acum 12 minute
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a numit ideea utilizării celei mai puternice arme comerciale a UE - Instrumentul anticoerciție — „nepotrivit” și a avertizat că nu va face decât să escaladeze tensiunile cu SUA
„De ce am scos cea mai grea armă – bazooka – și am început să ne amenințăm partenerul cu ea?”, le-a spus Nausėda reporterilor. Astfel de mișcări, a spus el, nu ar ajuta la dezescaladarea tensiunilor.
În schimb, președintele a susținut că Europa ar trebui să se concentreze pe reconstruirea încrederii cu Washingtonul prin „oferirea unei agende pozitive”. El a spus că speră că discuțiile se vor concentra pe cooperarea cu SUA, mai degrabă decât, așa cum a spus el, „cum să ne punem reciproc în dificultate”.
Grecia vrea un compromis cu Trump în privința Consiliului pentru PacePublicat acum 13 minute
Țările care au fost invitate să se alăture Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump ar trebui să se înscrie doar pentru a supraveghea următoarea fază a procesului de pace din Gaza, a sugerat premierul grec Kyriakos Mitsotakis în drumul său spre Consiliu.
„Cred că aceasta este o soluție de compromis rezonabilă, care ne va permite să participăm la procesul de pace din Gaza”, a spus el.
El a menționat că, în ultimele săptămâni, au existat tensiuni semnificative în relațiile euro-atlantice ca urmare a declarațiilor lui Trump. „Cred că declarațiile sale de ieri [la Davos] indică calea către o dezescaladare, cel puțin în ceea ce privește problema Groenlandei.”
Kallas: Imprevizibilitatea este cuvântul cheie al acestui anPublicat acum 14 minute
Anul acesta a arătat cât de imprevizibilă poate fi relația transatlantică, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE.
„Cuvântul pentru acest an a fost imprevizibilitate și asta este ceea ce trăim”, a spus ea.
Kallas a adăugat că Europa trebuie să se concentreze asupra locului unde se află cu adevărat problema, și anume războiul din Ucraina. „Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”, a spus ea. „Orice dezacorduri pe care le au aliații între ei sunt doar în beneficiul adversarilor, care privesc și se bucură de peisaj.” Ea a adăugat că „nu suntem dispuși să abandonăm 80 de ani de relații transatlantice bune”.
Cancelarul Austriei: „Europa are toate motivele să acționeze cu încredere”Publicat acum 14 minute
Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că tarifele reprezintă o nouă amenințare pentru Europa, dar că aceasta ar trebui să reacționeze cu încredere.
„Observăm că tarifele au creat o nouă amenințare – una care a fost introdusă într-un mod în mare măsură detașat de fapte – și că acest lucru necesită un răspuns. Dorim să discutăm și să convenim asupra acestui răspuns astăzi, în cadrul acestui Consiliu”, a declarat el jurnaliștilor.
„Europa are toate motivele să acționeze cu încredere. Atlanticul nu este o stradă cu sens unic”, a adăugat el. Întrebat despre Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, Stocker a răspuns: „Avem deja o organizație care a fost creată pentru cazuri de acest gen - Națiunile Unite - și nu cred că ar trebui să creăm organizații paralele.”
Mesajul României la Consiliul European pe tema relaţiei cu SUA. Nicușor Dan: „Avem nevoie de această relație transatlantică”Publicat acum 15 minute
Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea Consiliului European de la Bruxelles, că la reuniunea din această seară liderii europeni vor discuta despre Groenlanda, tarife comerciale, războiul din Ucraina și „posibil” despre acordul UE-Mercosur. Șeful statului a spus că România se va poziționa în favoarea relației transatlantice și a salutat de-escaladarea tensiunilor SUA-Danemarca. Nicușor Dan a vorbit și despre invitația pe care a primit-o de la Donald Trump de a deveni membri în Consiliul pentru Pace. Președintele României a declarat că nu este o decizie simplă și trebuie făcută o analiză.
Liderii europeni se reunesc la Bruxelles, joi seara, pentru a discuta evoluţiile transatlantice recente şi implicaţiile asupra Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan a răspuns la câteva întrebări din partea jurnaliștilor înainte de a se alătura liderilor europeni. Relația cu Statele Unite „nu este stricată deloc”, a afirmat președintele, când a fost întrebat dacă ultimele evoluții pe scena internațională au stricat ireparabil relațiile cu SUA.
„În primul rând e un Consiliul European informal care are ca obiect relația transatlantică și asta are mai multe componente: Groenlanda, tarife, Ucraina, posibil să discutăm și de Mercosur. Mesajul meu general e că avem nevoie de această relație transatlantică și e foarte bine că o oarecare escaladare s-a diminuat în urma discuțiilor și am revenit în parametri normali”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la acordul anunțat miercuri de Donald Trump, după întâlnirea de la Davos cu șeful NATO, Mark Rutte, în urma căreia a precizat că renunță și la tarifele împotriva a opt state europene.
„Important este dialogul și pentru moment suntem într-o poziție de echilibru”, a adăugat Nicușor Dan.
Referitor la pretențiile SUA asupra Groenlandei, Nicușor Dan a spus că obiective care țin de apărare pot fi atinse prin dialog.
„Poziția României este că suveranitatea e ceva important care ține de dreptul internațional și orice chestiuni care țin de apărare, care sunt legitime, mai ales în contextul în care e vorba de două țări NATO, trebuie purtate prin dialog”, a spus președintele României.
Macron: „Când Europa răspunde într-un mod unit poate impune respect”Publicat acum 16 minute
Președintele francez Emmanuel Macron a intrat la summitul Consiliului European purtând ochelarii de soare, acum emblematici.
Macron, al cărui birou a declarat că are o problemă minoră de sănătate la ochi, a purtat ochelarii de aviator la Forumul Economic Mondial de la Davos săptămâna aceasta, spre marea încântare a rețelelor sociale. Nici măcar președintele american Donald Trump nu a putut rezista tentației de a comenta, spunând la summitul de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
Macron a lăudat unitatea europeană pentru contribuția sa la reducerea tensiunilor în această săptămână. El a declarat reporterilor că Europa a arătat că este alături de Danemarca, demonstrând că blocul este unit și puternic, reacționează rapid și este capabil să restabilească ordinea cu calm.
„Salut faptul că am început săptămâna cu o escaladare, cu amenințări de invazie și amenințări tarifare, și acum am revenit la o situație pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenți”, a declarat Macron.
„Concluzia pe care o putem trage este că, atunci când Europa răspunde într-un mod unit, folosind instrumentele de care dispune... poate impune respect. Și acesta este un lucru bun”, a adăugat el.